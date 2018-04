Naučte se využívat možnosti mobilu na maximum I

Snaha navzájem spojit mobilní zařízení zaměstnává mnoho vývojových týmů více než pět let. Po prvních sériových kabelech byla dalším významným pokrokem standardizace infračerveného rozhraní a už tu máme další, ještě důležitější technologii. O Bluetooth se sice intenzivně diskutuje téměř dva roky, ovšem o skutečném rozvoji můžeme hovořit až nyní. Na trh postupně přicházejí kompatibilní zařízení, která poslouží nejen vytíženým manažerům, ale i většině ostatních uživatelů. Cena totiž začíná být velmi zajímavá.

Patrně největší očekávání se do Bluetooth vkládá, vyjma datových přenosů, v souvislosti s hands-free sadami. Nebudete muset s každým novým mobilem kupovat další příslušenství, setrvávat u stejného výrobce ani řešit problémy s kompatibilitou. Jakmile bude zařízení podporovat tuto bezdrátovou technologii, znamená to maximální svobodu uživatele, což jsme v praxi vyzkoušeli na čtyřech hands-free sadách a stejném počtu mobilních telefonů. Pravdou sice zůstává, že v oblasti implementace počtem produktů jednoznačně vítězí Sony-Ericsson, ale stále se připojují další významní výrobci. Vyjma Nokie, která si rádiovou síť vyzkoušela u modelu 6310, jde například o Xircom (PC karty), Compaq (osobní organizéry) či 3Com (počítačová rozhraní). Trochu komické jsou aktivity Motoroly. Sice ještě svůj vlastní mobil s Bluetooth nemá, ale už nabízí bezdrátové příslušenství.

Hands-free

V současnosti jsou na trhu k dostání tři hands-free sady, každá založená na trochu odlišné koncepci. Nástupkyní „drátových“ bondovek bude bezpochyby Sony-Ericsson HBH-20, která je krátkým kabelem připojena nikoliv k mobilu, ale k jednotce Bluetooth o velikosti přibližně poloviny platební karty. Toto řešení má své výhody. Na uchu vám nemusí „viset“ aspoň dvacetigramové sluchátko, nejtěžší část v podobě akumulátoru přijímací jednotky můžete mít schovanou například v kapse u košile, a nezávislost na umístění mobilu zůstane. Bez sebemenších problémů se můžete od telefonu vzdálit na více než pět metrů. Naše zkoušky ukázaly, že pokud je v místnosti několik zapnutých počítačů, kýžené desetimetrové vzdálenosti dosáhnete jen s obtížemi. Obdobně dosah výrazně zkrátí fyzické překážky jako například zeď. V pohotovostním režimu HBH-20 vydrží 60 hodin, budete-li jenom mluvit, musíte se vejít do čtyř hodin.

Druhou variantu představuje bondovka od stejného výrobce, model HBH-15, vycházející z filosofie „vše v jednom“, kdy akumulátor i přijímací jednotka jsou integrovány přímo do sluchátka. Uživatel má po vzoru členů zásahové jednotky na tváři držák s úzce směrovým mikrofonem. Pohotovostní doba 110 hodin či pět hodin hovoru znějí sice lákavě, ale to je vykoupeno 32 gramy, které musíte nést na svém uchu. Možná se to na první pohled zdá málo, ale už po jednom delším hovoru jeho váhu ucítíte.

Motorola si byla při vývoji zcela nové bondovky vědoma, že výsledný produkt musí mít přitažlivý vzhled a být kompaktní. To se v případě Bluetooth headset skutečně podařilo. Stříbrné šasi, vyvedené ve stylu „véček“, odklápěcí mikrofon i modrá signalizační LED dioda hovoří za vše. Osobně bych sice uvítal užší šasi, přeci jen 15 mm je už trochu hodně, ale jinak nemůže být stížností. Podle údajů výrobce má vydržet až 100 hodin v pohotovostním režimu nebo 2,5 hodiny hovoru.

Velmi zajímavé budou bezdrátové těžké hands-free sady, určené pro použití v autě. Na našem trhu bohužel v současnosti nenajdeme žádné, ale v očekávání jsou dva velcí rivalové. Méně známá francouzská firma Parrot s produktem CK3000 ( klikněte pro recenzi), který čeká na českou lokalizaci, a Nokia. Pro jejich srovnání klikněte sem. Motorola svou těžkou hands-free sadu plánuje uvést v druhém čtvrtletí.

Mobily

Nabídka mezi mobilními telefony bohužel není tak pestrá, jak by si uživatel přál. Leccos řeší doplňkové kity v podobě Bluetooth baterie u Nokie 6210 nebo speciálního adaptéru u Ericcsonů, ovšem dokud nejsou nové technologie v přístrojích přímo integrované, cestu k veřejnosti si hledají velmi těžko. Přímou podporu bezdrátové sítě nabídnou v současnosti pouze tyto telefony:

Ericsson R520

Ericsson T39

Ericsson T68

Nokia 6310

Bluetooth má před sebou velkou budoucnost. Jeho možnosti zdaleka nekončí u hands-free sad. Naopak, u nich vše začíná. Největší využití této bezdrátové sítě se počítá u datových přenosů mezi osobními organizéry a mobilními telefony či počítači. Této komunikaci se však budeme podrobněji věnovat v příštím díle tohoto mini seriálu.

Na testu Bluetooth zařízení se významně podílela společnost GSmobil.