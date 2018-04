Navigace a rastrové mapy

V minulém článku jsem psal, že navigaci v rastrových mapách nelze vytvořit na základní bázi. Měl jsem v principu pravdu, ale situace je poněkud složitější a i u rastrových map lze routing a navigaci vytvořit.

Základní filozofie rastrových map vychází z obrázků, které jsou uspořádány do dlaždic a ty se podle posunu (buď uživatelsky, nebo na popud GPS přijímače a změny polohy) překreslují. Dále jsou rastrové mapy vybaveny vyhledávacím algoritmem a databází míst, ulic a obecně POI (points of interests). Rastrové mapy jako velké obrázky se instalují na paměťovou kartu a databáze zase do paměti RAM, která má (podle počtu bodů a míst, které jsou v ní uloženy) od jednotek kilo po desítky, až stovky kB. V tomto základním uspořádání je softwaru umožněno vykreslovat mapu (obrázky), vyhledávat místa v databázi objektů, zobrazovat přehled míst v seznamu, což je vše. Doplňkem může být orientace k bodu, tj. pouze orientace šipky ve čtyřech světových stranách k místu označeným vlajkou (flag).

Pokud ale budeme chtít pořádnou navigaci, nespokojíme se jen s výše uvedeným postupem. Potom budeme muset použít systém vektorových map, které se skládají z jednotlivých bodů úseček a které nám pak budou přesné ukazovat silnici, nebo ulici, po které jedeme a z které budeme navazovat na dalśí úseky v naší cestě. A to je právě ta nadstavba rastrových map. Do další úrovně rozlišení si totiž implementujeme vektorovou mapu, která se bude překrývat s mapou rastrovou a podle ní budeme navigaci a routing uskutečňovat.

Celý systém bude mít své výhody, ale i nevýhody. Takže se na ně podívejme:

Výhody: Nevýhody: navigace i u rastrových map

podkladovou mapou bude rastrová mapa se všemi podrobnostmi, POI, barevným podáním atp. velká paměťová náročnost (rastrové mapy na kartě, vektorová mapa pro navigaci v RAM, nebo na kartě, databáze bodů v paměti RAM) finanční náročnost (uživatel bude muset zaplatit jak rastrovou tak vektorovou část, což se podepíše na zvýšení ceny)