Nástupce Motoroly Razr odhalen! První detailní fotografie

Server Bengalboy.com zveřejnil s předstihem před oficiální premiérou fotogalerii a první informace o nástupci populárních véček RAZR od Motoroly. Připravovaná novinka s kódovým označením Canary je oproti předchůdcům užší a vyšší. Telefon bude vyroben z hodnotných materiálů, kryt bude kovový. Základní design telefonu se příliš nezměnil, například klávesnice si zachovala všechny charakteristické rysy z předchozích modelů řady RAZR.

Telefon bude charakteristický lesklým zrcadlovým krytem, který bude dodáván v několika barevných variantách. Kryt vypadá velmi efektně, ale jistě bude velmi náchylný k zanechání otisků prstů. z fotografií novinky je patrné, jaký důraz klade výrobce i na ty nejmenší detaily.

Motorola Canary (přesné označení telefonu zatím výrobce logicky neuvádí, neoficiálně se hovoří o Motorole RAZR II) má dvoumegapixelový fotoaparát, slot pro paměťové karty Micro SD umístěný vedle baterie, vestavěnou paměť 17 MB a Bluetooth 2.0 s podporou profilu A2DP pro stereofonní sluchátka. Videa lze pořizovat v rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Telefon podporuje všechna čtyři pásma GSM a datové přenosy EDGE.



Aktuální nabídka tenkých modelů od Motoroly.

Menu telefonu se bude od menu současných RAZRů lišit. Telefon využívá platformu Juix postavenou na Linuxu. - více zde

Podle neoficiálních informací by měla Motorola tuto novinku oficiálně představit v průběhu letošního léta. Přesný termín však zatím nebyl stanoven a výrobce se snaží nový RAZR co nejlépe utajit. V prodeji by se pak novinka měla objevit začátkem podzimu.



Další fotografie najdete na serveru Bengalboy.com.