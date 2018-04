Nástupce HTC One M8 prozrazen. Obejde se bez QHD displeje

Dobře informovaný zdroj, co se produktů HTC tyče, twitterový účet Upleaks, zveřejnil specifikaci chystaného nástupce povedeného HTC One M8. To bude mít špičkovou výbavu zahrnující osmijadrový procesor Snapdragon 810. Čtyři jádra budou mít takt 2 GHz, zbylá 1,5 GHz.

Nový vrcholný model tchajwanského výrobce překvapivě nebude vybaven displejem s ultravysokým rozlišením QHD. To by přitom měl být trend vrcholných smartphonú v příštím roce. Chystané HTC s kódovým označením Hima tak zůstane u Full HD displeje. Zachována zůstane i jeho pětipalcová úhlopříčka. Novinka se podle uniklých informací nebude jmenovat M9.

Značným vylepšením projde fotoaparát. Evropské provedení modelu One M8 má čtyřmegapixelový Ultra Pixel fotoaparát, nástupce má dostat fotoaparát s rozlišením 20,7 megapixelu. Stejné rozlišení mají špičkové Xperie od Sony, což by mělo značit dodavatele fotosenzoru. Přední snímač potom bude 13megapixelový nebo zmiňovaný čtyřmegapixelový Ultra Pixel senzor. Tedy i fanoušci selfie autoportrétů budou uspokojeni.

Použití displeje se stále dostatečným Full HD rozlišením by se mělo příznivě projevit na výdrži. Baterie, pravděpodobně opět zabudovaná, přitom bude mít slušnou kapacitu 2 840 mAh. Výdrž přes jeden perný den by tak neměla být problém. Současné vrcholné HTC má pro připomenutí baterii s kapacitou 2 600 mAh.

Chystaná novinka samozřejmě dostane nejnovější Android 5.0 Lollipop a zcela novou nadstavbu Sense 7.0. Operační paměť bude 3 GB, takže nedojde k úplnému využití 64bitové architektury nového operačního systému od Googlu. Chybět nebude podpora síti LTE Cat. 6 včetně hlasové podpory VoLTE.

Podle Upleaks nové HTC už testují američtí operátoři. Do prodeje by se mělo dostat v březnu příštího roku a tak je možné, že jeho premiéra proběhne zkraje roku na veletrhu CES. Upleaks dodává, že na veletrhu MWC HTC představí další modely levnější řady Desire. Upleaks také zmiňuje levnější provedení modelu Hima s přídomkem Ace pro čínsky trh, tedy ekvivalent současného provedení E8. Tato verze dostane i podporu dvou SIM karet. Té by se časem mělo dočkat i vrcholné HTC.