Nokia prý hodlá inovovat rodinu Lumia. Nový top model by měl být lehčí

, aktualizováno

Nokia plánuje během letošního roku inovovat modelovou řadu Lumia. Minimálně u jednoho svého top modelu s Windows Phone 8 by měla polykarbonátové tělo nahradit hliníkovým. Telefon nese kódové označení Catwalk a má to být přímý nástupce Lumie 920. Měl by být lehčí a tenčí.