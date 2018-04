Nástupce úspěšného Xiaomi Redmi Note byl zachycen na tajemném snímku

Xiaomi loni reagovalo na rostoucí oblibu přerostlých smartphonů realizací modelu Redmi Note (čtěte naši recenzi). Přístroj s nikoliv špičkovou, ale velmi slušnou výbavou tradičně korunuje nízká cena. A tak není divu, že výrobce zaznamenal obrovský zájem (více v dřívějším článku).

Redmi Note 2 by měl na tento úspěch navázat. Doba pokročila, a tak není překvapením, že by nástupce měl přinést i o poznání lepší výbavu. Telefon by tak měl spoléhat na osmijádrovou čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 615 s podporou 64bitových instrukcí. Jeho základem je čtyřjádrový 1,7GHz procesor architektury ARM Cortex-A53 a úspornější čtyřjádro taktu 1 GHz.

Úlohu grafické jednotky pak plní Adreno 405. Operační paměť by měla mít velikost 2 GB. Připomeňme, že v souvislosti s Redmi Note 2 se dříve skloňoval také chipset MediaTek MT6595, který pohání třeba Meizu MX4 (představení telefonu zde).

Vylepšení se má dočkat i zobrazovač, kdy 5,5palcový HD panel (720 × 1 280 bodů) nahradí displej stejné velikosti ovšem s jemnějším Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 pixelů). Tím také značně stoupne jemnost zobrazení z 267 PPI na 400 bodů na palec.

Přístroj by měl být dvousimkový, Snapdragon 615 pak znamená mimo GSM/HSDPA i podporu aktuálně nejrychlejšího LTE. Baterie má mít kapacitu 3 500 mAh, což je na poli phabletů mírný nadprůměr.

Nejistota zatím panuje ohledně použitého fotomodulu. Zatímco dříve byl zařízení předpovídán 13MPix fotoaparát, na fotografii, která má chystanou novinku zachycovat, je u objektivu jasně zřetelný nápis 8.0 Mpix. Je tedy možné, že si nástupce oproti původnímu modelu v tomto ohledu papírově pohorší.

Cenovka zatím tajemného Xiaomi by měla být 1 499 yuanů (asi 5 400 korun). I tato indicie napovídá, že by tím neznámým přístrojem skutečně mělo být Redmi Note 2.