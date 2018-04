Nástupce nejprodávanějšího Samsungu oficiálně. Star II nabídne i wi-fi

Samsung Star je jedním z nejprodávanějších mobilů současnosti. Po celém světě se prodalo za rok a půl již 30 milionů kusů. Star si získal oblibu zejména tím, že jako jeden z prvních levných mobilů nabídl dotykový displej.

Přesto, že se Star stále dobře prodává, Samsung neusnul na vavřínech a připravil jeho nástupce s lakonickým označením Star II. Původní Star používal uživatelské prostředí TouchWiz a stejně tomu bude i u nástupce.

Nový Star II zamíří brzy do obchodů. Výrobce ho již zařadil na své oficiální německé internetové stránky. Dotykový displej s rozlišením 240 × 400 obrazových bodů má úhlopříčku 7,62 centimetru. K fotografování poslouží 3,2 megapixelový fotoaparát, který však postrádá blesk.

Ani druhá generace Staru nepodporuje sítě třetí generace, na internet se však bude možné připojit přes wi-fi a to i ve specifikaci n. Hudební přehrávač doplňuje FM rádio, kvalitní poslech zaručí audio konektor 3,5 milimetru. Skromnou vestavěnou paměť je možné zvětšit až o 16 GB pomocí paměťových karet.

Vítanou novinkou je nový způsob psaní na dotykovém displeji. Součástí nového uživatelské prostředí je totiž klávesnice T9 Trace. Virtuální klávesnice v rozložení QWERTY sice chybí, ale díky T9 Trace je možné psát pouhým přejížděním prstu po jednotlivých klávesách.

Nový Star bude možné využít i pro práci, e-mailový klient podporuje Exchange ActiveSync a v menu je i prohlížeč kancelářských dokumentů. Samozřejmostí je podpora sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter. Satelitní navigace chybí, využit lze pouze mapy Google. Předností nového Staru by měla být extrémní výdrž, výrobce uvádí pohotovostní stav až 37,5 dne.

Design novinky navazuje na předchůdce. Vévodí mu jednoduché tvary, rovné linky a zaoblené rohy. Elegantně a hodnotně zároveň působí kovový rámeček okolo celého telefonu. Pod displejem najdeme tři mechanická tlačítka, která slouží pro přijetí a ukončení hovoru a pro vstup do hlavního menu. Star II je o něco větší než předchůdce: 108 × 54 × 12,4 mm oproti 104 × 53 × 11,9 mm.

Samsung Star II si odbude výstavní premiéru na veletrhu MWC, který se koná v Barceloně od 14. do 17. února. Krátce na to se dostane do prodeje. Cena bude pravděpodobně vyšší než u současného provedení, které se prodává za oficiální cenu 2 590 korun.

Samsung S5260 Star II technické parametry: