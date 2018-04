Naučte infračervený paprsek procházet zdí

Nebojte se, nejde o žádná kouzla ani černou magii, i když by se to někomu mohlo zdát. Opravdu existuje nový způsob, jak docílit toho, že infračervený paprsek opravdu projde zdí. Stále se Vám zdá, že to není možné? Tak čtěte dál.

Minulý týden jsem se byl podívat v DATART MEGASTORU na novinky ze světa elektroniky. Jak se tak dívám, spatřím za vitrínou zajímavou věc. Měla tvar malé pyramidy, jejíž horní část je z kouřového skla, spodní pak z černého plastu. Protože jsem nevěděl, na co vlastně tato věc slouží, trošku jsem prověřil prodavače.

Ochotně se mne jeden ujal, načež mi začal vysvětlovat a popisovat tu záhadnou pyramidku, kterou jsem držel v ruce. Celé zařízení se jmenuje PM 7290 X-10 POWERMID. Pyramidka, kterou jsem držel v ruce byla pouze polovinou celého zařízení, pomocí kterého můžete ovládat své audio a video zařízení z kteréhokoliv místa ve Vašem bytě nebo domě.

Snadno pak můžete vyřešit situaci, když si chcete večer v ložnici, kde máte umístěnu druhou televizi, pustit videokazetu a musíte vstát z vyhřáté postele, abyste si zapli v obývacím pokoji video, protože Vám "nefunguje" dálkové ovládání. Podobnou situaci můžete zažít tehdy, máte-li například ve Vaší pracovně umístěny další reproduktory z audio věže, která je umístěna v jiné místnosti.

Problém je způsoben tím, že běžný dálkový ovaladač k výrobkům spotřební elektroniky pracuje s infračerveným signálem. Tento signál se z dálkového ovladače šíří v podobě paprsku, který musí dopadnout na přijímací čidlo ovládaného zařízení. Výhodou tohoto paprsku je to, že se dokáže odrážet od stěny a tak s dálkovým ovladačem nemusíte mířit přímo na ovládané zařízení. Bohužel však infračervený paprsek neumí proniknout skrz zeď, čímž způsobí, že dané zařízení můžete ovládat pouze z místnosti, ve které se nachází.

Tajemství:



V čem tkví to tajemství? Celé zařízení tvoří dvě pyramidky. První z nich je vysílací (Transmitter). Tu musíte umístit do té místnosti, ze které chcete ovládat audio nebo video zařízení. Vysílací pyramidka je směrová. Musíte ji tudíž natočit stěnou s nápisem POWERMID směrem k předpokládanému místu, kde bude umístěn dálkový ovládač.

Jakmile na Vašem dálkovém ovladači stlačíte libovolné tlačítko, dojde k vyslání paprsku směrem k vysílací pyramidce. Ta infračervený paprsek přijme. Pyramidka následně převede takto přijatý infračervený paprsek na rádiový signál, který vyšle do okolního prostředí, což je signalizováno červenou blikající diodou uvnitř pyrammidky.





Druhá pyramidka je přijímací (Receiver). Je téměř stejná jako vysílací a musí být nasměrována stěnou s nápisem POWERMID směrem k ovládanému zařízení. Liší se pouze v tom, že je na rozdíl od té vysílací ještě vybavena teleskopiskou anténou pro citlivější příjem.

V případě, že přijímací pyramidka zaregistruje korektní rádiový signál z vysílací pyramidky, rozbliká se v ní taktéž červená dioda, indikující příjem. Takto přijatý signál převede pyramidka zpět na infračervený paprsek, který vyšle směrem k ovládanému zařízení.







Upozornění:

Obě tyto pyramidky jsou napájeny pouze ze sítě 220V/50Hz, čímž jsou vázany na přítomnost zásuvky s elektrickým proudem. Pro správné fungování nesmí být vzdušná vzdálenost mezi těmito pyramidkami v budově větší než 30m.

Celé toto zařízení jsem si mohl díky zaměstnancům firmy ELIWAY, kteří toto zařízení prodávají a půjčili mi ho, vyzkoušet také doma. Pracuje skvěle i v paneláku. Vyzkoušel jsem ho s audio věží, televizí i s videopřehrávačem a bez nejmenších problémů.





Paradox:

Asi ze zeptáte, proč píši o této tématice na Mobil serveru, když využítí tohoto zařízení spíše svádí k ..., no prostě s ním nemusíte zvednout ani zadek a relativně s mobilitou nemá nic společného.







Hlavním důvodem, proč jsem si toto zařízení půjčil, byl ten, že jsem je ho chtěl vyzkoušt pro přenos dat přes IRDa port mězi dvěma Palm III. Představa, že bych kolegovi v práci poslal přes dvě patra v budově pomocí IRDa paprsku do jeho Palm III úkol nebo přesný termín plánované schůzky, je více než lákavá.Bohužel spojení dvou Palm III přes tyto pyramidky není funkční. Výrobci mají alespoň o čem přemýšlet. Vysílací pyramidka sice přijme signál z Palm III (bliká ledka), bohužel si s ním neumí poradit a tak ledka v přijímací pyramidce "mlčí". Stejně jsem nepochodil, když jsem se pokoušel přes IRDa z Nokie 8810 poslat do Nokie 6110 vizitku.