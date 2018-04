Nastavte si správně WAP na svém Alcatelu

Někteří uživatelé telefonů Alcatel mají problémy s nastavením WAPu. Nejde jim nastavit domácí stránka (homepage), případně se jim nedaří zprovoznit nastavení WAPu vůbec. Podle infolinek našich operátorů je firmware telefonu zablokovaný pro používání WAPu jen u toho operátora, který konkrétní telefon prodal. Podle Alcatelu je však chyba na straně uživatelů – ti prý nevěnují dostatečnou pozornost návodu.

Drtivá většina wapových telefonů je přednastavena pro použití WAPu v síti toho operátora, který jej prodává. Zákazníci, kteří si koupí tyto telefony, obvykle nehodlají používat WAP prostřednictvím jiné sítě GSM. Problémy však mají zákazníci s telefony zakoupenými u obchodníků, kteří rozbalují předplacené sady a telefony – většinou odblokované – prodávají samostatně.

Petr Váverka ze společnosti Alcatel nám k tomu řekl: “Všechny mobilní telefony Alcatel dovezené oficiálně do České republiky umožňují změnit nastavení WAPu.” Nastavení WAPu v Alcatelech řady 30x jsme v redakci samozřejmě vyzkoušeli – konkrétně u modelů 301 a 302. U obou telefonů se nám nakonec povedlo změnit nastavení z jednoho operátora na druhého. Musíme ale uznat, že při postupu bez návodu nám tato operace zabrala až 25 minut – včetně volání na infolinku. Při postupu s návodem na našich testovacích telefonech se nám povedlo wapové nastavení změnit mnohem rychleji.

Pracovníci infolinek nás několikrát odkázali na autorizovaný servis Alcatelu, který by měl nahrát nový firmware. Ten v našich telefonech byl totiž podle infolinky pevně zablokovaný pro používání WAPu jen u jednoho operátora – toho druhého, což pro pracovníky infolinek stále ještě znamená EuroTel či Paegas. Skutečnost je však jiná. Podle Váverky od uvedení nových telefonů Alcatel ještě nevydal novou verzi firmwaru – v servisech by tak neměli co nahrávat.

Pevné nastavení na jednoho operátora přímo ve firmwaru však Váverka potvrdil – ale jen u telefonů Alcatel One Touch 501. I u těchto telefonů však lze nastavení WAPu změnit. Všechny wapové Alcately totiž mají dva profily nastavení WAPu. Pokud se nedaří změnit nastavení, potom je třeba vybrat profil číslo dvě. Pro pevné nastavení WAPu se totiž používání pouze profil jedna.

Do samotného nastavení WAPu se dostanete delším podržením klávesy # po vstupu do menu Služby (pokud se dostanete do podmenu, potom ještě vyberte wap). Vyberte položku Parametry. Vyplňte tyto položky: Název profilu, Proxy adresa, Proxy port, Parametry připojení: Číslo RAS, Typ přístupu, Jméno uživatele, Heslo. Až do tohoto bodu je nastavení stejné pro všechny telefony (30x, 501, 701).

Alcatel One Touch 30x

Nevyplňujte ihned po zadání parametrů položku Homepage (domovská stránka). Poté stiskněte klávesu C vstupte do menu Nabídka pro pokročilé. Zde vyberte položku Znovu spustit prohlížeč a teprve po výzvě Pokračujte zadáním domovské stránky zadejte její adresu.

Alcatel One Touch 501, 701

Před zadáváním parametrů vyberte profil 2, který chcete nastavit. Poté postupujte stejně jako u Alcatelů řady 30x. Na rozdíl od nich zadejte i položku domovská stránka. Po zadání všech parametrů zvolte položku Odeslat. Pokud se bude váš telefon připojovat k WAPu stále přes první profil, potom při startu stiskněte dlouze klávesu # a z menu vyberte Switch Proxy.

Tyto postupy najdete i v návodu ke svému telefonu – postupovali jsme podle něj.

Nastavení WAPu u telefonů Alcatel – pro všechny české operátory

Alcatel EuroTel Oskar Paegas Client ID Vaše telefonní číslo ve formátu 060x yyy yyy Proxy Address 160.218.160.218 010.011.010.011 010.000.000.010 Proxy Port 9201 9201 9201 Homepage (domovská stránka) http://wap.mobiljuice.cz http://wap wap Connect Parametr (Síťové parametry) vstoupit do tohoto menu a zvolit Access 1 (režim přístupu 1) Gateway +420602900927 +420608989896 +420603124927 Režim přístupu UDI UDI UDI Login (uživatelské jméno) EuroTel wap wap Password (heslo) wap wap wap

Návody k telefonům Alcatel si můžete stáhnout zde.