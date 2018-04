Druhou generaci LG G Flex ohnete do pravého úhlu

Současné LG G Flex je spíše ergonomickým výstřelkem, u něhož výrobce použil odolný šestipalcový P-OLED (Plastic OLED) displej. Ač tedy jistou flexibilitou telefon přeci jen disponuje, k naplnění myšlenky plně ohebného zařízení ještě pár kroků schází.

Avšak LG je možná blíže, než by kdo čekal. Podle informací portálu Mobilesyrup, který se odvolává na korejský portál ZDNet, totiž na modelu G Flex 2 již pracuje. Druhá generace by měla být díky speciálnímu gumovému šasi ohnutelná až do úhlu 90 stupňů.

Oproti konkurenčnímu Samsungu, jehož Galaxy Round byl prvním oficiálně představeným telefonem s prohnutým displejem, má totiž LG ve vývoji podstatně navrch. Již displej G Flexu je totiž plně flexibilní, stejně jako baterie speciální konstrukce.

K dosažení prvního skutečně ohebného telefonu tak této jihokorejské společnosti schází poměrně málo. Podle některých informací je již návrh na G Flex 2 plně hotový a očekává se oznámení termínu zahájení výroby. Novinka by se na trhu měla objevit ve druhé polovině roku 2014.