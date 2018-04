Navigace, která pomůže zaparkovat – recenze DreimGO DG200GC

Navigace se staly hitem loňských Vánoc, stále více uživatelů už přichází na to, že navigace není určena jen pro obchodní cestující. Jistě, frajeři klidně dojedou podle papírové mapy, ale proč si neulehčit práci, i když jezdíte jen občas. Upřímně řečeno, ani někdo, kdo se v Praze narodil, nezvládne z hlavy dojet na nějakou novou ulici na sídlišti na druhé straně města. V menších městech je to sice o něco snazší, ale stejně. A to už nemluvíme o tom, kolik manželství se rozpadá cestou na dovolenou. Stačí jednou přejet odbočku a…

Zkrátka, navigace už dnes – hlavně díky klesajícím cenám – není luxusem, který nelze pořídit i jen pro občasné použití. Navíc model DreimGO DG200GC přináší jedno vylepšení, díky kterému ho budete používat skoro denně. Pomůže vám totiž zaparkovat! Fakt je, že skvělí řidiči, kteří se obejdou bez navigace, určitě na první pokus zaparkují i do místa jen o pár centimetrů většího než je jejich auto. No, ale my ostatní, co dáváme přednost pohodlí, si tuhle novinku určitě užijeme.

Když se chcete stát špiónem nebo jen pohodlně parkovat

To, že vás navigace dovede z místa A do místa B už asi nikoho nepřekvapí. Ostatně proto jste si ji pořídili. Proto se výrobci snaží zákazníkům nabídnout něco navíc a přidávají k navigacím další a další funkce. Přehrávání multimédií je už nuda, DreimGO přicházejí s opravdu zajímavým vylepšením v podobě couvací kamery. Ta dokáže na displej navigace přenést obraz dění za automobilem a pomůže vám tak pohodlně zaparkovat do řady nebo třeba ke zdi. Couvací kamera navíc výrazně snižuje nebezpečí, že při couvání přejedete někoho, kdo se schová do mrtvého úhlu za autem. Hrající si děti ve zpětném zrcátku vidět nemusíte a tragédie je na světě.

Tisková zpráva, která uvedení tohoto modelu na trh oznamovala, hovořila o první navigaci s couvací kamerou na trhu. To není tak úplně pravda, jednak se couvací kamery běžně používají ve velkých vestavěných navigacích v automobilech, a jednak s podobným řešením přišel nedávno i Blaupunkt. Výhodou DreimGO je ale fakt, že jde o kameru bezdrátovou, takže si ji klidně můžete nainstalovat na auto úplně sami bez nutnosti návštěvy servisu. Stačí připojit dodávané drátky od napájení kamery k couvacímu světlu, čímž zajistíte, že se kamera aktivuje jen při zařazení zpátečky.

Výrobce doporučuje kameru našroubovat na zadní nárazník. To je sice nejjednodušší, ale pro kameru asi také nejnebezpečnější varianta – riskujete, že vám ji nějaký nenechavec ukradne. Průměr kamery je bohužel příliš velký na to, aby se dala nainstalovat do nárazníku, podobně jako ultrazvukové senzory. Rozhodně bychom vám ale doporučovali pokusit se najít nějaké místo uvnitř auta, někde za zadním sklem. Ne všude to bohužel půjde, je totiž důležité, aby kamera viděla tam, kam vy nevidíte zrcátky. Faktem je, že umístěním za zadní sklo se připravíte také o výhodu, kterou vám poskytují přisvětlovací diody kolem objektivu kamery. Při parkování v noci se docela osvědčily.

Kamera přenáší signál na displej bezdrátově. Jakmile zařadíte zpátečku, kamera se aktivuje a obraz z ní se automaticky objeví na displeji navigace. K tomu, aby vše fungovalo, musíte mít přístroj v držáku a připojenu anténu TMC přijímače, kterou systém používá. Kvalita obrazu z kamery je pro pohodlné zaparkování naprosto dostatečná. Pokud můžeme srovnávat pohodlí parkování s kamerou a ultrazvukovými senzory, je kamera přece jen o kus výše.

Z technologického hlediska asi nikoho nepřekvapí, že dodávaná kamera používá stejnou frekvenci jako běžné bezdrátové zabezpečovací kamery. Přesto pokud jedete na ulici a na obrazovce se vám najednou místo navigačních informací zobrazí obraz z bezpečnostní kamery hotelu, kolem kterého jedete, je to docela zvláštní. Alespoň jsme ale zjistili, kde všude jsou na našich trasách kamery, o nichž jsme neměli tušení.

Nové iGo – prostě paráda

Mapy iGo, které navigace značky DreimGO používají, mají mezi uživateli velmi dobrou pověst. Nová verze v přístroji DG200GC jméno tomuhle systému rozhodně nepokazí. Mapy jsou přehledné a uživatelské rozhraní je zase o kus příjemnější. Třeba místo obvyklého odbočte vpravo za dva kilometry, se ozve „Připravte se na odbočení vpravo po dvou kilometrech.“ Já osobně měl vždycky s vojenskými rozkazy trochu problém, takže tohle zlepšení jsem uvítal.

Vylepšené uživatelské rozhraní je navíc podpořeno opravdu velmi dobrými mapovými podklady. Většina map pochází od společnosti TeleAtlas, některé jsou ale doplněny i z jiných zdrojů. Vše navíc v nejnovějších dostupných verzích z druhé poloviny loňského roku. Díky tomu jsou mapy opravdu hodně přesné a podrobné, Česko je podle údajů TeleAtlasu zmapováno na 100%. Pochopitelně je ještě co vylepšovat, ale vůbec poprvé nám navigace korektně zpracovala trasu Praha – Děčín s využitím všech otevřených úseků D8 a nenutila nás jen přecpanou cestou podél Labe.

Velmi dobře spolupracují mapy také s TMC informacemi. Jednak je korektně zobrazí na displeji, a jednak v případě potřeby přepočítají trasu tak, aby byla opravdu nejrychlejší. Situace kolem TMC se v Česku poměrně rychle zlepšuje, k dříve dostupným informacím z dálnic už funguje spolehlivě i Praha a několik dalších regionů. Spolehlivost není sice úplně stoprocentní, ale to není ani – jak jsme se přesvědčili – v sousedním Německu, kde se TMC používá mnohem déle.

Je možná trochu škoda, že iGo se ještě nepropracovali k asistentu jízdních pruhů, kterého nabízí konkurenční Navigon. Je to totiž zajímavá pomůcka.

Ale abychom jen nechválili, musíme zmínit také jeden nedostatek, který občas cestu s mapami iGo komplikuje – tvrdohlavost. Na rozdíl od konkurenčních systémů, které při opuštění naplánované trasy celkem rychle pochopí, že chcete jet jinudy, je iGo zjevně přesvědčena o své neomylnosti a na naplánované trase trvá. Často se tak stane, že ještě po pěti kilometrech se snaží trasu spočítat tak, aby vás vrátila na místo, kde jste podle ní udělali chybu. V tomhle umí být až otravná. A hlavně, pokud nejste dostatečně tvrdohlaví vy, po nějaké době tuhle záludnost neprokouknete a pak zjistíte, že jste se vrátili o několik kilometrů zpět.

Pokud ale mapě věříte, je na ní spolehnutí. Během testování našla většinu tras celkem bez problémů a inteligentně – jednalo se obvykle o jedno z nejlepších možných řešení, jak trasu projet. Jen výjimečně jsme se setkali s problémy, kdy trasu naplánovala do jednosměrky špatným směrem nebo do zákazu vjezdu.

Myslete širokoúhle

Samotný přístroj se výrobci docela povedl, jeho rozměry jsou tak na hraně, aby se dal pohodlně nosit v kapse (125 x 78 x 20 mm). Přitom zbylo dostatek místa pro displej – ten má úhlopříčku 4,3“ a pracuje v rozlišení 480 x 272 bodů. Zobrazí 65 tisíc barev, a pokud jde o čitelnost na slunci, patří k lepšímu průměru. Na dotek reaguje velmi přesně, zvlášť když využijete možnosti kalibrace.

Je trochu škoda, že jsou všechny mapy umístěny na SD kartě. Přístroj má totiž jen 128 MB ROM a 64 MB SDRAM, pokud tedy chcete navigovat, nemůžete za jízdy využít další multimediální funkce přístroje. V tomto směru má náskok Mio C720, které má mapy východní Evropy umístěné v interní paměti, takže když jedete jen po Česku, můžete do SD slotu dát kartu s hudbou. Pravda ale je, že na dodávané 2GB SD kartě nějaké místo zbývá.

Kromě tlačítka pro spuštění najdete na horní hraně přístroje jen tlačítko pro přeskočení do hlavního menu. Jiná tlačítka na přístroji nejsou a všechna ostatní nastavení, včetně hlasitosti, je třeba udělat přes displej. Reproduktor hlasového výstupu je umístěn na zadní straně. Má poměrně čistý zvuk a je dostatečně silný na to, abyste se ve většině případů pohybovali s nastavením hlasitosti někde v prostředku.

Pokud má tento přístroj nějakou slabinu, pak je to držák. Pokud do něj totiž přístroj zacvaknete, začne při vyšších rychlostech (přes 100 km/h) nepříjemně vibrovat a cvakat. Zkoušeli jsme různé způsoby, jak přístroj uchytit, ale nic nepomáhalo. Navíc držák nabízí jen poměrně malý rozsah nastavení, takže se vám vždy nemusí podařit dostat displej do ideální polohy. Pochválit ale musíme sílu přísavky, dostat držák ze skla chtělo opravdu hodně síly.

Další funkce

Jak jsme už uvedli na začátku, navigace už dávno umí mnohem více, než jen navigovat. Skoro všechny – a DreimGO DG200GC není výjimkou – fungují i jako Bluetooth hands-free. V tomto směru nabízí DG200GC všechny standardní funkce, které bychom očekávali, včetně možnosti přímého vytáčení čísla nebo přístupu do registru hovorů. Integrovaný mikrofon ve většině případů také dostačuje a ti, kterým jsme při testování volali, si nevšimli změny oproti standardně používané sadě.

Kromě telefonování zvládne navigace zobrazit obrázky, přehrát hudbu ve formátu MP3, poradí si s videm ve formátu MP4 a nabídne i možnost čtení elektronických knih. Bohužel si ale vždy musíte vybrat, jestli chcete navigovat nebo třeba poslouchat hudbu, navigační data jsou totiž na SD kartě. Na druhou stranu, pokud si třeba budete chtít někde na cestách prohlédnout fotky, je poměrně velký displej docela užitečný. A k udělání si přehledu, co vymazat a co nechat určitě stačí.

Další stupeň pohodlí

Navigaci si pořizujeme hlavně proto, aby nám ušetřila práci s hledáním trasy v papírové mapě. DreimGO DG200GC nám navíc ještě usnadní parkování díky couvací kameře. Je jasné, že právě tohle bude jedním ze směrů, kam se budou navigace posunovat a podobných přístrojů se během letošního roku ještě pár objeví. Určitě časem přijde i integrace signálů z parkovacích senzorů.

DreimGO DG200GC si ale nemusíte pořizovat jen kvůli kameře. Nabídne opravdu dobré mapy iGo s příjemným uživatelským rozhraním a kvalitním pokrytím Evropy, takže se s nimi můžete klidně vydat i za hranice Česka. A aby toho nebylo málo, cena jen těsně přes 10 tisíc je také poměrně slušná a v porovnání s konkurencí se DreimGO DG200GC rozhodně neztratí.