Nastavení parametrů pro TCP/IP u PalmPilota

Na displeji ukažte v pravém horním rohu na šipku s popisem General. Rozvine se lokální menu a z něj vyberte Network. Zobrazí se dialogové okno zadávání parametrů pro síť.

Na displeji ukažte tužkou na šipku dolů, vlevo od popisky Service:. Z lokálního menu vyberte jednu z přednastavených modemů.

Aimnet

AT&T WorldNet

Compuserve

Earthlink

Netcom

PSINet

UNIX

UUNet

Windows RAS (Remote Access System]

Na displeji ukažte tužkou vpravo od popisky UserName:. Napište své uživatelské jméno.



Na displeji ukažte tužkou na políčko -prompt-, vpravo od popisky Password:. Objeví se dialogové okno pro zadání hesla.

Zadejte heslo a potvrďte OK.

Pollíčko -prompt- se změní na -Assigned-.

Na displeji ukažte tužkou na políčko Tap to enter phone, vpravo od popisky Phone:. Objeví se dialogové okno pro zadání parametrů telefonu..



Phone#: zadejte telefonní číslo na připojovatele.

zadejte telefonní číslo na připojovatele. Dial prefix: zadejte číslo pro přístup na státní linku, v případě, že využíváte ústřednu. Pokud má být tato volba aktivní, zafajfkujte čtvereček vlevo od popisky Dial prefix:

zadejte číslo pro přístup na státní linku, v případě, že využíváte ústřednu. Pokud má být tato volba aktivní, zafajfkujte čtvereček vlevo od popisky Dial prefix: Disable call waiting: Tato volba se využívá v případě, že že nepoužíváte nahrávání telefonních hovorů. Pokud nenahráváte hovory, zafajfkujte čtvereček vedle popisky Disable call waiting:. Doporučuji zafajfkovat.

Tato volba se využívá v případě, že že nepoužíváte nahrávání telefonních hovorů. Pokud nenahráváte hovory, zafajfkujte čtvereček vedle popisky Disable call waiting:. Doporučuji zafajfkovat. Using calling card: Pokud používáte pro připojení kartu, zafajfkujte čtvereček vlevo od popisky Using calling card: a za popisku zadejte číslo volací karty.

Potvrďte zapsané parametry tlačítkem OK, čímž se vrátíte do okna pro nastavení sítě.

V obrazovce pro nastavení sítě ukaže tužkou na ikonu Menu. Z menu Options vyberte položku View Log. Zobrazí se okno, ve kterém můžete sledovat průběh připojování.



Doporučuji zejména při odlaďování připojení k Vašemu připojovateli k Internetu.

V obrazovce pro nastavení sítě ukaže tužkou na ikonu Menu. Z menu Service vyberte položku New. Dojde k vložení spojení s jménem Untitled, které můžete snadno přepsat na svůj vlastní název. Pak pokračujte stejně, tak jak bylo popsáno výše.

Connection type:Typ protokolu nutného pro připojení k Internetu.

Na displeji ukažte tužkou na šipku dolů, vpravo od popisky Connection type: .

. Z lokálního menu vyberte jednu z možností:



PPP: Poin-to-Point protokol (nejčastěji z Win95) SLIP: Serial LIne Internet Protokol (nejčastěji z DOSu) CSLIP: Compressed Serial LIne Internet Protokol (nejčastěji z DOSu)







Idle timeout:TimeOut pro odpojení.

Na displeji ukažte tužkou na šipku dolů, vpravo od popisky Idle timeout: .

. Z lokálního menu vyberte jednu z možností:

Immediate: Okamžitě, pokud se přepnete do jiné aplikace. 1,2,3 Minutes: Za určenou dobu. Power OFF: Pokud dojde k vypnutí PalmPilota. (pracuje nejlépe s Pilot modemem.)





Primary DNS: Hlavní Domain Name Server.

Na displeji ukažte tužkou za popisku Primary DNS: .

. Napište IP adresu DNS serveru



Secondarry DNS: Záložní (další) Domain Name Server.

Na displeji ukažte tužkou za popisku Secondary DNS: .

. Napište IP adresu DNS serveru



Toto téma jsem již popsal také ZDE

.

IP adres Automatic



Automatiké přiřazení IP adresy Pilotovi. V případě, že čtvereček nezafajfkujete, budete vyzváni k zadání číselné IP adresy.

Doporučuji zafajfkovat.





Některé servery pripojovatelů potřebují pro spojení tzv. Script. Je to seznam příkazů, které umožňují a zajišťují výměnu informací mezi PalmPilotem a Internetovským serverem.



Login scripty a příkazy:

Na displeji ukažte tužkou na tlačítko Scripts.... Wait for: (čekej na), čekání na informace ze serveru. Send: (pošli), odeslání informací z Pilota na server bez potvrzení klávesou Enter.

Některé systémy používají klíčové slovo Transmit. Pošlete-li na server následující sekvenci včetně uvozovek "^M", je to totéž, jako by jste potvrdili příkaz klávesou Enter.



Send CR: Poslání pouze Enteru na server.

Send User ID: Pošle jméno uživatele na server.

Send Password: Pošle heslo uživatele na server. Delay: Pilot vyčká zadaný interval v sekundách. Některé systémy používají Pause. Get IP: Převezme ze serveru IP adresu. Prompt: Pilot vyčká na prompt serveru. End: Ukončí činnost scriptu.



Toto téma jsem již popsal také ZDE. Při tvorbě scriptu doporučuji kontaktovat připojovatele.

Příklady login scriptů od některých připojovatelů:



NAPRI, INEC Delay 2 Send CR Delay 2 Send User ID Send CR Delay 2 Send Password Send CR Delay 2 Send 1 (1 je PPP) Send CR End --- Funguje také na , PVT

Nový model PalmPilota má v sobě již obsaženo rozhraní pro připojení PalmPilota přes modem k síti. Výhodou tohoto je, že toto rozhraní pak nemusí obsahovat aplikace. Ty sa pak na toto rozhraní dokáží odkázat a plně je využít.Tato sekce patří spíše do kapitoly TCP/IP, ale úmyslně jsem ji uvedl tady, neboť jsem chtěl, aby všechna nastavení byla pohromadě. V sekci TCP/IP bude odkaz na tuto stránku.Pokud jste vše nastavili správně, ukažte tužkou na tlačítko. Mělo by dojít pouze ke spojení s Vaším připojovatelem.Může se stát, že si budete chtít vytvořit vlastní připojení se svým názvem, pak postupujte podle následujících kroků:Pokud chcete používat Pilota pro připojení k Internetu, musíte ještě nastavit další parametry, které jsou nezbytné pro komunikaci přes Internet. V obrazovce pro nastavení sítě ukažte tužkou na tlačítko. Zobrazí se okno pro zadání následujících údajů:Po zadání všech údajů potvrďte, čímž se vrátíte zpět do okna pro nastavení sítě.