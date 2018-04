Nástupce HTC One odhalen na videu. HTC zuří, možná ale jen naoko

Oficiálnímu uvedení vlajkových modelů vždy předcházejí až několikaměsíční, někdy i řízené úniky informací. Častokrát jsou ony "uniklé" snímky pouze šikovným podvůdkem zrozeným ve Photoshopu, v některých případech se ale na internet s předstihem dostane takový balík informací, který chystanou novinku odhalí v plné parádě. A to se zřejmě stalo v případě očekávaného následovníka populárního HTC One.

Teenager Roshan Jamkatel v neděli na sociální síti zveřejnil video, kde chystaný přístroj poměrně detailně představuje. Kromě až dosud tajemného HTC One M8 (All New One) je na videu vidět i původní model a jsou tak dobře zřetelné i rozdíly.

Z hlavních změn navenek telefonu přibyl paměťový slot, hlavní fotoaparát na zádech má pak dvojici snímačů. Senzorová tlačítka z pruhu pod displejem zmizela a nahradila je tlačítka softwarová, která se v systému zobrazují dle potřeby. Ze zadní strany pak zmizelo logo Beats Audio, tedy zvukového výstupu, který u telefonů HTC vídáme již několik let. Jiná je i povrchová úprava kovového těla, které je kvůli většímu panelu (5 vs. 4,7 palce) zřejmě o něco větší. Telefon běží na Androidu KitKat, patrný je například probarvený notifikační panel.

Nástupce HTC One na dvanáctiminutovém videu pochopitelně byl pro technické servery velmi atraktivním úlovkem a tak není divu, že se velmi rychle o klipu dověděli také přímo v HTC. S problémem se jal popasovat šéf komunikačního oddělení společnosti Jeff Gordon. Přes sociální síť Twitter vyhledal osobu Roshana Jamkatela, kterému "familiérně" sdělil, že jej nečeká zrovna dobrý týden.

Jamkatel se krátce na to snažil Gordonovi HTC namluvit, že přístroj zachycený ve videu je napodobenina a že video na server ani sám neuložil, že to udělal někdo jiný proti jeho vůli. Gordon pak dodal, že znají IMEI přístroje i veškeré další podrobnosti a určitě zůstanou v kontaktu.

Video bylo následně z jeho profilu smazáno, mezitím ho ale na YouTube nahráli další a další uživatelé, je stále k dispozici a smazat video ze světa je pro HTC boj s pomyslnými větrnými mlýny. Jamkatel si následně na Twitteru postěžoval, že kvůli videu byl z HTC vyhozen jeho otec. Nepotvrdilo se ale ani to, že by pro společnost vůbec kdy pracoval.

Manažer HTC později předmětné tweety ze svého profilu vymazal a odmítl, že by kdy na chlapce jakkoli naléhal. Právě ostrá reakce ze strany HTC naznačuje, že by na videu skutečně mohl být nástupce modelu One.

Za tajemné HTC navíc někdo nabízel odměnu 10 tisíc dolarů (asi 200 tisíc korun). Spekuluje se, že za těmito nabídkami mohou být konkurenční výrobci.

Skutečný únik, nebo jen hra HTC?

Na příběhu je dosti zvláštní skutečnost, jak by se onen Roshan Jamkatel, který zřejmě s HTC nemá vůbec nic společného, k telefonu vůbec dostal. Ve hře je tak určitě i možnost, že jde o připravenou hru samotného výrobce tři týdny před plánovaným uvedením uživatele trochu navnadit, dostat chystanou novinku do co možná nejširšího povědomí, což se tímto tahem může povést.

Právě slabší marketingová kampaň byla loni jedním z důvodů, proč několik milionů uživatelů před HTC One upřednostnilo konkurenční Galaxy S4. Čelní představitelé HTC se přitom již několikrát nechali slyšet, že letos stejnou chybu neudělají a do této oblasti z firemní pokladny obětují větší díl.

Chystaný špičkový smartphone nejčastěji naleznete v americkém baru

Nutno říci, že se dosud nestalo, aby se očekávaný vlajkový model s předstihem objevil v takto dlouhé video recenzi, byť amatérské. Mezi opravdu znamenité předčasné odhalení chystaných smartphonů bezesporu patří v baru zapomenutý iPhone 4, který se z rukou inženýra Applu dostal do redakce serveru Gizmodo (informovali jsme zde). Podobná příhoda v hlavní roli s občerstvovacím zařízením a zřejmě i jistou dávkou alkoholového opojení se odehrála i rok na to, tentokráte se na jednom ze stolků našel iPhone 4S (více zde).

Na podzim roku 2012 pak majitele sanfranciského baru 500 Club překvapil nález tehdy připravovaného čtvrtého Nexusu, který byl koncem října opravdu představen. Tento příběh si ale v mnohem nezadal s akčním trhákem, nechyběl totiž neodbytný člen bezpečnostního týmu Googlu, ale ani policejní komando a černá výroba poloautomatických zbraní (více v dřívějším článku).