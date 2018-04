Nastavte si e-mailového klienta v mobilu

Elektronická pošta se stala běžným způsobem komunikace mnoha lidí po celém světě. Výhodou SMS je sice rychlost a bezprostřednost, jejich délka je však omezena, nelze je posílat mezi všemi mobilním sítěmi, o pevné síti nemluvě. Všichni tři naši mobilní operátoři nabízejí možnost přijímat a odsílat e-mail pomocí SMS, tato cesta je však těžkopádná a odesílání e-mailů touto cestou zůstává poměrně drahé.

Připojení počítače na internet mobilem znamenalo, že internet se stal reálně "mobilním" a e-mail se konečně stal použitelným i v terénu. Nicméně byla zde podmínka: vlastnit notebook, který byl při takovém používání mailu nezbytným. Takový mobilní e-mail se stal záležitostí pro technické hračičky či pro lidi, kteří opravdu nutně potřebují mít ke svému mailu přístup. Nástup komunikátorů integrujících v sobě funkce mobilního telefonu a PDA situaci zlepšil, přesto se komunikátory většině uživatelů mohou jevit jako příliš velká a příliš drahá zařízení.

Schopnosti a kapacita paměti běžných mobilních telefonů stále rostou, nástup GPRS znamenal revoluci v permanentním připojení mobilů k datovým službám včetně internetu. Stále více telefonů již v sobě obsahuje vestavěného klienta pro příjem a odesílání elektronické pošty nebo umožňuje takového klienta do telefonu nainstalovat coby javový midlet (jejich přehled naleznete např. zde). Mnoho čtenářů žádá redakci Mobil.cz o zveřejnění návodu, jak využívat služeb elektronické pošty z mobilu a jak e-mailového klienta nastavit. Snad jim článek pomůže.

Trocha teorie



Elektronická pošta cestuje z poštovního klienta na server a také z jednoho poštovního serveru na druhý prostřednictvím protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - bližší informace najdete zde). Příchozí poštu si klient stahuje zpravidla protokolem POP3 nebo modernějším a sofistikovanějším IMAP4 - ten podporuje práci s více složkami v jedné schránce na poštovním serveru a synchronizaci dat s poštovním klientem.

K internetu se můžeme připojit buď pomocí datového volání, nebo pomocí GPRS; záleží samozřejmě na schopnostech telefonu a sítě. Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku s parametry nastavení e-mailového klienta v mobilu:

Eurotel Paegas Oskar GPRS Datové volání HSCSD GPRS Datové volání Internet via T-Mobile * GPRS Vytáčené číslo - +420 602 900 009 +420 602 900 009 - +420 603 12 4620, nebo 4620 (pouze ze sítě T-Mobile CZ) - APN internet - - internet.t-mobile.cz - internet IP adresa přidělena (automaticky) (automaticky) (automaticky) (automaticky) (automaticky) (automaticky) Primární DNS ** 160.218.10.201 (automaticky) (automaticky) 62.141.0.1 62.141.0.1 217.77.161.130 Sekundární DNS ** 194.228.2.1 (automaticky) (automaticky) 62.141.0.2 62.141.0.2 217.77.161.131 Server pro odchozí poštu (SMTP) smtp.iol.cz *** smtp.iol.cz *** smtp.iol.cz *** smtp.t-email.cz smtp.t-email.cz smtp.mujoskar.cz

Údaje pro konfiguraci GPRS v sítích mnoha operátorů ve světě najdete na Ross Barkman's GPRS Info Page. Údaje pana Barkmana je však nutno brát s rezervou, například informace pro český T-Mobile jsou zastaralé.

Server pro příchozí poštu nastavíte podle toho, kterou službu a který protokol používáte (např. server pop3.seznam.cz, pop.atlas.cz pro POP3, imap.atlas.cz pro IMAP4).

Pokud se rozhodnete zjišťovat si nastavení parametrů pro internetové připojení, nenechte si od infolinky vnucovat nastavení pro WAP - nefungovalo by!

* T-mobile bude nabízet pouze do 31. 11. službu Internet via T-Mobile i prostřednictvím společností Czech On Line a Nextra, doporučujeme tedy nastavit si nové parametry internetového připojení již nyní - nenechte se tedy zmást brožurkami T-Mobile na jejich značkových prodejnách. Na oficiální stránce pro změnu chybí nastavení serveru pro SMTP, platí tedy údaj v naší tabulce.

** Ne všechny telefony umožňují zadávat i sekundární server pro DNS, což je také případ telefonu Philips Fisio 620. Tečky v IP adrese nameserveru je do Fisia 620 nutno zadávat podivným způsobem - dlouhým stiskem tlačítka s nulou.

*** Infolinka mi tvrdila, že jako název serveru pro odchozí poštu mám nastavit iol.cz - tato volba mi ale nefungovala, bylo nutno zadat název smtp.iol.cz.



Jak jsme testovali



Použili jsme Philips Fisio 620. Připojovali jsme se pomocí datového volání i GPRS v síti Eurotel. Poštu jsme odesílali protokolem SMTP a stahovali protokolem POP3 (modernější IMAP4 není v mobilu Philips Fisio 620 implementován) z testovacích schránek na freemailových serverech Seznamu a Atlasu. Telefon do určité míry podporuje MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions), dokáže tedy zobrazovat česká písmenka s háčky a čárkami a odesílat i přijímat soubory přiložené k e-mailovým zprávám.

Výsledky testování

První dojem po zprovoznění e-mailového klienta byl velmi dobrý: Telefon umí zároveň obhospodařovat dva různé e-mailové účty, háčky a čárky se zobrazují správně, e-mailové adresy lze ukládat k telefonním číslům jednotlivých osob, na obdrženou adresu můžeme odpovědět odesílateli nebo ji přeposlat jinému uživateli (text původní zprávy je pak odeslán jako příloha a nikoli v textu zprávy, což může působit problémy). E-mailový klient umí zobrazit přehled všech zpráv ve schránce, detailní informace o jednotlivých zprávách (v tom případě stáhne jen hlavičku a uživatel se může rozhodnout, zda má zájem o obsah), takže se můžeme lépe rozhodnout, zda zprávu budeme chtít stahovat, anebo nebudeme.

V telefonu byly uloženy obrázky ve formátu JPEG. Když jsme se je pokusili odeslat elektronickou poštou, počítač příjemce je nedokázal zobrazit. Podobně se nám nezdařilo v telefonu zobrazit obrázky ve formátu GIF ani JPEG obdržené jako příloha. Občas e-mailový klient odmítal zobrazit zprávu, protože byla prý příliš objemná, i když volné paměti byl dostatek.

Několikrát se při pokusu o zobrazení zprávy e-mailový klient na několik minut zadumal a posléze se odebral do věčných lovišť - naštěstí se telefon vrátil do hlavního menu a nemusel být restartován.

Ponaučení?

Pokud nedocházelo k technickým zádrhelům, byla práce s e-maily na Fisiu 620 docela příjemná. Po nepříjemných zkušenostech s delšími zprávami a obrázky však bude zajímavé sledovat, zda a jak se bude vyvíjet e-mailový klient telefonu Philips Fisio 620 v dalších verzích firmware - v předprodejní verzi firware, kterou jsme měli k dispozici, může jeho funkce být spíše informativní. Úspěšnější podpora odesílání a zasílání příloh by uživatele jistě také potěšila.

Při stahování e-mailů pomocí POP3 někteří poštovní klienti automaticky na serveru mažou stahované zprávy - s Fisiem 620 jsme tento problém neregistrovali, u jiného poštovního klienta je nutné dát si na toto pozor.