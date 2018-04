Nástupce legendární žiletky prý bude ze skla (aktulizováno - nové foto)

Zatímco véčka Motorola V3i a V3x představují jen upravenou variantu původního modelu V3 RAZR. Během roku se snad od Motoroly dočkáme prvního zástupce nové generace mobilních zařízení.

Na internetu se objevila první fotografie nového modelu s krycím jménem Kanárek. Z nekvalitní fotografie je patrné, že telefon bude mít velmi lesklý - patrně keramický povrch a véčkovou konstrukci s charakteristickou "bradou".

Neoficiální údaje hovoří o fotoaparátu s rozlišením 1,3 Mpix, displeji se schopností zobrazit až 262 tisíc barev a Bluetooth. Bližší informace zatím nejsou, ale některé zdroje zmiňují podporu Windows Mobile.

Aktualizováno: Server Engadget zveřejnil další tři fotografie připravovaného véčka Canary. Z fotografií je patrné, že telefon bude úzký a samozřejmě i tenký po vzoru dnešních žiletek. Část telefonu by měla být vyrobena z hliníku. Telefon by měl používat stejné uživatelské prostředí jako model V3x. Je tedy pravděpodobné, že podporuje sítě třetí generace UMTS. Podle posledních informací by měl být "kanárek" vybaven dvoumegapixelovým fotoaparátem.

Podle našich informací představí Motorola tuto novinku až na konci prázdnin.