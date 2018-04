Nastavení SMTP A POP3 (Mail Preferences)

Nastavení SMTP:

Po spuštění programu HandStamp a potvrzení úvodní obrazovky ukažte tužkou na ikonu MENU v levém dolním rohu displeje Pilota. Po aktivaci a vyvolání menu najdete na horním řádku Mail a Options. Vyberte tužkou Options Vyberte tužkou Mail Preferences

Server: Za popisku Server: napište číselný kód (IP adresu).

Můžete tam napsat také jmenný název serveru. V tomto případě pak musíte dále nastavit DNS v PPP setup



Příklad takové IP adresy je 194.196.191.42 nebo jmenným způsobem mail.firma.cz



From: Za popisku From: napište E-mail adresu.

Email adresou se myslí celá adresa toho uživatele, který má při odesílání mailů figurovat jako odesílatel.



Příklad takové E-mail adresy je uzivatel@firma.cz



Nastavení POP3:

Server: Za popisku Server: napište číselný kód (IP adresu).

Můžete tam napsat také jmenný název serveru. V tomto případě pak musíte dále nastavit DNS v PPP setup



IP adresa serveru má stejný tvar jako u SMTP a je možno ji zadat číselným nebo jmenným způsobem.



Mailbox: Za popisku Mailbox: napište jméno vaší schránky na Internetovském serveru.

Mailboxem se myslí pouze skutečný název schránky bez "zavináče" a bez názvu serveru.



!!!! Pozor na Aliasy !!!! Co to je? Může nastat situace, kdy máte E-mail adresu například "Jiri.Novak@firma.cz". Vaše schránka se však nejmenuje Jiri.Novak. To je pouze Alias (ekvivalentní český výraz pro Alias je snad "Přezdívka"). Její skutečné jméno je třeba "nov00ji". Zeptejte se raději svého připojovatele.



Příklad takového názvu mailboxu by byl pouze nov00ji



Password: Za popisku Password: ukažte na -Unassigned- a do dialogového okna Password napište heslo pro přístup do vaší schránky na Internetovském serveru.



Pozor na velikosti písmen! Po zadání hesla se z -Unassigned- stane -Assigned-.



Leave mail on server: Pokud sdílíte E-mail schránku ještě s jiným uživatelem můžete zafajfkovat čtvereček před popiskou. Tím zajistíte, že se došlé maily po stáhnutí ze serveru nesmažou a druhá osoba si je bude moci také stáhnout.



!!! U demoverze nedochází při stahování mailů z Internetu ke stažení těla mailu. Proto ZATRHNĚTE tuto volbu!!!



!!! Proč, protože jinak HandStamp stažené maily ze serveru smaže. No a Vy si samozřejmě bez těla zprávy moc nepočtete !!!





Use APOP: Zafajfkujte, pokud POP3 server připojovatele používá APOP autentizaci.

Po nastavení všech parametrů a údajů nezapomeňte toto nastavení uložit pomocí tlačítka Save !

Pokud chcete provozovat HandStamp přes Internet, musíte stejně jako u PC zadat a nastavit některé údaje, nutné pro provoz elektronické "Internetovské" pošty. Protože starší verze Pilota s operačním systémem 1.x nemají zabudován TCP/IP protokol, musí jej obsahovat HandStamp.

SMTP je Simple Mail Transfer Protocol. Protokol, s kterým pracuje program na serveru připojeném k Internetu, zajišťující odeslání mailů adresátům. I HandStamp potřebuje vědět název počítače, zajišťující distribuci mailů. Název tohoto počítače by Vám měl sdělit Váš připojovatel. Zadáním těchto údajů zajistíte HandStampu příslušná práva k odesílání mailů.

POP3 je Post Office Protocol. Protokol, s kterým pracuje program na serveru připojeném k Internetu, zajišťující příjem došlých mailů a jejich "rozhození" příjemcům na serveru. I HandStamp potřebuje vědět název počítače, zajišťující příjem a "rozhození" došlých mailů. Název tohoto počítače by Vám měl opět sdělit Váš připojovatel. Zadáním těchto údajů zajistíte HandStampu příslušná práva k vyzvedávání mailů. Zpravidla bývá číselné označení nebo název serveru pro POP3 stejný jako pro SMTP.