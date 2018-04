Naučte telefon vyzvánět vaše oblíbené songy

Letošní rok se nese ve znamení mobilní hudby. Světlo světa spatřil první mobilní telefon s logem Walkman a za dveřmi je premiéra mobilního telefonu s podporou Apple iTunes.

Samsung na veletrhu CeBIT ukázal GSM mobil s integrovaným 3GB harddiskem a na internetových fórech se začínají objevovat informace, že svůj hudební mobil by mohla v letošním roce představit také finská Nokia.

Stále více mobilních telefonů, a to i v levnější kategorii, dnes dokáže přehrávat hudební soubory MP3. Kvalita reprodukce sice stále nesahá na úroveň samostatných hudebních přehrávačů, ale rychle se jim blíží. MP3 vyzvánění nabízí mnohem větší zvukovou kvalitu než běžné polyfonní melodie, a tak se logicky nabízí myšlenka, že za rok nebo dva vyzváněcí melodie zmizí a místo nich budou uživatelé používat plnohodnotné skladby MP3.

Tomuto názoru lze ovšem poměrně snadno oponovat. Nahrát do mobilu vlastní skladbu ve formátu MP3 uživatele sice nic nestojí, ale takové vyzvánění má velkou nevýhodu. Většina skladeb má docela dlouhý úvod a než se z reproduktoru ozve vaše oblíbená pasáž, volající dávno zavěsí nebo skončí v hlasové schránce.

Z pohledu uživatele je mnohem zajímavější vystřihnout si krátký fragment skladby (například refrén), který pak nastaví jako vyzvánění a může jej snadno sdílet s přáteli přes infraport nebo Bluetooth.

Názor právníka Pokud si vyrobím vyzvánění pro mobilní telefon ze své oblíbené písničky, ať už jí mám v originále na CD nebo ve formě rozmnoženiny v MP3, zákon tím nijak neporušuji. Případná úprava songu (zkrácení apod.) taktéž není v rozporu s pravidly. Další informace o možnostech kopírování a rozmnožování hudebních CD naleznete na Technetu v článku: Můžete si kopírovat CD pro vlastní potřebu?

Dnes si proto ukážeme, jak ustřihnout oblíbenou pasáž z legálně opatřené empétrojky a upravit ji pro vyzvánění v mobilu. Pro stříhání použijeme jednoduchý freeware program mp3DirectCut (ke stažení zde, velikost 185 kB). Celý proces je velmi jednoduchý a za pár minut už na vás může mobilní telefon volat Křídla motýlí.

Při instalaci vás program požádá o volbu jazyka, mp3DirectCut podporuje čestinu, a tak se nemusíte obávat ani žádné jazykové bariéry.

Po spuštění programu zvolte Soubor\Otevřít a vyberte si skladbu určenou k editaci. Po načtení se v horní části objeví časová osa s grafickým znázorněním intenzity zvuku. Ve spodní části je nejdůležitější rámeček Audio, kterým se ovládá přehrávání skladby. Používat budeme také Úpravy pro výběr části určené jako vyzvánění.

Aktuální pozici zobrazuje na grafu přerušovaná žlutá čára. Zvolte Přehrát a počkejte, až skladby dohraje na místo, odkud chcete začít stříhat. Když přejedete, nic se neděje. Posunout se můžete zpět horizontálním posuvníkem nebo s využitím tlačítek Navigace.

Zastavte přehrávání na vybraném místě skladby a stiskněte Začátek (zahájí výběr). Zvolte Přehrát a počkejte, až se přesunete do místa, kde chcete vyzvánění ukončit. Pokud nestihnete přehrávání zastavit, opět nevadí. Stačí se vrátit a až trefíte správně, stiskněte Konec. Vybraný úsek se označí světle modrou barvou a můžete jej uložit pomocí Soubor\Uložit výběr.

Tím by mohlo být MP3 zvonění již hotové, ale ještě si ukážeme, jak je upravit, aby nedocházelo k nepříjemným skokům při opakovaném přehrávání během zvonění. Otevřete si vytvořený soubor a výše popsaným způsobem označte několik posledních vteřin skladby. Klikněte na Hlasitost v rámečku Úpravy a zvolte Pozvolné zeslabování.

Konec melodie se tak pomalu ztiší do ztracena. Zbývá už jen uložit, dostat hotovou skladbu do mobilu a nastavit ji jako vyzvánění. Použít můžete datový kabel, infraport nebo Bluetooth. Pokud je váš telefon vybaven e-mailovým klientem s podporou příloh, můžete jej použít jako nouzové řešení.

Co dělat, když váš mobilní telefon MP3 nepodporuje? Nechcete-li vyrazit na nákupy, budete muset počkat do příštího dílu. V něm si ukážeme, jak konvertovat MP3 do jiných formátů tak, aby šly melodie použít ve většině telefonů.