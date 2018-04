Nastavení PPP (PPP Setup)

Nastavení PPP:

Po spuštění programu HandStamp a potvrzení úvodní obrazovky ukažte tužkou na ikonu MENU v levém dolním rohu displeje Pilota. Po aktivaci a vyvolání menu najdete na horním řádku Mail a Options. Vyberte tužkou Options. Vyberte tužkou PPP setup.

Login: Za popisku login: napište jméno Vaší E-mail schránky.

Password: Za popisku Password: ukažte na -Unassigned- a do dialogového okna Password napište heslo pro přístup do vaší schránky na Internetovském serveru.



Pozor na velikosti písmen! Po zadání hesla se z -Unassigned- stane -Assigned-.





Nastavení DNS:

DNS: Za popisku DNS: napište číselný kód (IP adresu), kterou by Vám měl sdělit váš připojovatel.



Po nastavení všech parametrů a údajů nezapomeňte toto nastavení uložit pomocí tlačítka Save !

Co to vůbec PPP je? Zkušeným "bardům", kteří se dostali až na mé WWW to nemusím opět podrobně vysvětlovat. A zase jen vysvětlení zkratky.PPP jeointointrotokol. Protokol, s kterým pracuje program na serveru připojeném k Internetu, zajišťující komunikaci mezi Vámi a serverem Internetu po komutované telefonní linceKdysi a možná ještě i dnes na počítačích bez Win95 nebo NT k tomu sloužil protokol SLIP.erialinenternetrotokolZobrazí se dialogové okno s tučně vyznačenou částí, pro zadání údajů pro PPP:Stejně jako u PPP se zase někteří mohou ptát, co to vůbec DNS je? Já musím zase opět znovu odpovědět, že zkušeným "bardům", kteří se dostali až na mé WWW to nemusím podrobně vysvětlovat. A tak opět jen vysvětlení zkratky.DNS jeomainnameserver. Centrální počítač, obsahující tabulku pro převod jmenných názvů serverů na číselné kódy.