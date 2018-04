Nastavení majitele PalmPilota

Na displeji ukažte v pravém horním rohu na šipku s popisem General. Rozvine se lokální menu a z něj vyberte Owner. Zobrazí se dialogové okno pro zadání Vašich osobních údajů. Pod nápis This Pilot Owned by: napište potřebné údaje, které napomohou k Vašemu kontaktování např. při ztrátě PalmPilota

Nový model PalmPilota má v sobě již obsaženo to, co musel řešit každý z nás. Jak si PalmPilota "podepsat". PalmPilot disponuje nastavením majitele PalmPilota. Můžete uvést své iniciály včetně adresy, telefonního číśla, popř. E-mailu atd.Pokud používáte a máte aktivně (zaheslován) zabezpečen Pilot proti zneužití dat, pak se při zapnutí PalmPilota zobrazí tato obrazovka a teprve v její spodní části jste nuceni zadat heslo pro přístup do PalmPilota.Jsem přesvědčen, že tato funkce byla implementována s naprostou neznalostí našich poměrů. Troufám si tvrdit, že pokud PalmPilota ztratíte. už se s ním neuvidíte. Hlavně proto, že chytrá česká hlavička velmi brzo zjistí, že po vytažení baterií nebo HARD restartu PalmPilota heslo zmizí a do Pilota se dostanete úplně normálně.Podle mého názoru je tato funkce pouze pro poctivé nálezce. Nebo také zloděje, kteří šli po datech a nemohou se k nim dostat pře heslo. (to je blbost co? - pozn. autora)