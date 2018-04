Tři hodiny ho drželi jako teroristu. Policii stačilo, že se točil mobilem

Když se osmatřicetiletý Kuvajťan Nasser Al-Ansari natáčel mobilem před brightonským obchodním centrem Churchill Square, zdaleka netušil, že jej čekají perné chvíle. Jeho počínání totiž neuniklo tamní ostraze. Ta jej požádala o odstranění pořízeného záznamu, což Al-Ansari odmítl. „Natáčel jsem přes snapchat v arabštině kondolenci obětem teroristického útoku v mé rodné zemi. Takže tam byl jen můj obličej,“ uvedl s tím, že nelze ani popsat, jak se v tu chvíli cítil. Vyžádal si proto přivolání policie.

„Vysvětlil jsem jim, co se stalo. Policista mi pak řekl, jestli mu můžu dát svůj telefon,“ uvedl pro portál The Argus s tím, že tak učinil. Podle britského listu The Independent policisté záhy pojali důvodné podezření, že Al-Ansari připravuje teroristický útok, a tak ho na základě článku 41 zákona o terorismu zadrželi.

Po dlouhé tři hodiny jej pak drželi na nedalekém parkovišti v policejní dodávce. Právě tak dlouho trvalo policii rozhodnutí, že jeho počínání neznamenalo žádnou bezprostřední hrozbu. Délka zadržování je absurdní i vzhledem k faktu, že Kuvajťan byl rozhodnutý s policisty plně spolupracovat.

Krátce po propuštění, aniž by byl vzat do vazby či s ním byl zahájen soudní proces, se vydal na policejní stanici, aby získal zpět svůj telefon. Byl však odmítnut. Dostalo se mu vysvětlení, že jeho telefon byl zadržen kvůli přezkoumání.

„V tu chvíli nebylo možné mobilní telefon přezkoumat, takže vyšetřování pokračuje. Cílem je zjistit, zda neobsahuje nějaký důkaz o spáchání trestného činu,“ upřesnil vrchní inspektor Paul Betts s tím, že expertíza bude dokončena co nejdříve. Až poté, nebude-li důvod jej dál zadržovat, se telefon vrátí majiteli.

Bývalý bankéř Al-Ansari, který žije od roku 2013 v Londýně, je touto událostí značně znechucen. „Byl to velmi nepříjemný zážitek a je nepřijatelné zadržovat někoho bez jakéhokoli konkrétního důvodu či podezření,“ řekl Al-Ansari a dodal: „Je to absurdní. Není to něco, co bych při návštěvě jakéhokoli místa ve Velké Británii očekával.“

Počínání britských policistů úzce souvisí s nedávným teroristickým útokem v Tunisku, při němž podle dřívějších informací tuniského ministerstva zdravotnictví zemřelo nejméně 39 lidí (více o útoku v Tunisku čtěte zde). Třicet z nich bylo z Británie. Země proto kvůli vysokému riziku terorismu přijala příslušná bezpečnostní opatření. V souvislosti s nimi se tak zvýšil i počet hlídkujících policistů v ulicích, násobně více jich bylo vyčleněno například i k zajištění bezpečnosti na tenisovém turnaji ve Wimbledonu.