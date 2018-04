Navigace, které myslí za vás – novinky TomTom na IFA 2008

Sednout do auta, zapnout navigaci a nechat se bez problémů zavést z místa na místo, to je pro řadu řidičů dnes už úplně běžné. Navigace ale nemusíte používat jen při cestách na místa, která neznáte. I když projíždíte známými ulicemi a míříte na místo, kam jezdíte často, může vám navigace pomoci. Aspoň se o to výrobci snaží. Jedním z důkazů je nový TomTom Go 940, doplněný o služby Live.

Samotný přístroj se nijak výrazně neliší od přístrojů představených v minulých měsících. Mírných úprav v designu si všimne pouze specialista na tyto produkty. Příjemným vylepšením je ale rozšíření možností hlasového ovládání, kdy řadu pokynů nemusí uživatel zadávat prostřednictvím dotykového displeje, ale pouze hlasovým pokynem. To výrazně přispívá k vyšší bezpečnosti při řízení.

Z pohledu uživatele jsou ale mnohem důležitější právě přidané služby. Přístroj má totiž v sobě integrovanou SIM kartu, takže může nabídnout doplňkové služby skutečně v reálném čase.

Tím nejdůležitějším jsou pochopitelně přesnější dopravní informace. TomTom na rozdíl od většiny ostatních producentů nespoléhá jen na dopravní informace šířené přes rádiové vysílání (RDS-TMC), ale data o dopravní situaci přístroje stahují pomocí mobilních datových přenosů. Nová služba HD Traffic využívá nejen běžných zdrojů dopravních informací, ale také informací získávaných ve spolupráci s mobilním operátorem (ve většině zemí je to Vodafone).

Uživatel na svém zařízení posílání takových informací pochopitelně musí povolit. Podle vyjádření zástupců TomTom by měla služba nabídnout výrazně vyšší pokrytí než TMC-RDS. Informace jsou navíc aktualizovány každé 3 minuty. Služba je prozatím dostupná pouze v Nizozemsku, ale do konce roku ji chce TomTom nabídnout také v Německu, Velké Británii, Francii a Švýcarsku. Pro Česko se bohužel zatím se službou nepočítá.

Kromě toho nabízí sada služeb Live možnost získávat v reálném čase informace i o radarech. Nejde přitom jen o statické využívání informací jako u jiných přístrojů. TomTom Go 940 jako jeden z mála dovolí řidičům okamžitě do přístroje zadat i mobilní radar a informaci odeslat na web. Odsud se pak automaticky rozešle i do ostatních připojených přístrojů.

Aby řidič nemusel přemýšlet o tom, kterou trasu zvolit, nabízí TomTom kromě dopravních informací i tzv. Inteligentní trasy (IQ Routes). Obvykle totiž při plánování trasy vychází navigace z průměrných rychlostí na silnici konkrétního typu a podle toho odhaduje, která trasa je nejrychlejší. To ale v realitě nemusí být (a často není) pravda. Na rychlost průjezdu má totiž pochopitelně vliv i doprava. A i ta se mění během dne.

Inteligentní trasy tak vycházejí opět z měření získaných z přístrojů uživatelů, kteří konkrétní trasu projíždějí. Systém je tak schopen velmi přesně odhadnout, jaká je průměrná rychlost v daném úseku a v daném čase, a podle toho vypočítat trasu. Tím pádem už by neměly nastávat situace, kdy vás bude navigace nutit najet na dálnici, ačkoli cesta po volnějších komunikacích první třídy bude rychlejší.

K pohodlnějšímu cestování mají přispět i další z Live služeb – informace o cenách pohonných hmot a lokální informace. V menu přístroje bude možné najít pravidelně aktualizovanou databázi informací o cenách na čerpacích stanicích. V navigaci tak bude možné zadat, že chcete zajet k nejlevnější benzinové pumpě v okolí.

Díky integrovanému vyhledávání Google navíc navigace TomTom Live umožní najít přes internet i lokální informace. Pokud například zadáte do vyhledávače slovo "sushi", nabídne vám všechny restaurace s touto kuchyní v okolí. Kromě adresy získáte i krátkou charakteristiku či telefonní číslo pro rezervaci místa. Na místo se pak můžete nechat navigovat.

Opět nejde o jednorázově nahrané POI informace, ale o skutečné vyhledávání využívající mobilní datové přenosy. Informace jsou tak vždy mnohem aktuálnější. Pochopitelně nemusíte vyhledávat jen informace o restauracích, ale třeba i adresy firem nebo jiná zajímavá místa.

Služby TomTom Live jsou prozatím dostupné jen pro západní Evropu. Jak už jsme se zmínili, k internetu přistupují navigace TomTom pomocí integrované SIM karty. Ta je dodávána přímo s přístrojem a uživatel ji nemůže vyměnit. Ve většině zemí má TomTom smlouvu s Vodafonem. Cena za měsíční využívání služby je nastavena na 9,95 eura a zahrnuje i datové přenosy. K tomu, jak je služba zpoplatněna při roamingu, se ale zástupci TomTom na tiskové konferenci nevyjádřili.

Cena modelu TomTom Go 940 Live by měla začínat na 349 eurech a přístroj by měl být na trhu dostupný během podzimu letošního roku.