Nástupce Sony Ericssonu Xperia X10 bude mít nejnovější Android a nabídne Full HD video

O připravovaném Sony Ericssonu s kódovým označením Anzu prozatím víme, že by měl nabídnout operační systém Android ve verzi Gingerbread. Vyobrazený prototyp ale používá ještě starší verzi systému 2.1.

Nástupce Xperie X10 bude mít velký displej s úhlopříčkou 4,3 palce. Typ displeje ale prozatím není znám. Fotoaparát by měl být dvanáctimegapixelový, schopný pořizovat videa v Full HD rozlišení 1080p. Nechybí ani HDMI port pro připojení telefonu k televizi.

Připravovaný špičkový model bude mít velmi tenké tělo, měl by být tenčí než Samsung Galaxy S. Přestože má vyobrazený prototyp na sobě nápisy Xperia, podle některých informací by měl nový model Anzu patřit do řady Bravia.

Šéfredaktor ruského serveru MobileReview.com Eldar Murtazin na svém twitterovém účtu potvrdil existenci modelu s kódovým označením Anzu a sdělil, že Sony Ericsson pro první polovinu příštího roku připravuje sedm nových přístrojů. Většina z nich má být vybavena Androidem.