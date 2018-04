Natáčejte nás mobilem, vyzývají hudební hvězdy fanoušky

Když člověk navštíví větší koncert, je prakticky nemožné přehlédnout desítky či stovky lidí, kteří se snaží pořídit z efektní show nějaké to video. Ať už do "kotle" propašují profesionální kameru nebo přijdou s běžně povolenými mobilními telefony, vždy si chtějí alespoň malou část hudebních zážitků odnést s sebou.

Byli jsme na letošních festivalech Rock for People v Hradci Králové, Bažant Pohoda ve slovenském Trenčíně i na Letním O2 Sázavafestu a mobilem se natáčelo všude.

Potvrzují to i slova Michala Pavlíka, jednoho z moderátorů letošního O2 Sázavafestu. "Lidé měli mobily neustále připravené. Zhruba polovina publika natáčela," popsal redakci iDNES.cz své pohledy z pódia.

Jakmile každý koncert skončí, objeví se nepřeberné množství videozáznamů na YouTube a jiných komunitních serverech. Nahrávky nejsou nikterak kvalitní.

Amatérské video z koncertu kapely Kaiser Chiefs na letošním festivalu Rock for People v Hradci Králové

Ba naopak, záběr většinou zakrývají tleskající ruce, pozvednuté kelímky s pivem a z pěkně zahraného songu většinou vyjde obyčejné a nepříjemné dunění. I přesto si videa následně přehrají tisíce internetových uživatelů, a pokud je to možné, ohodnotí je hned pěti hvězdičkami.

Propast mezi kamerami a mobily se ztrácí

To je současnost. Ale co bude dál? Záznamové funkce v mobilních telefonech se každým měsícem zdokonalují a je jen otázkou času, kdy se přiblíží či snad i vyrovnají profesionálním fotoaparátům a kamerám.

Amatérské video z koncertu kapely The Offspring na letošním festivalu Rock for People v Hradci Králové

Zatímco dnes se na největší koncerty slibující dynamickou show nedostanete s fotoaparáty (zakázány jsou v rámci většiny akcí například v O2 Areně), v budoucnu už tento zákaz ani potřeba nebude. Všem bude stačit pouhý mobil.

Návštěvníci nejrůznějších hudebních festivalů tak budou spokojení a pořadatelé proti tomu nebudou schopni zasáhnout. Zakázat mobily zkrátka možné není. Na tuto nevyhnutelnou skutečnost se připravují už nyní.

V pravidlech pro návštěvníky festivalů je většinou zakotveno, že mohou vytvářet amatérské, nikoliv profesionální záznamy. Co je ale amatérské a co ne? Jsou dva megapixely málo, nebo moc?

"My nezakazujeme vnášení fotoaparátů. Home video a foto ani nelze zakázat. O dalších restrikcích neuvažujeme, mobil může zachránit i život," řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Pavel Kloupar, organizátor Letního O2 Sázavafestu.

Muzikanti to neřeší. Jsou spíše rádi

"Já chápu, že to některým interpretům může vadit. Když se jedná o nekvalitní záznam, může to povědomí o nahrávce poškodit. Určitě se tomu ale v dnešní době zabránit nedá," tvrdí Lukáš Chromek, kytarista česko-americké kapely Airfare.

Pokud v minulosti kapela na koncertu zahrála píseň z připravovaného a zatím utajovaného alba, zůstalo to jakýmsi tajemstvím. Tajemstvím, které znali pouze účastníci koncertu. Teď musí interpreti počítat s tím, že jakmile zabrnkají i na nejlépe zabezpečené akci na jedinou strunu, během minut se vše stává přístupné široké veřejnosti.

"Je to taková samovolná propagace. Šíří to sami posluchači mezi sebou a to je vůbec to nejlepší, co může být," dodává kytarista Chromek.

Na aktivitě uživatelů internetu postavili svůj úspěch například britští Arctic Monkeys. Když na svých koncertech zdarma rozdávali singl I Bet You Look Good On The Dancefloor a své první nahrávky zveřejnili na serveru MySpace, lidé je začali zbožňovat. Vyměňovali si mezi sebou odkazy na jednotlivé písničky i videa z koncertů a kapela se prakticky během několika dnů dostala na přední příčky ostrovních hitparád. Dnes je jednou z nejpopulárnějších indie-rockových skupin na světě.

"V přítomnosti mobilů nevidím žádný problém, protože se jedná o dobré zviditelnění. Natáčení bych určitě zakázal v divadlech nebo i na koncertech, jejichž průběh se opakuje. Každý to pak zná a ví, co přijde. Není to ono," uzavřel rozhovor moderátor Michal Pavlík.

Z přítomnosti fotoaparátů mohou hudebníci i leccos vytěžit. Tedy pokud jsou nápadití. Když před několika lety zpěvák Robbie Williams na megakoncertu ve Velké Británii vyzval desetitisíce lidí v publiku, aby namířili objektiv směrem na něj a vyfotili ho, jednalo se o velkou podívanou. Stovky blesků dokázaly ozářit celé okolí a značně obohatit celou show. Podívejte se.

Co přijde, je tedy jasné. Hudebníci se budou muset smířit s tím, že co se stane na koncertu, objeví se takřka okamžitě na síti. Možná se ale nikdo smiřovat nebude. Málokomu totiž tato vize nějak vadí.