Naučte se pracovat s navigací - jedenáct důležitých rad a faktů

1. Co najdete v krabici

V balení vedle navigace najdete i další příslušenství, jehož množství závisí především na ceně. Určitě nebude chybět držák navigace do automobilu, nabíječka do autozapalovače je také samozřejmostí. Klasickou síťovou nabíječku budete většinou hledat marně, její práci v domácích podmínkách zastane USB kabel do počítače, který však již není součástí všech balení. K vybavenějším modelům dodávají výrobci i sluchátka pro přehrávání hudby, různá poutka nebo obaly pro přenášení a výjimkou již nebývají ani dálková ovládání.

2. Dostaňte mapu do navigace

Teď je potřeba oživit zařízení mapami. U autonavigací typu All-in-one, tedy vše v jednom, se nemusíte bát složité instalace map do zařízení. U většiny přístrojů je vše potřebné nahráno přímo v přístroji nebo jsou mapy na přiložené paměťové kartě, kterou stačí do přístroje zasunout. Pokud sáhnete po vybavenějším modelu, který bude obsahovat větší množství map, může se stát, že některé z nich budou na přiloženém CD/DVD disku. Ani jejich instalace však nebývá složitá, a pokud nemáte problémy s instalací programů do počítače, nebudete mít problém ani tady. V opačném případě bude asi lepší se obrátit na technicky zdatného známého.

3. Kam s ní?

Zařízení v autě musí být dobře vidět a zároveň nesmí bránit ve výhledu. Umístěte přístroj tak, aby napájení dosáhlo do cigaretové nabíječky. Ač mají některé přístroje vlastní baterie, není nic horšího, než když se přístroj vybije uprostřed cizího města. Nejsnazší je připevnit přístroj přísavkovým držákem na přední sklo přibližně uprostřed, i když přímé umístění na přední sklo není podle aktuálního silničního zákona správné. Proto bude lepší pevné umístění na palubní desce automobilu nebo, pokud ji nechcete umístit napevno, na levé okénko přísavkou.

4. Ruce na displej

Na přístrojích do auta najdete minimum tlačítek, většinou jenom jedno, které slouží k zapnutí přístroje. Většinu plochy zabírá dotykový displej, jehož prostřednictvím se navigace ovládá. Kvalita ovládání závisí především na velikosti displeje. Menší navigace jsou lepší pro přenášení, přehlednost zobrazení, ale kvalita ovládání je pak většinou horší. Někteří výrobci přibalují také dotykové pero, díky němuž je ovládání ještě pohodlnější.

5. Chvíli počkejte

Po zapnutí přístroje musíte nějakou dobu počkat, než přístroj zjistí aktuální polohu. To může trvat i několik minut podle citlivosti antény a vestavěného čipu. Po vyhledání polohy je navigace připravena k použití.

6. Menu jako v mobilu

Jednotlivé funkce navigace najdete v menu, které je podobné tomu u mobilních telefonů. Strukturou menu procházíte pomocí dotykového displeje přes grafické ikony. Hlavní funkcí je bezesporu dovedení do cíle cesty. Zde nabídnou navigace několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy, většinou v pořadí stát, město, ulice a číslo popisné.

7. Hledáte benzinku nebo parkoviště?

Často využívanou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované stravování, ubytování, čerpací stanici, různé atrakce, obchody, parkoviště a další důležitá místa. U většiny navigací můžete uložit také vlastní oblíbená místa nebo zadat přesné zeměpisné souřadnice cíle.

8. Výpočet trasy k cíli

Po nalezení cíle stačí většinou jen klepnout na jedno tlačítko, navigace vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet bývá velmi rychlý, řádově jen několik málo vteřin. Záleží však také na rychlosti vyhledání satelitů, díky kterým zjišťuje zařízení svou přesnou polohu.

9. Vyberte si pohled na mapu

Při samotné navigaci je pak možnost vybrat si z několika pohledů na mapu. Nejpřirozenější se zdá 3D pohled z ptačí perspektivy. Mezi další možnosti patří půdorysné pohledy severem nahoru nebo směrem jízdy nahoru. Některé přístroje umožňují zobrazit také přehled odboček, kde se samostatně pod sebou zobrazují jednotlivé změny směru jízdy.

10. Když navigace mluví

Vedle vizuální navigace pomocí mapy a směrových šipek je jednou z nejdůležitějších funkcí hlasová navigace. Díky hlasovým povelům není ve většině případů nutno nahlížet na displej. K dispozici bývají hlasové povely v několika různých jazycích, a to jak pro ženský, tak i mužský hlas. Kvalitní hlasová navigace je velmi důležitá, každý zbytečný pohled na displej totiž odpoutává řidiče od dění před vozidlem. Hlasové povely se ozvou několikrát před změnou směru a upozorní například na přicházející odbočku, číslo exitu z dálnice nebo pořadí výjezdu z kruhového objezdu.



11. Co ještě může umět navigace

Navigační přístroje nebývají většinou čistě jednoúčelové a spojují v sobě i další, více či méně praktická zařízení. Potěší vestavěný MP3 přehrávač, který je součástí dražších a vybavenějších modelů. Zvuk z malého reproduktoru však většinou neoslní, pro kvalitnější poslech je nutné připojit sluchátka. Některé modely mají i prohlížeč obrázků. Digitální fotografie z vašeho fotoaparátu si tak můžete prohlédnout na trochu větším displeji. Novinkou poslední doby je pak navigace vybavená vestavěným fotoaparátem.