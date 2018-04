Nastřílejte co nejvíc gólů v Table Football nebo si zahrajte volejbal s tuleni (Hry do kapsy 145)

Novinky a aktualizace

Sky Force

Nejpopulárnější leteckou 2D střílečku od polských výrobců Infinite Dreams si můžete nyní zahrát i na vašem palmu.

Ani PalmOS verze není o nic ochuzena, ale ani obohacena. Stále zůstává sedm úrovní, tři stupně obtížnosti i bojové stíhačky (jedna je silná, ale pomalá, druhá slabá a rychlá, třetí pak vyvážená oběma variantami), čtyři bossové, upgrady zbraní a samozřejmě excelentní grafika doprovázená líbivými zvuky.

Hra stojí $9.98.

SU: Klondikes

V balíku 22 solitairových karetních her SU: Klondikes naleznete ty nejznámější hry jako je Klondike, Patience, Whitehead, Whitehorse a jiné.

Hra SU: Klondikes obsahuje tabulky vašich nejlepších výsledků, časový měřič a neomezené množství vrácených tahů, což může pro někoho být spíše nevýhoda.

Naopak výhodou je kompatibilita se staršími palmy (OS4>). Hra stojí $9.95 a výrobcem je firma inDev Softwares .

SU: Freecells

Od stejnojmenné firmy si můžete za poplatek $9.95 pořídit další balíček 17 karetních her typu freecell. Mezi známější v tomto balíku můžeme zařadit Eight Off/On, Four by Ten, FreeCell, Scorpion Towers, Sea Towers, či Seven by Five/Seven.

Rovněž i zde nebudete postrádat HiScores tabulky či neomezený počet vrácených tahů.

Table Football

Stolními fotbaly jsou doslova zaplněny všechny bary a herny. Jejich popularita se rozrostla natolik, že stolní fotbal vznikl i pro počítače PalmOS. Jak se ale taková hra na PDA ovládá?

Překvapivě velmi příjemně. S hráči můžete pohybovat jak stylusem, tak i hardwarovými tlačítky a později si jednu z těchto variant určitě oblíbíte.

Ve hře najdete 28 týmů, ve kterých nechybí ani naše reprezentace. Je možné dokonce měnit formaci, takže standardní kombinace 3-3-4 může být nahrazena třeba defenzivnější 4-4-2. Před hrou je k výběru ze tří povrchů, ale kvůli přehlednosti dáte asi přednost klasickému trávníku.

Hru spustíte na PalmOS od verze 3.5 ve všech možných rozlišeních. Stojí $19.95 a jejím výrobcem je firma Deluxeware .





Exact II

V nové logické hře Exact II od firmy Deluxeware je vaším úkolem zničit všechny elementy postupným vytvářením tří či více stejnobarevných kombinací. K tomuto náročnému úkolu vám bude další překážkou časový limit. Odměnou vám ale bude zapsání do High Scores tabulek a postupy do dalších kol.

Extract II stojí $14.95.

Resco Seal Ball

Roztomilý volejbal s tuleni Resco Seal Ball byl doposud k dispozici jen pro PocketPC. Nyní si tuto hru můžete zahrát i na svým MS Smarphonech.

Resco Seal Ball nabízí 2 herní a zobrazovací (pouze landscape) režimy, hru o 9 trofejí, tři stupně obtížnosti a pěkné grafické zpracování.

Hra stojí $9.99 a výrobcem je firma Resco .

V přípravě

Žhavé novinky z E3

Na významné herní výstavě E3 se objevily hned tři připravované hry od firmy Pocket PC Studios . A nejde o hry ledajaké! Poslední dvě zmíněné gamesky budou dokonce dostupné pro dvě platformy (PalmOS a PocketPC).

První gameska s názvem Ancient Evil je určena pro PocketPC a bude se jednat o klasické RPG ve stylu Diabla nadupané spoustou kouzel, boji a kvalitním příběhem plného okouzlující grafiky.

Druhá hra je poněkud známější tahová strategie Jagged Alliance 2 a zde bychom se měli těšit na 150 postav, vylepšování vojáků a krásnou grafiku, která nemá k originálu vůbec daleko.

A u tahových strategií ještě zůstaneme, neboť třetí připravovanou hrou je všem "pařanům" známá tahová RPG strategie Disciples 2. Zde kromě velkého počtu ras a kampaní bude k dispozici multiplayer v režimu hotseat, anebo si můžete zahrát po internetu.

Kingdom Tactics

Firma Walkabout Games pracuje na novém tahovém RPG pro PocketPC. Grafika vypadá velmi slibně, rovněž tak 3D prostředí, na kterém se budou odehrávat i souboje, spousta kouzel, velké množství použitelných předmětů a až 40 schopností vašich hrdinů.

Hra by měla vyjít ke konci prázdnin.

Klasika

Traffic!

Nechce se vám utrácet peníze za logickou hru Traffic Mania , ve které máte za úkol vymanévrovat s vaším autem přes zácpu dalších vozů z garáže? Dnešní přílohu uzavíráme rubrikou Klasika a v ní se podíváme na hru Traffic!, jež se v principu Traffic Manii v ničem neliší a hlavně je zdarma!

Grafika je jen mnohem jednodušší, ale pro nenáročné hráče je to spíše potěšující. V dolní liště máte jasný přehled o počtu tahů v daném kole nebo množství odehraných minut, 40 úrovní pak na hodiny zábavy určitě postačí.