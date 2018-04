Nastavte si všechno v Motorole

Tento návod vám pomůže v případech, že jste si koupili telefon od jiného operátora než je vaše SIM karta. Nabízíme vám řadu možností, jak si pohodlně nastavit služby MMS, GPRS, WAPu a e-mailového klienta, pokud tedy vaše Motorola e-mailového klienta má.

Surfujeme a posíláme MMS

Pro nastavení MMS, GPRS, WAPu existují dva způsoby, jak to provést. První a nejrychlejší způsob je ten, že navštívíte stránku www.hellomoto.com a odtamtud si necháte poslat konfigurační SMS. Druhý způsob se hodí těm, kterým z nějakých důvodů tato nastavovací SMSka nedorazí. A navíc, nastavení e-mailu ve svém mobilním telefonu si nastavíte daleko lépe manuálně, protože si můžete při tomto druhu nastavit více doplňujících nastavení.

V první části návodu bych se věnoval využití nastavující SMSky, kterou si objednáte z výše uvedené stránky, tedy www.hellomoto.com, kde pak vyberete ze zemí „Czech Republic“ a pak pokračujete dále.

Ještě předtím si ale aktivujte služby MMS, GPRS, WAP u svého operátora na jeho infolince, pokud je nemáte povolené. Teď ale již přejděme k samotnému postupu. Vpravo dole se na vás na obrázku usmívá slečna držící Motorolu V300, u které je nadpis „Nastavení operátora“, vyberte tuto možnost.

Hned potom na vás vyskočí malé okénko, kde vás Motorola žádá o zadání vaší e-mailové adresy, aby vás pustila dále. Pokud nechcete být o novinkách u Motoroly informováni, žádný problém, do okénka s e-mailovou adresou zadejte nějaký nesmyslný e-mail, např. ve tvaru nicnebude@nikdy.cz. U položky „Volba propagační akce“ dejte „Operator Settings“.

Pak na vás vyskočí okno, kde vám děkují za vaši registraci. Klikněte na nápis „nastavení služeb operátora“.

Teď na vás „vyskočí“ okno s přehledem služeb, jaké chcete nastavit, konkrétně tedy WAP, MMS, Internet připojení a nastavení e-mailového klienta v telefonu.

U posledních dvou zmiňovaných položek (Internetové připojení a e-mailový klient) vám bude při potvrzení nastavení nabídnuta jako model telefonu jen Motorola MPx200, ale to by nemělo vadit, ať už máte např. V500, nebo V80. Podmínkou je, aby váš telefon skutečně podporoval e-mailového klienta. Při zvolení jakékoliv služby vás dialogové okno nejdříve požádá o název země, typ telefonu, operátora, případně o typ zákazníka – předplacené karty, nebo paušál, atd. Nakonec vždy zadáte své telefonní číslo v mezinárodním tvaru, na které vám bude posláno požadované nastavení.

Pokud vše vyplníte a odešlete, v okně vás budou informovat, abyste si opsali vygenerovaný čtyřmístný PIN kód automatické SMSky, který pak zadáte, až tato SMSka přijde a vy budete chtít nastavení uložit do telefonu.

SMS zprávy s nastavením přicházejí buď do několika minut po objednání, nebo až za několik hodin, poslední dobou to trvá spíše až několik hodin a v některých případech SMSka vůbec nedojde, ale zřejmě se jedná o dočasný stav, protože v dřívější době SMSky přišly do 5 minut. Tak, přišla nám samonastavující, alias binární, SMS zpráva. Stačí ji otevřít a aktualizovat nastavení.

Zadáte PIN, který vám byl předtím vygenerován na stránce Motoroly. Vše by se mělo uložit a telefon vás bude informovat o úspěšném importování nastavení. Teď je ještě nutné nastavit toto jako výchozí profil pro používání u dané služby. To provedete ručně v patřičném menu.

Nastavení e-mailového klienta v telefonu - OSKAR

Postup nastavení je vhodný pro všechny současně prodávané Motoroly, které obsahují e-mailového klienta, např. V500, V600, V80...

Předtím, než budete moci odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte nastavit složku Inbox.

Příklad nastavení pro freemail email.seznam.cz

- Stiskněte tlačítko Menu > Zprávy > Emaily > Menu > Nastavení emailu

- Nastavení ISP, dejte Změnit

- Typ připojení: GPRS

- Adresa APN: internet (pro Oskartu ointernet)

- Uživ. jméno: prázdné

- Heslo: prázdné

- IP DNS: 217.77.161.130

Dejte Hotovo a nastavte

- Provider emailu > Vlastní

- Protokol: POP3

- ID uživatele: váš login na email.seznam.cz (např. motorola@seznam.cz)

- Heslo: vaše heslo na email.seznam.cz (např. motorola)

- Odesílatel: smtp.mujoskar.cz (pro Oskartu některý open relay server)

- Odesílací port: 25

- Příjemce: pop3.seznam.cz

- Přijímací port: 110

- Zpáteční adresa: vaše emailová adresa, např. motorola@seznam.cz

- Jméno: zobrazované jméno (např. MojeMotorola.cz)

- Mazání: počet dní, po které chcete uchovávat zprávy ve složce Inbox, nebo počet zpráv, které chcete uchovávat.

- Uložit na server: u POP3 znamená Ano ponechání kopie na serveru pro stažení např. na PC.

- Notification: (Oznámení o emailu) Vyberte Zapnuta, chcete-li být upozorněni na přijetí nové emailové zprávy.

- Kontrola nových zpr.: Interval, v němž telefon automaticky přijímá nové e-mailové zprávy v režimu na pozadí. Vyberte Ne, chcete-li odesílat/přijímat poštu ručně.

- Skrýt pole: skrytí polí (cc nebo Bcc) při vytvoření e-mailové zprávy.

- Automat. podpis: podpis, jenž má být připojen k odchozím e-mailovým zprávám.

- Zabezpečení: všechny volby Ne

- Max. velikost: maximální velikost e-mailové zprávy, jež má být načtena do telefonu. Zvolte dle vlastního uvážení, pokud zvolíte příliš malé číslo a e-mail má větší velikost, než jste stanovili, e-mail se nestáhne. My běžně používáme 10000.



Nastavení WAP GPRS OSKAR

Menu > Přístup k webu > Webové relace > Nový záznam (nebo stiskněte tlačítko pro Menu, nalistujte profil který chcete upravit a dejte Upravit, (profily se symbolem zámku nelze měnit) > Vybrat

Jméno: Oskar GPRS WAP

Domovská str.: http://wap

Typ služby 1: WAP

Brána IP 1: 010.011.010.011

Port 1: 9201

Doména 1: nevyplňovat

Typ služby 2: nevyplňovat

Brána IP 2: nevyplňovat

Port 2: 9201

Doména 2: nevyplňovat

DNS 1: 000.000.000.000

DNS 2: 000.000.000.000

Časový limit: 15 min.

CSD č.1: nevyplňovat

Uživ. jméno 1: nevyplňovat

Heslo 1: nevyplňovat

Rychlost (b/s) 1: libovolně

Typ linky 1: ISDN

CSD č. 2: nevyplňovat

Uživ. jméno 2: nevyplňovat

Heslo 2: nevyplňovat

Rychlost (b/s) 2: nevyplňovat

Typ linky 2: nevyplňovat

APN pro GPRS: wap (pro Oskartu owap)

Uživatelské jméno: wap

Heslo: wap

Pokud se nacházíte na jméně profilu, který jste teď přidávali nebo upravovali, stiskněte tlačítko Menu. Pokud ne, nalistujte na zvolený profil a dejte rovněž tlačítko Menu. Teď už stačí jen vybrat Nastavit jako výchozí a stisknout Vybrat.

Nastavení WAP CSD - OSKAR

Menu > Přístup k webu > Webové relace > Nový záznam (nebo stiskněte tlačítko pro Menu, nalistujte profil který chcete upravit a dejte Upravit, profily se symbolem zámku nelze měnit > Vybrat

Jméno: Oskar CSD WAP

Domovská str.: http://wap

Typ služby 1: WAP

Brána IP 1: 010.011.010.011

Port 1: 9201

Doména 1: nevyplňovat

Typ služby 2: WAP

Brána IP 2: nevyplňovat

Port 2: 9201

Doména 2: nevyplňovat

Typ služby 2: WAP

DNS 1: 000.000.000.000

DNS 2: 000.000.000.000

Časový limit: 5 min.

CSD č.1: +420608989896

Uživ. jméno 1: wap

Heslo 1: wap

Rychlost (b/s) 1: 9600

Typ linky 1: ISDN

CSD č. 2: nevyplňovat

Uživ. jméno 2: nevyplňovat

Heslo 2: nevyplňovat

Rychlost (b/s) 2: 9600

Typ linky 2: ISDN

APN pro GPRS: nevyplňovat

Uživatelské jméno: nevyplňovat

Heslo: nevyplňovat

Stiskněte tlačítko Hotovo

Pokud se nacházíte na jméně profilu, který jste teď přidávali nebo upravovali, stiskněte tlačítko Menu. Pokud ne, nalistujte na zvolený profil a dejte rovněž tlačítko Menu. Teď už stačí jen vybrat Nastavit jako výchozí a stisknout Vybrat.

Nastavení MMS - OSKAR

Nejprve se ujistěte u svého operátora, že máte službu MMS aktivní! Následující postup je vhodný pro všechny současně prodávané Motoroly, např. Cx50, V150, V300, V500, V600, V80, E365, E398, atd...

Menu > Přístup k webu > Webové relace > Nový záznam (nebo stiskněte tlačítko pro Menu, nalistujte profil který chcete upravit a dejte Upravit, profily se symbolem zámku nelze měnit > Vybrat

Jméno: Oskar MMS

Domovská str.: http://mms

Brána IP 1: 010.011.010.111

Port 1: 9201

Doména 1: nevyplňujte

Typ služby 1: WAP

Brána IP 2: nevyplňujte

Port 2: 9201

Doména 2: nevyplňujte

Typ služby 2: WAP

DNS1: 000.000.000.000

DNS2: 000.000.000.000

Časový limit: 5 minut

CSD č. 1: nevyplňujte

Uživ. jméno 1: nevyplňujte

Heslo 1: nevyplňujte

Rychlost (b/s) 1: 9600

Typ linky 1: ISDN

CSD č. 2: nevyplňujte

Uživ. jméno 2: nevyplňujte

Heslo 2: nevyplňujte

Rychlost (b/s) 2: 9600

Typ linky 2: ISDN

APN pro GPRS: mms

Uživatelské jméno: mms

Heslo: mms

Stiskněte tlačítko Hotovo

Vraťte se zpět do hlavní nabídky Menu (obrazovka s 9 ikonami).

Vyberte Zprávy, stiskněte tlačítko pro vstup do Menu a zvolte postupně Nastavení zprávy > Nastavení MMS

> Info serveru MMS a dejte Vybrat. Měl by se objevit nápis Aktivní server a pod ním zaškrtnuté mms , jinak Upravit. V této sekci pak doplňte -

Název služby: mms

Název serveru: http://mms

Název webové relace: dejte tlačítko Změnit a vyberte Oskar MMS. Pak stiskněte Vybrat.

Nyní je telefon připraven pro příjem a odesílaní MMS zpráv. Pro zajištění funkčnosti tohoto nastavení je potřeba mít aktivní sluzbu Fotoposta MMS. Aktivaci můzete provést prostřednictvím hlasové samoobsluhy na telefonním čísle *077 nebo v internetové samoobsluze na stránkách www.oskar.cz.

Pro manuální nastavení služeb pro všechny české operátory můžete využít také tyto stránky:

Nastavení služeb – EUROTEL:

http://www.eurotel.cz/jnp/cz/phones/mobiles/detailPhone/manuals/index.html?hwId=288

Nastavení služeb – T-Mobile:

http://t-mobile.cz/cms/soubor.asp?fileid=2895--20112003131521-322174328894587075984

Nastavení služeb – Oskar:

http://www.oskarena.cz/nastaveni_mt.php?vyrmt=6&x=0&y=0