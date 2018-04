Natočit film mobilem, i to je dnes možné

Video v mobilních telefonech mělo primárně sloužit především k videotelefonování. Pro něj si mnoho výrobců zvolilo rozlišení QCIF, tedy 176 x 144 obrazových bodů. Není tomu tak dávno, co jsme se s tímto rozlišením setkávali i v těch nejlepších fotomobilech. Třeba mnoho Sony Ericssonů řady Cyber-shot v lepší kvalitě natáčet video prostě a jednoduše neumí. A co si budeme povídat, video v rozlišení QCIF opravdu není na prohlížení na počítači moc použitelné. Lépe na tom jsou přístroje s plným CIF rozlišením, tedy 352 x 288 pixelů. Takových mobilních telefonů ale také mnoho není.





Jedněmi z prvních přístrojů, které před několika lety přinesly do mobilních telefonů alespoň jakž takž použitelné nahrávání videa, byly překvapivě komunikátory s operačním systémem Windows Mobile. Nejenže se mnohé z nich naučily nahrávat video v rozlišení 320 x 240 bodů, dovedly ale také zároveň snímat video rychlostí 30 snímků za sekundu. Standardem přitom předtím bylo spíše 15 snímků za vteřinu.

Konečně VGA

Jenže ty správné zážitky získáme z videa až ve chvíli, kdy telefon umí natáčet v rozlišení VGA, tedy 640 x 480 obrazových bodů. Chvíli to trvalo, než se takové telefony objevily na trhu, ale dnes si už můžete vybírat. Hlavní slovo v této kategorii přitom má především finská Nokia. Ostatně ta také přišla s prvním a do současné chvíle s jedním z nejlepších videomobilů. Tím je Nokia N93, popřípadě její vylepšená sestra N93i. Její fotoaparát má rozlišení 3,2 megapixelu a video umí natáčet právě v rozlišení VGA a rychlostí 30 snímků za sekundu. K tomu nabízí trojnásobný optický zoom a originální konstrukci, která umožňuje držet telefon jako videokameru. Ačkoli se nejedná o nejnovější videomobil, v natáčení videa právě díky své konstrukci strčí konkurenci do kapsy.





Ta se v současnosti rekrutuje především z řad korejských telefonů LG. Model KU990 Viewty byl jedním z prvních mobilních telefonů, který přišel s možností natáčet video doslova bleskovou rychlostí – KU990 Viewty natáčí video rychlostí 30 snímků za sekundu opět v rozlišení VGA a podle našich zkušeností vypadají videa z něj o něco lépe než videa z N93i. Jenže ta má prostě navrch díky pohodlnému držení. Velikým argumentem pro LG Viewty ale může být fakt, že umí natáčet video i rychlostí 120 snímků za sekundu. Taková rychlost nemá při normálním použití prakticky žádné opodstatnění, ale pokud si chcete s videem hrát, dají se díky vysoké rychlosti snímání vytvářet poměrně působivé zpomalené záběry – pokud totiž video zpomalíte na běžných 30 snímků za sekundu, rázem je pohyb čtyřikrát pomalejší. Viewty ale umí touto rychlostí pořizovat záběry pouze v rozlišení 320 x 240 bodů. I tak si ale lze s touto funkcí užít legraci.

Formáty

Výhodou LG Viewty je navíc i fakt, že video pořizuje ve formátu DivX. Jde sice o komprimovaný formát, který není zcela ideální pro další zpracování, ale výhodou je, že video prakticky okamžitě přehrajete na kterémkoli počítači nebo po vypálení na CD či DVD ve většině stolních i přenosných DVD přehrávačů. Podobně by si s natáčením videa měly poradit i některé další modely korejského výrobce, například připravované LG KF750. Video také zabírá poměrně rozumné množství místa. To nokia pořizuje video ve formátu mp4, který tak snadno samozřejmě přehrát nejde. Mnohé nokie i ostatní telefony pak pořizují video ve formátu 3GP, který je primárně určen právě pro mobilní telefony.





U LG však takto kvalitní nahrávání videa najdeme jen u dražších modelů, kdežto finská Nokia dala schopnost natáčet VGA video rychlostí 30 snímků za sekundu i obyčejnějším modelům. Začalo to vysouvacím modelem 6280, ale VGA videem se může pochlubit i populární manažerská Nokia 6233. Přesto však VGA video s frekvencí 30 snímků za sekundu v mobilech doposud zcela nezdomácnělo. Z dalších modelů umí VGA video samozřejmě špičková Nokia N82, N95 a N95 8GB, u ostatních, byť „Nkových“ nokií bychom obdobnou funkci hledali marně, ačkoli by se u nich dala očekávat. Příkladem je třeba Nokia 6500 Slide s optikou Carl Zeiss. Ta sice natáčí video v rozlišení VGA, ale pouze rychlostí 15 snímků za sekundu, a navíc ve formátu 3GP. Obdobně na tom je Nokia 5610.

Video je v mobilních telefonech funkcí, která má svou budoucnost teprve před sebou. Ale již dnes můžeme najít na trhu několik telefonů, za jejichž videovýsledky se nemusíte stydět a klidně je ukážete přátelům. Do budoucna pak počet takových modelů poroste a schopnost natáčet solidní video najdeme i v telefonech nižších tříd.