Nástěnný telefon THINtronix – to tu vážně ještě nebylo (první informace)

Ve světě se dají potkat nejrůznější telefonní zajímavosti. Jednou takovou zajímavostí je ultratenký nástěnný telefon THINtronix americké společnosti Tiger Electronics, který se v poslední době stává hitem mezi vybavením pokojů amerických dětí a teenagerů. Hned počátkem vás musíme upozornit, že THINtronix není mobilním telefonem, ale telefonem pevným. A to v pravém smyslu toho slova.

Sedí moucha na stěně

Nástěnný telefon THINtronix je široký pouze něco málo přes dva centimetry a neváží více než třista gramů. Zato jeho rozměry odpovídající straně formátu A3 již za povšimnutí stojí. Jak můžete vidět na ilustračních schematických kresbách, celý telefon se připevňuje vrutem na zeď pokoje a po vložení běžných tužkových baterií a zapojení telefonního kabelu jej můžete hned používat.

A nabízených funkcí není právě nejméně. Zcela pochopitelně můžete telefonovat běžným vyťukáním telefonního čísla prostřednictvím poměrně velké klávesnice. To ale není vše – THINtronix disponuje pamětí na šest čísel, která vytáčíte prostřednictvím tlačítek rychlé volby umístěné v pruzích nad obří klávesnicí. Především děti ocení možnost napsat či nakreslit si k jednotlivým předvolbám vlastní popisek.

Je samozřejmostí, že při telefonování nemusíte tento přístroj snímat ze zdi a přikládat jej k uchu – telefonujete totiž s využitím funkce hlasitého hands-free. To má být natolik kvalitní, že má bez problémů obsáhnout běžnou místnost o velikosti dvaceti čtverečních metrů.

Pořádná "plácačka"

Protože je nástěnný telefon THINtronix určen hlavně dětem do pokojíčků, je samozřejmostí funkce rodičovského zámku. Ta umožňuje buďto omezit až devět telefonních čísel či předvoleb nebo povolit hovory pouze na šest čísel přiřazených k tlačítkům rychlé volby.

Obří telefon THINtronix se ve Spojených státech amerických prodává v přepočtu za necelých šest stokorun, což je cena více než příznivá. Troufáme si dokonce tvrdit, že pokud by tento telefon prodával také v našich hračkářských krámech, určitě by si své zákazníky našel. Musel by se ale objevit někdo, kdo by před započetím prodeje nechal tento telefon homologovat pro použití v naší telefonní síti, což zcela vylučuje individuální šedé dovozy tohoto přístroje.