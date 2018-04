Naučte svůj mobil novým kouskům – radíme, jak zaktualizovat firmware

Velká většina uživatelů windows a celé řady dalších programů už dávno bere jako nutné zlo, že musí čas od času stáhnout (někdy ne úplně malý) balík aktualizací. Ten opraví chyby, které se v programu nebo operačním systému mohou vyskytovat, a občas přidá i některé nové funkce. Podobně je to i s mobilními telefony, u nichž výrobci často doplní nové funkce nebo výrazně vylepší některé stávající. Výhodou je, že to dnes už není nijak složité a zvládne to každý.





Pro majitele mobilních telefonů nejsou zatím pravidelné aktualizace úplně běžné. Přitom když se podíváme na současné chytré telefony, od počítačů se zase tolik neliší. Mají procesory s výkonem, který byl ještě před pár lety považován mezi stolními počítači za úplnou špičku. Také množství uživatelské paměti snese srovnání se stolními počítači ještě docela nedávno.

Hlavně pro chytré telefony

A především, všechny mobilní telefony potřebují ke svému fungování jakýsi operační systém, ten se nazývá firmware. V případě telefonů nejnižší kategorie nejsou aktualizace úplně nezbytné. Pokud máte přístroj, který zvládne jen telefonovat a posílat SMS, nebude na něm asi mnoho co vylepšovat.

I v těchto případech jsme ale byli v minulosti svědky toho, že vývojáři udělali v softwaru telefonu nějakou chybu, kterou řešila návštěva servisu a nahrání nové verze firmwaru. Mnohem více se ale tato problematika týká vybavenějších telefonů, zejména těch s "otevřeným" operačním systémem, jako jsou Symbian, Windows Mobile, Palm OS, případně Mac OS.

Vzhledem ke složitosti těchto systémů je v nich – už jen ze statistického hlediska – více chyb. Navíc je zde mnohem větší prostor pro vylepšování. Právě majitelé chytrých telefonů by měli nové verze firmwaru pro své telefony sledovat, mohou na tom totiž poměrně výrazně vydělat.

Nové funkce, vyšší rychlost a další vylepšení

Nemusí jít ale výhradně o chytré telefony, jako příklad nám může posloužit Sony Ericsson, který update firmware nabízí i pro svoje běžné telefony bez operačního systému. Ve všech případech jsou ale důvody k nahrání nové verze firmwaru stejné – vylepšit stávají software v telefonu a dosáhnout tak vyššího výkonu.

Trochu za to může i poněkud překotný vývoj nových přístrojů, kdy výrobci často nemají čas dokonale systém v telefonu odladit. Aby předstihli konkurenci, uvedou často na trh přístroj sice funkční, ale zdaleka ne dokonale odladěný. Uživatel je pak často odkázán na několikatýdenní čekání, než bude k dispozici nová verze.

Po uvedení na trh se navíc už dále nemění hardwarová výbava přístroje, což v době vývoje nemusí být úplně pravidlem. Proto se mohou vývojáři následně více soustředit na optimalizaci operačního systému na konkrétní hardware v telefonech. Novější verze firmwaru tak přinesou v drtivé většině více či méně viditelné zrychlení telefonu.

Nemusí jít ale jen o něj, nepsaným králem aktualizací je Nokia. Finský výrobce nastoupil trend časté aktualizace firmwaru už zpočátku. Tehdy byla ještě nutná návštěva v servisu. Dnes už by byl majitel nokie s OS Symbian s pracovníky servisu opravdu blízkým kamarádem, navštěvoval by je totiž poměrně často. Naštěstí se dnes dá nahrát nový firmware buď přímo ze serveru Nokie do telefonu přes mobilní připojení, nebo přes počítač do telefonu připojeného kabelem.

O tom, že se aktualizace vyplatí, svědčí příklad Nokia N95 8 GB. Těsně po uvedení přístroje na trh jsme byli trochu rozpačití z výkonů fotoaparátu. Ten patřil sice k lepším na trhu, ovšem nijak neexceloval. Aktuální verze firmwaru (za zhruba rok jsme jich do telefonu nainstalovali asi 10) ovšem fotí výrazně lépe, a pokud si vedle sebe položíte obrázky pořízené s první a poslední softwarovou verzí, možná se vám ani nebude chtít věřit, že jde o stejné přístroje.

Ostatně podobně na tom byla i N82, v současnosti jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Postupné vylepšování firmwaru se u nokií s integrovaným GPS přijímačem projevilo i na vyšší citlivosti a lepší práci se signálem navigačních satelitů, u některých modelů navíc přibyla možnost přidat do fotky údaje o poloze. A samozřejmě, jak už jsme se zmínili, postupné vylepšování firmwaru vedlo i k – alespoň částečnému – zrychlení celého přístroje.

Ale abychom nemluvili jen o Nokii, od uvedení iPhonu na trh získala světová jednička zdatného konkurenta. Nejen co do objemů prodeje v prestižním segmentu, ale také co do rychlosti uvádění nových verzí firmwaru. Zejména krátce po uvedení verze iPhone 3G byly nové aktualizace k dispozici velmi rychle za sebou.

Navíc uživatelé iPhonu nemají před novými verzemi úniku, což se Applu trochu vymstilo. V jedné z minulých verzí firmwaru se totiž objevila chybka. A než ji stačili programátoři odstranit, automaticky se stáhla do stovek tisíc přístrojů. Nakonec i podpora češtiny by se do telefonu měla dostat právě s jednou z nových verzí softwaru.

Dodržujte pokyny výrobce

U většiny výrobců není inovace softwaru v telefonu nijak složitá záležitost. Rozhodně k ní není potřeba žádných speciálních znalostí. Jedno je ale nutné, naučit se číst! Zní to paradoxně, ale proces nahrání nového firmwaru je přece jen trochu delikátní a ve většině případů není cesty zpět.

Proto vždy maximálně dodržujte výrobcem doporučený postup. Kdyby totiž došlo k nějakému problému během nahrávání programového kódu do paměti, telefon by mohl být nenávratně zničen. Každý z výrobců proto předem upozorňuje, že celou akci děláte na vlastní riziko a že neručí za případné poškození telefonu. Když se ale budete držet doporučeného postupu, pravděpodobnost problémů je relativně malá.

Jedním z častých požadavků je nabití baterie. Nový firmware nahrávejte vždy se zcela nabitou (nebo alespoň téměř zcela nabitou) baterií. I tak ale nic nezkazíte, pokud přístroj připojíte i na nabíječku. Všechny výrobcem dodávané programy většinou dostatečné nabití baterie hlídají a uživatele na jeho nedostatečnost upozorní.

Vždy si také zazálohujte veškerý obsah v telefonu. Některé novější nokie a Sony Ericssony sice už umějí veškerá uživatelská data zachovat, přesto je mnohem bezpečnější zálohu provést. Ostatně zazálohovat si kontakty a další obsah v telefonu rozhodně není na škodu i pro případ, že byste o telefon někdy v budoucnu přišli.

Vylepšení firmwaru a výrobci mobilů

Pokud budete dodržovat pokyny výrobců, nahráním nové verze firmwaru skutečně vlijete svému telefonu do obvodů novou šťávu. Možná zjistíte, že telefon, který jste považovali za už pomalu dosluhující, díky nahrání nového firmwaru zase slouží k vaší plné spokojenosti. Podívejte se, jak jsou na tom jednotliví výrobci.

Nokia

Jak už v předchozím textu několikrát padlo, Nokia je postupným vylepšováním firmwaru svých telefonů pověstná. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že Nokia uvádí na trh jakési testovací verze a teprve na základě připomínek uživatelů připravuje verzi finální. To je samozřejmě přehnané, ale pravda je, že nové verze firmwaru jsou zejména pro nokie řad E Series a N Series k dispozici docela často.

Na druhou stranu, právě u Nokie je systém updatu zřejmě nejpropracovanější a z hlediska uživatele také nejjednodušší. Na stránkách Nokie si lze stáhnout program Nokia Software Updater (aktuálně ho najdete zde). Ten si nainstalujete do počítače a pak již postupujete dle pokynů na obrazovce. Na českých stránkách Nokie se nachází i přehledný průvodce, který vám zjistí, jestli je pro váš telefon novější firmware k dispozici (aktuálně ho najdete zde).

Na anglických stránkách výrobce je navíc k dispozici i informační kanál (RSS), kde jsou nové verze oznamovány, a to včetně toho, jaká vylepšení a opravy přinášejí. Kanál najdete zde. Kromě toho dovolují některé typy telefonů Nokia provést update přístroje přímo v menu. V sekci Nastavení najdete položku Nástroje a v ní Správa přístroje. Některé verze telefonů Nokia mají tuto položku i v menu Aplikace. Přes správu přístroje se telefon umí automaticky připojit k webu Nokie a případně stáhnout novou verzi firmwaru.

Sony Ericsson

Velmi podobně jako Nokia je na tom i Sony Ericsson, i ten nabízí na svých stránkách jednoduchou aplikaci, která vás celým vylepšením provede. Sony Ericsson ji nazývá Aktualizační službou a stejně jako u Nokie ji najdete na jeho internetových stránkách v sekci Podpora a zde Software ke stažení.

Na aktuální verzi stránek najdete odkaz na stažení programu zde. Kromě toho v drtivé většině novějších telefonů Sony Ericsson, především u přístrojů od nižší střední třídy výše, najdete odkaz na aktualizaci firmwaru i v menu telefonu. Opět hledejte v sekci Nastavení, tentokráte ji najdete hned na první záložce menu. Zde je možné dokonce nastavit, aby telefon pravidelně zjišťoval, jestli je k dispozici novější verze softwaru.

V případě, že stahujete novější firmware přímo do telefonu, počítejte s tím, že jde o datový přenos s poměrně velkým objemem dat (to samozřejmě platí i pro Nokii). Pokud tedy nemáte tarif s neomezenými datovými přenosy, musíte počítat i s účtem za data. Pak je asi lepší sáhnout po vylepšení přes počítač.

Apple

Hit letošního roku, Apple iPhone 3G, je poměrně hodně integrován s aplikací iTunes nainstalovanou na počítači. Bez ní se majitel iPhonu stejně prakticky neobejde, jinak totiž nemá šanci do svého multimediálního zázraku nahrát ani hudbu, ani cokoli jiného. To jsou zkrátka výhody jednoho z nejlepších telefonů na trhu.

Díky spojení s iTunes je ovšem pro majitele iPhonů velmi snadné provést update softwaru v telefonu. Ten se totiž opět provádí pomocí iTunes, stačí v nastaveních vybrat, že se mají stahovat i vylepšení softwaru, a o vše ostatní už se postarají iTunes.

LG

Podle informací z českého zastoupení LG by měl také tento výrobce mít k dispozici aplikaci pro aktualizaci softwaru v telefonech. Měla by se nacházet na stránkách http://cz.lgmobile.com. Na nich lze sice najít poměrně velké množství obsahu pro telefony LG, nám se ovšem program pro update softwaru v telefonu najít nepodařilo.

Samsung, Motorola

Poslední dva zástupci velké pětky největších výrobců to s aktualizací firmwaru nijak nepřehánějí. Zřejmě věří svým vývojářům natolik, že to podle nich není třeba. V obou případech má tak uživatel prakticky jedinou možnost – navštívit autorizovaný servis, kde by mu měli novou verzi softwaru nahrát (pokud existuje, samozřejmě).

Podle českého zastoupení Motoroly chystá tento americký výrobce na první čtvrtletí příštího roku spuštění webu, kde bude možné novější verzi stáhnout. Ostatně, vzhledem k tomu, že na příští rok chystá Samsung několik modelů s OS Symbian, možná se dočkáme přehodnocení strategie i u něj.

Windows Mobile

Přístroje s operačním systémem Windows Mobile jsou pro update firmwaru velmi vděčnou platformou. Právě u nich můžeme totiž na různých internetových fórech najít i mnoho neoficiálních a uživateli upravených verzí firmwaru. Nahráním takového softwaru ale technicky přicházíte o záruku a vyvstává zde samozřejmě riziko, že podomácku odladěný software nemusí vždy fungovat ideálně. Jindy ale třeba nabízí opravdu daleko lepší funkčnost než oficiální firmware.

Nicméně těmito neoficiálními updaty se dnes zabývat nebudeme, naším tématem jsou aktualizace oficiální. Ty u Window Mobile existují v několika rovinách. Microsoft třeba do systému implementoval i službu Windows Update, známou ze stolních počítačů - pomocí ní lze záplatovat nedostatky přímo v systému, nicméně aktualizací tímto způsobem mnoho nevychází.

Jednotliví výrobci pak často vydávají jen drobné aktualizace, které opraví jednu konkrétní chybu. V případě, že telefon resetujete do továrního stavu, musíte takovou aktualizaci nahrát znovu - je to stejné jako instalace aktualizací do stolních windows, pouze s tím rozdílem, že tyto aktualizace si většinou můžete stáhnout jako CAB soubor ze stránek výrobce.

Poslední možností je pochopitelně kompletní update firmwaru komunikátoru. Ne všichni výrobci jej pro všechny modely nabízejí, ale třeba tchajwanské HTC začalo updaty pro všechny modely přehledně zveřejňovat nedávno. Do té doby musel být uživatel registrovaný na stránkách HTC Clubu. Nyní již jen stačí znát sériové číslo vašeho telefonu, které zadáte do příslušného políčka na stránkách podpory. Seznam modelů najdete zde, po rozkliknutí konkrétního přístroje si v záložce ROM Update vyberete patřičnou aktualizaci. Pod položkou hotfix najdete již zmíněné drobné updaty.

Update firmwaru je většinou jeden velký EXE soubor, po jehož spuštění stačí následovat instrukce na obrazovce vašeho počítače a za několik minut je komunikátor updatován. Podobně jako HTC nabízí často updaty i Palm, a to i pro své Palm OS modely. Stránky najdete zde. Stejně tak můžete najít updaty pro některé modely E-tenu na stránkách jeho podpory. I HP nabízí updaty na svých stránkách. Samsung například nabízí updaty pro své Windows Mobile modely v rámci speciálních stránek věnovaných právě těmto modelům, nicméně české updaty jsou spíše zázrakem.