Nastavte si datový profil v telefonu ručně

Když si koupíte v České republice nový telefon, máte v něm od operátora nastavené datové profily. Může se ale stát, že se váš telefon stane cílem vtipných kamarádů, kteří vám přenastaví profily a nebo se vám změna nastavení podaří samotným. Máte několik možností, jak všechno vrátit dopořádku.

Cesta první - binární SMS

Nastavení datového profilu operátoři usnadňují pomocí binárních sms. Ty obsahují binární kód, který ve vašem telefonu automaticky nastaví parametry pro operátorské služby, včetně nejpoužívanějšiho WAPu přes GPRS a nebo MMS.

Pro každou řadu telefonů je nutné použít jiné nastavení. Binární SMS také nefungují pro všechny typy přístrojů. Největší šanci rozchodit tuto službu mají majitelé Nokií a Sony Ericssonů. Eurotel v současné době rozšířil i nastavení pro telefony značky Motorola a některé Siemens.

Z vlastních zkušeností však víme, že u některých typů Samsungů fungovaly dosud i konfigurační SMS pro Nokie. Nejvíce telefonů pokrývá Oskar svými "chytrými textovkami", které by měly kromě výše jmenovaných pomáhat uživatelům při nastavení i Alcatelů nebo některých Siemensů.

Eurotel

Konfigurační SMS se skládá ze tří částí. V první části musíte uvést název služby, kterou chcete nastavit. V další části se píše kód přístroje, takže pro Nokie je to kód no, pro Sony Ericsson se a pro Samsungy sa. A v poslední části se musíme vypořádat s dvojicí znaků.

Ta je složena z počátečních písmen přenosového protokolu, využívaného pro nastavovanou službu (G - GPRS, C - CSD). Poslední ze znaků v objednávce označuje buď paušální zákazníky (C - Core) a nebo uživatele předplacené GO karty (g - GO). Podle vzoru si pak můžete objednat konfigurační SMS na čísle 999 111. Jediným rozdílem mezi nastavením pro paušálním a GO zákazníka v GPRS je v názvu APN. U CSD je nastavení stejné, a tak je na konci objednávky pouze CD. Syntaxe zprávy je wap no gc pro paušální zákazníky a wap no gg pro majitele předplacených karet.

T-Mobile

T-Mobile poskytuje binární SMS také, ale musíte si je objednat přes operátora. U něj, také zjistíte, zda pro váš typ telefonu tuto službu poskytuje. Na internetu podle slov operátorky ještě objednávání nemají a ani tam nenajdete seznam podporovaných telefonů. Kromě toho rozjel od 4. října automatický konfigurátor, který najdete na stránkách T-Mobile. Díky němu si můžete objednat konfigurační OTA SMS zdarma.

Oskar

Jste-li pravidelným zákazníkem Oskarovy samoobsluhy, museli jste tam již Snadné nastavení objevit. Tuto možnost doporučujeme, protože tam byste měli mít úplnou jistotu, že vám binární zpráva opravdu přijde. Což se vám, podle našich zkušeností, v případě, že používáte objednávací kódy podle Oskarova webu, nemusí vždy podařit.

Cesta druhá - ručně

Jestliže nedůvěřujete automatickému nastavení, můžete si samozřejmě nakonfigurovat svůj profil sami. V následujících tabulkách najdete standardní nastavení pro datové profily u všech tří našich operátorů.

T-Mobile

Nastavení T-Mobile GPRS v telefonu pro přístup na WAP Nastavení pro telefony podporující WAP verze 2.0 (např. Nokia 6600) Název nastavení: TM CZ GPRS WAP

Domovská stránka: http://wap/

Typ spojení: trvalé

Zabezpečené spojení: vypnuto

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: podle potřeby

Přístupový bod GPRS (APN): wap.t-mobile.cz

IP adresa: 010.000.000.010

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: automaticky

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap Název nastavení: TM CZ GPRS WAP2

Domovská stránka: http://wap/

Typ spojení: trvalé

Zabezpečené spojení: vypnuto

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: podle potřeby

Přístupový bod GPRS (APN): wap.t-mobile.cz

Adresa proxy: 010.000.000.010

Port: 80

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: automaticky

Jméno uživatele: wap

Heslo: wap

Eurotel

Nastavení GPRS pro tarifní zákazníky Nastavení GPRS pro GO Domov. str.: http://wap.eurotel.cz

Proxy: zapnuto

Primary proxy: 160.218.160.218:8080

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: Podle potřeby

Přístupový bod (APN): wap

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: Automaticky

Jméno: eurotel

Heslo: wap Domov. str.: http://wap.eurotel.cz

Proxy: zapnuto

Primary proxy: 160.218.160.218:8080

Nosič: GPRS

Spojení GPRS: Podle potřeby

Přístupový bod (APN): gowap

Typ autentizace: normální

Typ přihlášení: Automaticky

Jméno: eurotel

Heslo: wap

Oskar