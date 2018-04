Nastavení Wapu a MMS pro telefony Motorola - rychle a snadně

Nastavit mobilní telefon pro Wap, internet, MMS nebo e-mail není často tak snadné, jak by se mohlo zdát, nebo jak by si uživatel přál. Pro některé telefony nabízí operátoři nastavovací textové zprávy, které stačí odeslat na vlastní telefon, potvrdit a požadovaná funkce je nastavena. Pro telefony Motorola ale tuzemští operátoři tuto službu až na výjimky zatím nenabízí (Oskar umí nastavit Motorolu V66, T-Mobile pomocí SMS žádnou Motorolu nastavit nedokáže a to samé platí pro Eurotel). To ale neznamená, že by nastavovací SMS Motoroly nepodporovaly.

Motorola tuto službu nabízí na svých stránkách a to pro téměř všechny země světa. V případě České republiky je k dispozici nastavení Wapu, MMS, internetu a e-mailu pro většinu aktuálních modelů značky a pro všechny tři tuzemské operátory, to vše s některými výjimkami. Postup nastavení vám ukážeme na nastavení Wapu. Jinak platí, že nastavení e-mailu a internetu je možné jen pro Motorolu MPx200, v nastavení MMS chybí zatím Oskar, u Wapu je naopak v nabídce nejenom T-Mobile, ale i již neexistující Paegas. Nastavení Wapu je prozatím možné pro modely C250, C450, C550, V150, V300, V500 a V600. U MMS platí to samé, logicky ale chybí modely C250 a V150, které MMS nepodporují. Z u nás běžně prodávaných modelů není v nabídce překvapivě model C350, který se nám nepodařilo nastavit zvolením jiného modelu, ať jsme zkoušeli téměř všechny varianty a možné i nemožné kombinace. Naopak jsme testovali nastavení nového modelu V80, který se ještě neprodává a bez problémů jsme telefon nastavili pomocí volby modelu V600. Chybí také starší modely výrobce a modely, které se u nás běžně neprodávají (například E365). Stránky s nastavením jsou "zatím" jen v angličtině, ale vše je velice snadné a postup je intuitivní.

Až na model C350 nám nastavovací SMS přišla ve všech případech nejpozději do dvou minut. Bez problémů proběhlo nastavení modelů C250, V300 a V80, které máme momentálně v redakci k dispozici. Naopak na Motorolu C350 nepřišla ani jedna SMS. Motorolu musíme za tuto službu pochválit, přesto bychom přivítali lokalizaci stránek do češtiny a i doladění některých služeb a doplnění dalších modelů. Stejnou službu nabízí na svých internetových stránkách Sony Ericsson a Nokia, ty ale lze nastavit pomocí SMS u všech našich operátorů. Jak Nokia, tak Sony Ericsson taktéž aplikaci nabízí jen v angličtině a ani jeden nezná Oskara. V tomto směru tak můžeme Motorolu pochválit.

Parametry všech služeb u všech českých operátorů pro ruční nastavení najdete v tomto článku, kde je i PDF verze pro stažení.

Pokud narazíte na nějaké problémy, napište své zkušenosti do diskuse pod článkem. Dodejme, že služba je samozřejmě zdarma.

Nastavení Wapu, MMS, internetu a e-mailu pro telefony Motorola najdete na stránkách výrobce. Dostanete se tam z adresy www.motorola.cz a následném výběru položky "mobilní komunikace", nebo přes stránku www.hellomoto.com, kde zvolíte položku Česká republika. Případně můžete na stránku (viz obrázek) vstoupit přímo zde. Odkaz na nastavení je uprostřed dolní řady - Nastavení operátora.

Po kliknutí na odkaz "Nastavení operátora" na předchozí stránce budete vyzváni pro zadání vaší e-mailové adresy a volby, jaké informace si přejete dostávat (nastavení telefonu je druhá položka). Za týden po registrování, respektive po zadání e-mailové adresy, jsme ale žádný mail od Motoroly nedostali. Následně se vám zobrazí výše uvedené okno, v kterém si vyberete jakou službu si přejete nastavit.

Následuje výběr země, v našem případě České republiky. Po zvolení vás systém automaticky přesune na další volbu, to pak platí i u dalších položek.

Poté je nutné zvolit operátora, kterého používáte. U nastavení Wapu je v nabídce navíc již neexistující Paegas.

Následuje výběr typu mobilního telefonu. Pro Wap lze zvolit Motorolu C250, C450, C550, V150, V300, V500, V600 a MPx200. U nastavení MMS chybí Motoroly V150, MPx200 a C250.

V dalším okně je nutné zvolit typ nastavení přenosu dat, na výběr je přenos GPRS a vytáčeným připojením (CSD), v případě Eurotelu ještě nastavení pro tarifní karty a pro předplacenky.

Na závěr je nutné zadat své telefonní číslo, předvolba pro Českou republiku je již přednastavena. Služba funguje i pro číslo jiného operátora, než pro jakého operátora nastavení požadujete.

Poslední obrazovka vás pak informuje o promptním zaslání zprávy a o přiděleném PIN kódu. Ten je nutné po přijetí zprávy zadat, jinak nastavení telefonu neproběhne. Je to ochrana před zneužitím, náhodný příjemce tak nemůže nechtěně telefon nastavit. Na poslední stránce je u některých modelů ještě informace o nutnosti zvolení konkrétního profilu jako hlavního. Návod je sice jen anglicky, ale je jasný a jednoduchý. U Motorol V300, V500 a V600 stačí v hlavním menu zvolit prohlížeč a dále položku Webové Relace, kde pak stačí vybraný profil potvrdit.