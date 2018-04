Nastavte si ve svém mobilu správné SMS centrum!

Zatímco dostat správné informace mezi uživatele mobilních telefonů je často problém, fámy a chybné údaje se šíří velmi rychle. Typickým příkladem je telefonní číslo SMS centra sítě Paegas. Ve všech informačních materiálech a také na infolince se dozvíte, že jediným správným číslem je + 420 603 052 000. Nicméně existují i jiná čísla, která Paegas nikdy nezveřejnil. Neznamená to však, že se tato čísla nedostala mezi uživatele a že ti si je nenastavují v domnění, že jim budou textovky chodit lépe. Jde o velký omyl.

SMS centrum je totiž něco podobného jako jeden server s více adresami, v tomto případě číselnými. A přijaté textovky zpracovává na každém čísle jinak. Některá čísla se také používají pro testování nových služeb nebo nových způsobů účtování. Proto existuje jedno univerzální číslo, kde se přijaté textovky zkontrolují a poté rozešlou na jednotlivá telefonní čísla služeb. Pokud chcete poslat textovku na jiný mobil, je tento požadavek zpracován jinak (a na jiném čísle), než když odešlete požadavek na informaci služby Paegas Info.

Telefonních čísel je víc, SMS centrum jedno

Takže když si nastavíte jako SMS centrum telefonní číslo, které vyřizuje požadavky na Paegas Info nebo bankovní aplikace, nebude vám chodit správně potvrzení o doručení, nebo možná odeslaná textovka na mobil nepřijde vůbec. Stejně tak telefonní číslo určené pro odesílání textovek nemusí dokázat odeslat e–mail nebo komunikovat s Paegas Info. Nemluvě o tom, když posíláte textovky ze zahraničí přes testovací telefonní číslo SMS centra – to se vám taky může stát, že vás jedna textovka přijde velmi draho, protože v tu chvíli Paegas právě zkouší jiné účtování. Reklamace je zbytečná, nepoužíváte totiž operátorem určené číslo SMS centra.

Pokud měníte číslo SMS centra jen kvůli tomu, že vám chodí dvakrát potvrzení o doručení, pak si je změňte zpět. Kdybyste si totiž onu potvrzenku správně přečetli, tak byste viděli, že nejdříve přijde informace o uložení zprávy - tu generují telefony Nokia automaticky a až za několik sekund o doručení, se kterou, pokud je odeslána přes stejné SMSC, je potvrzení o uložení zprávy spárováno. To se ale bohužel neděje, pokud posíláte SMS přes oficiální SMS centrum, protože odesílatelem potvrzení je SMS centrum na čísle 0603052100.

Věřte operátorovi, uděláte dobře

Pokud vás ani toto nepřesvědčilo a stále trváte na jiném čísle SMS centra, pak byste měli vědět, že RadioMobil neručí za doručení textovek přes jiná čísla než je + 420 603 052 000. Stejně tak neručí v případě použití jiného čísla za správnou funkci Paegas Infa, GSM bankovnictví a za správné účtování odeslaných textovek v roamingu. Takže si raději v naší tabulce najděte správné číslo a nastavte si je ve svém mobilu. Číslo SMS centra se ukládá na kartu SIM, takže jej stačí nastavit jen jednou a používat i v jiných mobilech.

EuroTel + 420 602 909 909 Oskar + 420 608 005 681 Paegas + 420 603 052 000

Poznámka Patrick Zandla na závěr: není to tak dávno, co jsme vám radili nastavit si jiné SMS centrum v síti Paegas kvůli tomu, abyste neměli duplicitní potvrzení o doručení SMS zprávy (Máte problémy s potvrzením o doručení SMS v Paegasu?). Bohužel, někdo chytrý v RadioMobilu na tomto SMSC zrušil funkčnost pro služby vedené na čísle 4616 - takže při posílání SMS dotazů přes toto SMSC nechodí například Paegas Info a další služby. To je důvod, proč si to nyní změnit a zase se trápit s tím, že dostáváte potvrzení o doručení duplicitně - pokud ale 4616 nepoužíváne, klidně si nechte zatím jako SMSC 0603052100. Ale také si myslíme, že by s tím v RadioMobilu mohl někdo něco udělat...