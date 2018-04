Navigace do mobilu je zdarma i v zahraničí a bez dat. Musíte dobře vybrat

Chytré telefony se pro mnoho lidí postupně staly dostatečnou náhradou specializované navigace. Nástup smartphonů přinesl nový trend - prodej navigací klesá od roku 2010, stejně jako už dlouhodobě klesá prodej papírových map. Pokud jste připojeni k internetu, výborně zafungují standardní Mapy Google nebo speciální navigační aplikace Waze. Trasu chytře přizpůsobí aktuálnímu provozu a ukážou překážky na silnici nebo obrazově bohaté mapy.

Podívejte se na jízdu s aplikací Waze:

VIDEO: Zkusili jsme navigaci Waze. Upozorní i na policejní hlídku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co když ale míříte do ciziny a nechcete v zahraničí utrácet za datový roaming? Samostatné navigace tento problém řešily zakoupením a stažením potřebných map (mnohé přístroje mají např. předinstalovány mapy Evropy s možností dokoupení dalších map). Velcí výrobci dodávají své aplikace i pro mobilní platformy, ale zadarmo to není. Naštěstí jsou zde i bezplatné alternativy. Počítejte ale s tím, že nepůjde všechno hladce:

Navigaci si stáhněte do paměti s předstihem

Stáhněte předem i potřebné mapové podklady (obvykle desítky až stovky megabajtů na jednu evropskou zemi)

Vyzkoušejte si, zda má navigace místa, na kterých vám záleží. Některé navigace obsahují pouze názvy ulic, v jiných se špatně hledá apod.

Vyzkoušejte si, zda vám vyhovuje ovládání

Vyzkoušejte si, zda vám vyhovují hlasové povely

„Od cesty“ jsme pro vás otestovali tři kandidáty a jednu nouzovku:

HERE Pěkný design a spolehlivé mapy

Relativně známé jsou navigace od Nokie. Resp. je známo, že Nokia dávala ke svým telefonům navigace zdarma, ale že je dostupná i pro Android, to je celkem novinka (plná verze vyšla teprve v únoru 2015). Čekání, jak se zdá, se vyplatilo. Mimochodem mapy můžete používat i na webu: here.com.

HERE - Elegantní a přehledná navigace má ve velkých městech i jemně zobrazené 3D budovy

Mapy HERE se nesnaží o „geekovské“ funkce a možnosti nastavení všeho možného. Všechna nastavení dávají smysl a výchozí nastavení je více než použitelné. Ovládání je přehledné, tlačítka velká a po chvíli používání už víte, kdy a kam sáhnout.

Mapa Německa zabírá 1 047 MB, Česká republika 363 MB. Lze stáhnout i mapu celého kontinentu naráz, např. mapa Evropy zabere 9,4 GB.

Stahování map HERE pro off-line použití. HERE umožní stáhnout celou Evropu naráz.

Nokia má subjektivně nejhezčí mapy, což je ještě umocněno 3D budovami ve městech (kromě Prahy třeba Londýn, Berlín nebo Vídeň). Hlasová navigace funguje i v češtině, rozhraní programu a ovládání je v češtině, pokud máte v češtině i operační systém mobilu, jazyk ale nejde změnit v nastavení.

Platformy: Android, Windows Phone, Sailfish OS a FirefoxOS (iOS se plánuje)

Navfree/Navmii Dobré mapy, spolehlivé, neohrabané ovládání

Aplikace Navfree má slovo zdarma přímo v názvu a zaujme tedy právě spořivé uživatele, kteří cíleně hledají off-line navigaci zdarma. A britská Navfree (známá též jako Navmii) v tomto nezklame. Není potřeba nic registrovat, navigace se nainstaluje, stáhnete mapy a hlas... a jedete.

Základní zobrazení NavFree/Navmii. Poněkud překvapivé je, že aplikace nezvládá zoomování dvěma prsty nebo vypnutí/zapnutí zvuku jedním klikem.

Mapové podklady za 0 Kč pocházejí z volně dostupných OpenStreetMap, ty placené pak od společnosti Navteq (jedna „profi“ mapa stojí 835 Kč). Kromě toho je aplikace na Androidu podpořena reklamami, někdy dost nešikovně umístěnými, které naštěstí neruší při řízení, ale jen při hledání destinace nebo procházení menu.

Rychlé menu NavFree působí pěkně moderně. Zato hlavní menu vypadá trochu jako aplikace z konce 90. let.

Mapa Německa zabírá 897 MB, mapa ČR 164 MB.

Při jízdě Navfree ukazoval aktuální i maximální povolenou rychlost, a obvykle se na jeho údaje dalo spolehnout. Odbočování hlásí s velkým předstihem a patří k upovídanějším navigacím.

Nevýhodou aplikace je trochu nesourodé a neohrabané ovládání. Některé části připomínají aplikace před deseti lety, jiné vypadají moderně. Občas udělá ovládání nelogický krok, naplánovat odbočku za jízdy je umění s nejistým výsledkem. Na funkci navigace to ale nemá vliv.

Navfree funguje i bez připojení k internetu, samozřejmě pak nenabízí vyhledávání Google nebo snímek ze Street View.

Zajímavostí je možnost nainstalovat si za příplatek (cca 100 Kč) hlasy celebrit, např. Homera Simpsona nebo Stephena Frye. Nezkoušeli jsme to, ale věříme, že to může být zážitek vtipný (když víte, kam jedete) i stresující.

Platformy: Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry

MapFactor Navigator Nastavte si cokoli, vše v češtině

Na první pohled je software od české firmy velmi pěkným kandidátem na cestu do zahraničí. Má off-line mapy z OpenStreetMap, opravdu velké množství nastavení a samozřejmě češtinu.

Mapa od Mapfactor je ve výchozím nastavení poněkud přeplněná. Spodní panel si můžete nakonfigurovat dle svého.

Těch nastavení je ale na nás až moc. Navíc je mapa kvůli zobrazení velkého množství objektů a nápisů celkem nepřehledná. Počítání trasy pak bylo v porovnání s ostatními aplikacemi trochu pomalé i na velmi výkonném telefonu OnePlu One - ale není to nic, co by bylo na překážku užívání.

Mapa ČR si ukousne přibližně 100 MB, Německo přibližně 800 MB (lze stáhnout i pouze jednotlivé části Německa)

Nastavení a funkcí je v MapFactor Navigator navigaci opravdu hodně.

Aplikaci doporučujeme na vyzkoušení těm, kteří si rádi hrají s nastaveními. Třeba vyladění zobrazovaných údajů (čas dojezdu, vzdálenost...) je u této aplikace skvěle dotaženo a nejen hračičky velmi potěší. Ovládání také není nedomyšlené, jen je skutečně na první pohled příliš komplexní.

Platformy: Android, Windows Mobile

Google Mapy Fungují i off-line, ale je to trochu loterie

Navigace Google Mapy lze použít i v off-line režimu, ale trasu si musíte nahrát předem, dokud jste ještě připojení.

Zatímco při dobrém - nebo aspoň průměrném - připojení k internetu patří Google Mapy k nejlepším navigacím v mobilu, když se od internetu odpojíte, zůstane vám jen velmi omezená verze. Google umožňuje navigaci i v off-line režimu - dopředu si načte a uloží trasu. Můžete si tedy například v hotelu na wi-fi najít cíl a pak vyrazit. Ale stačí, abyste se příliš vzdálili od původní cesty, nebo aby aplikace zamrzla, a jste ztracení.

Pád navigační aplikace, respektive její zátuh, jsme zaznamenali opakovaně na delších cestách (300km trasa), na krátké vzdálenosti nebyl problém. Výhoda Google Map je především v zohlednění aktuální průjezdnosti nebo v tom, jak je napojená na další data firmy Google. Pro jistotu ale doporučujeme mít v záloze nainstalovanou některou z off-line map.

Podobně se po odpojení od internetu chová i navigace Waze, kterou Google koupil v červnu 2013.

Platformy: Android, iOS

Nahradí tedy chytré telefony na palubní desce navigace? České statistiky zatím napovídají, že by jednoúčelové navigace mohly přežít. „Z našich prodejních statistik vyplývá postupný, srovnatelný růst prodejů jak jednoúčelových GPS navigací, tak držáků mobilních telefonů do automobilů,“ napsala nám tisková mluvčí internetového obchodu Alza.cz. „Největší nárůsty u obou produktových kategorií jsme v loňském roce zaznamenali v letní sezoně a před Vánoci.“ Z uživatelských hodnocení pak údajně vyplývá, že řidiči, kteří cestují často nebo na delší vzdálenosti, stále dávají přednost jednoúčelovým navigacím do automobilu. Zatímco před několika lety byl mobil k navigaci v autě prakticky nepoužitelný, nyní již může zvláště mobil s velkým displejem směle konkurovat i dražším navigacím.

Oprava: Uvedli jsme, že navigace HERE je pouze v angličtině. Navigace HERE ale mění jazyk rozhraní podle jazyka operačního systému - je tedy přeložená do češtiny, ale jazyk nelze změnit v nastavení aplikace. Doplnili jsme také vlastnosti navigace Waze off-line.