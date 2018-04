Bezdotykové ovládání smartphonů realitou. Chystá ho Nokia jako 3D Touch

Podle zpráv, které přinesl server The Verge, Nokia již několik let pracovala na vývoji bezdotykového ovládání smartphonů. A Microsoft má v těchto snahách pokračovat, prvním produkčním modelem by se měl stát nástupce Lumie 1020, který alespoň v provedení pro americké operátory nese kódové označení McLaren.

Model by se měl objevit na podzim letošního roku. Původně se spekulovalo o tom, že systém ovládání 3D Touch dostane už přístroj s kódovým označením Goldfinger, ale z něj se nakonec nejspíš stane jen platforma pro vývojáře. Ti tak budou mít možnost se s novou funkcionalitou seznámit dříve a připravit aplikace, které ji využijí.

Nové bezdotykové ovládání se může na první pohled podobat některým gestům, která již najdeme u řady androidích smartphonů. Zvednutím telefonu k uchu půjde přijmout hovor, uložením telefonu do kapsy se hovor ukončí. Položení telefonu na stůl aktivuje při hovoru hlasitý odposlech. Mávání rukou nad telefonem umlčí budík, přiložení k hrudi ztlumí aktuální hovor.

Budou tu však i jiné nové funkce, přístroj bude spoléhat na řadu senzorů, které umožní například rozpoznat úchop telefonu. Díky tomu pak může blokovat nechtěné dotyky displeje, nebo naopak rozpoznat, co právě chcete s telefonem dělat. Při ležení s telefonem na boku v posteli se tak například nebude zbytečně otáčet displej.

Vize Microsoftu je navíc taková, že by přístroje zbavil i těch několika posledních tlačítek. Například tahem po bočnici telefonu se může ve fotoaparátu ovládat zoom, na domovské obrazovce třeba hlasitost. Právě domovská obrazovka s dlaždicemi by pak měla umožnit další krok v ovládání bez dotyků: podržením prstu nad dlaždicí by se měly okolo ní objevit další informace nebo volby v podobě menších dlaždic.

Funkce, se kterými jako první přijde Lumia McLaren, se postupně dostanou i do dalších smartphonů od Microsoftu, budou to však muset být patřičně hardwarově vybavené kousky. Některé funkce se možná dostanou i do přístrojů dalších výrobců jako součást dalšího updatu operačního systému Windows Phone, ovšem větší část by měla být exkluzivní pro lumie.

Záměrně přitom nepíšeme o značce Nokia. Microsoft zatím neoznámil, jak se budou jeho smartphony jmenovat, ovšem je vysoce pravděpodobné, že značku Nokia již neponesou. Zařízení s kódovým označením McLaren by přitom mohlo být prvním modelem s novou značkou.