Oppo prý chystá nástupce modelu Find 5. Pohánět jej bude Qualcomm 800

Ačkoliv se u nás Oppo Find 5 oficiálně neprodává, je to celosvětově dostupný přístroj, který výbavou na současnou špičku v podobě Galaxy S4, HTC One a Xperie Z téměř neztrácí. Připomeňme, že do nástupu Galaxy S 4 bylo Oppo nejtenčím smartphonem.

Zatím není jisté, jak se bude nástupce jmenovat a zda se v názvu opět objeví úhlopříčka displeje. To by dávalo smysl jen v případě, že by velikost poskočila na 6 palců, což však není zrovna pravděpodobné. Takový rozměr by totiž zařízení katapultoval do segmentu kříženců, tedy phabletů.

Zatímco rozměr displeje je nejasný, téměř jistě bude mít Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 bodů). Dostatek výkonu má zajistit nová generace čipsetů Qualcomm 800. Model Find 5 přitom spoléhá na čtyřjádrový Snapdragon S4 Pro s grafickou jednotkou Adreno 320.

Další parametry jako operační paměť velikosti 2 GB nebo uživatelská paměť 32 GB by mohly zůstat beze změny. I na podzim totiž taková soupiska parametrů bude dostatečně konkurenceschopná.

Překvapující je osmimegapixelový čelní fotoaparát, který v Číně není tak neobvyklou komponentou jako ve zbytku světa. Hlavní nástroj k focení a pořizování videí má mít rozlišení 13 megapixelů.

Podle dostupných informací by nové Oppo mohlo být v prodeji již v září a opět se předpokládá, že přístroj bude oficiálně v prodeji i mimo Čínu.

Společnosti Oppo připravuje také model s kódovým označením R809T, který by měl být s 6,13 mm v pase nejtenčím smartphonem světa (více v dřívějším článku).