Navigace jinak. Následujte virtuální auto, dojedete do cíle

Navigační aplikace s příznačným názvem je určena pro operační systém Android. Využívá takzvanou rozšířenou realitu, která spočívá ve snímání situace před vozidlem pomocí kamerky mobilního telefonu. Na displeji promítá přesně to, co se děje před autem. Do tohoto obrazu pak aplikace doplňuje model automobilu. Tento automobil pak jede přesně tam, kam máte namířeno a stačí jej následovat. Virtuální automobil dokonce upozorňuje na odbočení směrovými světly, tak jako v reálné situaci.

Route 66 Follow Me

Najdete tu samozřejmě i klasické navigační šipky, které jsou umístěny v horní části obrazovky. Na kolik je ale řešení virtuálního vozidla dostačující, jsme se prozatím nemohli přesvědčit. Aplikace by se měla na Android Marketu objevit až za několik týdnů. K dispozici budou tři možné licence: 30denní, roční a celoživotní.