Navigace brzy ovládne reklama, firmy budou platit za pozici na mapě

Sami uživatelé však rozdíl nepoznají. Nový přístup jim naopak používání navigátorů zpříjemní. Databáze zájmových bodů totiž bude neustále aktualizovaná a pokud se projekt uchytí, zcela jistě i pořádně nabobtná.

Nápad je technicky realizovatelný už nyní, zatím však výrobci navigací přemýšlejí, jak na tomto novém byznysu vydělat. Všichni se totiž shodují na tom, že reklama v navigaci je nevyhnutelná.

„Prozatím prakticky neexistuje komerční zápis do navigace a všechny benzinky, restaurace či hotely jsou v nich zdarma. Zpravidla tak nejde o ověřené informace. Teprve teď se rozjíždí projekt, který má takzvané body zájmu zmapovat a objevení se v navigaci zpoplatnit,“ uvedl Ivo Steiner, šéf marketingu českého zastoupení navigací Garmin.

Jednou z firem, která se snaží do těchto přístrojů proniknout, je Mediatel, vydavatel Zlatých stránek. V minulosti si na internetu firma nechala ujet vlak a lukrativní byznys on-line adresářů firem přenechala firmě Seznam.cz. Nyní se pokouší kombinací zápisů v tištěných katalozích, internetové databázi a záznamech v navigacích vrátit na výsluní.

„Myslíme si, že na nabídku umístění na elektronických mapách firmy uslyší. Je to byznys, do kterého se v Česku zatím nikdo nepustil,“ věří si šéf pro on-line služby Mediatelu Luboš Čipera. Právě jeho firma jedná nyní o poskytování komerční databáze s Garminem.

Navigátory budou komunikovat online

Vývoj adresáře pro navigace, který by byl v přístrojích nahrán a jednou za čas by se zaktualizoval, je první krok, který bude předcházet jejich neustálému připojení k internetu. Zařízení, do kterých lze dát SIM kartu, podobně jako do mobilního telefonu, se totiž teprve nyní začínají na tuzemském trhu objevovat.

V tomto ohledu mají před tradičními výrobci GPS přístrojů náskok výrobci mobilních telefonů. Ti totiž s telefony, jež umějí navigovat, přišli v Evropě o dva roky dříve než výrobci navigací, které se umějí připojit k internetu.

„Už teď je možné na základě polohy telefonu vyhledat na internetu dostupné služby v okolí. Například restaurace z průvodce Michelin nebo informace o památkách z Lonely Planet,“ říká šéf české Nokia Petr Kasa. Jeho zaměstnavateli z toho však žádné příjmy neplynou.

„Za Nokií může teď přijít kdokoli a říct, že nám chce dodávat informace do map. My jen prověříme jeho solidnost a necháme ho obsah vytvořit. Prozatím na tom byznys nestavíme, přestože v tom vidíme velkou budoucnost,“ dodává Kasa.

Nezmapovaný trh GPS reklamy tak zůstává volný například pro reklamní agentury. Ty však technologii prozatím považují za příliš málo rozvinutou.

„Určitě je v interaktivních médiích tohoto typu velká budoucnost. Na druhou stranu v Česku to stále zatím není úplně aktuální. Vezměte si, kolik lidí v Česku má a opravdu využívá navigaci. Je to stále zlomek lidí, na které by případné kampaně mohly být směřovány,“ myslí si Karel Duchek, ředitel české pobočky reklamní agentury Wunderman. Dnes je mezi lidmi zhruba 350 až 400 tisíc samostatných navigací.

Nejlépe má "našlápnuto" Google

Otálení se zpoplatněním inzerce v navigacích se pokusil využít technologický gigant Google, který v říjnu oznámil, že do mobilů vybavených jeho operačním systémem Android dá zdarma navigační software spolupracující s mapami Google Maps. - Navigační revoluce: Google představil svou navigaci, bude zdarma

Databáze firem zobrazených v těchto mapách je mnohem širší než v případě běžných navigací a na tyto záznamy jdou „navěsit“ další zpoplatněné služby.

Jediný, kdo mu v tomto ohledu může konkurovat, je finská Nokia. Jde totiž o jediného výrobce mobilů, který zároveň vlastní dodavatele mapových podkladů a může tak, stejně jako Google, své aktivity propojit.

Obě firmy nabízejí už nyní své mapy zdarma. U Nokie se platí jen za dodatek k mapám, zajišťující hlasovou navigaci pro řidiče.

„Do budoucnosti je zpoplatnění záznamů určitě cesta, ale nyní potřebujeme, aby se vůbec lidé naučili navigaci v mobilu používat,“ dodal Kasa.

Propojení inzerce a služeb GPS již více než dva roky funguje v USA. Podle analytické společnosti Gartner tam lidé letos za služby spojené s určením jejich polohy zaplatí 713 milionů dolarů. Příští rok to už bude už 1,3 miliardy. V Evropě to bude letos jen 316,5 milionu, za rok však útraty stoupnou na 877 milionů dolarů.

Kolik lidé utratí za navigační služby

(komplexní výdaje na služby spojené s určením polohy) Region 2009 2010 2011 Z. Evropa 303,5 820 1 782 V. Evropa 13,6 59 130 S. Amerika 714 1 299 1 863 J. Amerika 12,7 32 120,5 Asie 607,4 1 140,4 1 649 Japonsko 524,7 830 1 073 Stř. východ 22,7 93 170 Afrika 2,8 12 44,5 Celkem 2 201 4 285 6 833

Pozn.: Zaokrouhleno, v milionech dolarů

Zdroj: Gartner