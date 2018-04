Natankujte si kredit!

RadioMobil se společností CCS umožnil dobíjet kredit pro karty Twist na benzínových stanicích. Zkušební provoz zatím probíhá na šesti benzínkách společnosti Jet – Conoco. Kredit můžete zaplatit hotově, nebo kartou CCS. Přinejmenším do konce září vám RadioMobil k dobité částce přičte bonus ve výši 10 %. Na přelomu září a října by počet stanic, kde je možné Twist dobít, měl stoupnout na nejméně 200.

Společnost CCS provozuje stejnojmenný systém platebních karet, který používá většina benzínek v České republice. Kartou CCS můžete zaplatit také v některých hotelech a restauracích. U nás je více než 1900 čerpacích stanic; platební terminál systému CCS je přibližně v 90 % z nich. V jarních měsících tohoto roku prováděli technici CCS úpravu platebních terminálů – nahráli do nich firmware, který dobíjení kreditu předplacených karet umožňuje. Obsluha jednotlivých stanic dostala i návody na postup při dobíjení.

Důvodem, proč trvalo několik měsíců, než si mohli zákazníci RadioMobilu dobít kredit v zanedbatelném počtu šesti benzínek, jsou požadavky fakticky monopolní společnosti CCS na provize pro provozovatele benzínových stanic. Jeden ze zaměstnanců významné petrolejářské společnosti, který si nepřál být jmenován, nám řekl: „Když jsme ten návrh smlouvy viděli, zasmáli jsme se a hodili ho do koše.“ Podle něj požadovala CCS po provozovateli stanice dvě procenta z dobitého kreditu – za to, že na benzínce použijí zařízení CCS! Přitom z klasických dobíjecích kupónů mají prodejci provizi nejčastěji sedm až osm procent z hodnoty kupónu, takto by ještě dvě procenta prodělali. Také pracovníci některých českých provozovatelů čerpacích stanic nám neoficiálně potvrdili, že obchodní podmínky nabízené společností CCS byly pro jejich společnosti nepřijatelné.

Kde a jak dobít kredit?

Do konce srpna můžete dobít kredit na čtyřech benzínkách v Praze (Barrandov, Horní Počernice, Vršovice, Žižkov) a dvou dálničních za Prahou (D8, Zdiby). Čerpací stanice společnosti Jet – Conoco jsou obecně na nepříliš dobrých místech (oproti konkurenci); pro dobití kreditu je budete muset velmi pracně hledat. Částka, o kterou navýšíte hovorné na své předplacené kartě, se může pohybovat od 200 do 9999 korun. Pokud dobijete méně než 400 korun, neprodlouží se vám platnost kreditu; při dobití větší částky se platnost kreditu prodlouží o jeden rok – stejně jako při dobití klasickým kupónem.

K dobití můžete použít libovolnou z karet CCS, která není určená pouze pro nákup pohonných hmot, nebo hotovost. Obsluha zadá částku kterou chcete dobít, vy zadáte své telefonní číslo a potvrdíte jej. Po on-line dobití dostanete daňový doklad; na mobilní telefon vám navíc přijde textová zpráva potvrzující navýšení kreditu.

Jak už bylo řečeno výše, v září by mělo službu dobíjení kreditu přes platební terminál CCS nabízet více než 200 čerpacích stanic. Při pohledu na počty benzínek jednotlivých provozovatelů je zřejmé, že vedle společnosti Jet –Conoco se zapojí pravděpodobně i státní podnik Benzina. Pro úspěch tohoto způsobu dobíjení ale bude klíčové, aby se RadioMobilu a CCS podařilo přesvědčit ke spolupráci někoho z velké čtyřky (Benzina, Shell, OMV, Aral), která ovládá přibližně 58 % trhu. Jen pro srovnání: Jet – Conoco má na trhu přibližně 4% podíl.

Nechejme se proto zatím překvapit, jak se bude dobíjení předplacených karet na benzínkách vyvíjet. Ostatně, ostatní dva operátoři jistě nezůstanou pozadu. Zvláště když například společnosti Benzina, Shell nebo Aral disponují vlastním platebním systémem, který je možné během několika týdnů propojit s dobíjecím centrem operátora – bez nutnosti spolupracovat s nějakým mezičlánkem. „Nebráníme se žádnému způsobu elektronického dobíjení kreditu,“ poněkud tajemně řekl mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš. Na to, pro který z dalších způsobů dobíjení kreditu se Eurotel rozhodl, si budeme muset chvíli počkat. Určitě se ale dá předpokládat, že k současnému dobíjení na internetu (mimo jiné i platebními kartami CCS…) a v bankomatech ještě něco přidá.