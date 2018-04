Nastavení GPRS pro iPAQ a T39m (Paegas)

Vzhledem k tomu, že mě osud podaroval mobilním telefonem Ericsson T39m a iPAQa už jsem vlastnil, rozhodl jsem se, že si zprovozním připojení na web přes GPRS. V první řadě jsem si zavolal na infolinku Paegasu (4603) a aktivoval si GPRS. Operátorka se zeptala na několik věcí (bezmála i na číslo bot) a během deseti minut se mi na telefonu objevil nad signálem černý trojúhelníček, který informuje o přítomnosti GPRS v síti. Stranou ponechám to, že i když má člověk plný signál, tak to nutně neznamená, že má i GPRS, o čemž jsem se mnohokrát přesvědčil, ale Paegas síť optimalizuje, takže věřím, že tohle se bude stávat méně častěji. To jsem zatím nevěděl, že to „nejlepší“ mě teprve čeká.

Po aktivaci GPRS jsem se vrhnul na vlastní nastavení. A ejhle… nikde, ale opravdu nikde, jsem nemohl najít nějaký smysluplný popis, jak komunikaci nastavit. Na stránkách Paegasu je pouze popis nastavení pro Motorolu, pak nějaký „připojovací čaroděj“ (taktéž pro Motorolu) a spousta „užitečných“ FAQ typu „Co je GPRS“ a podobně. Ale nějaký popis… ticho po pěšině. Takže dále následuje popis nastavení, nad kterým jsem strávil víkend. Ale funguje…;-)

Nastavení telefonu

Nastavení (4) – Datová komunikace – Datové účty (1) – Přidat účet?:

1, Adresa APN: internet.click.cz

2, ID uživatele: Nechat prázdné

3, Heslo: Nechat prázdné

4, Žádat heslo: Vypnuto

5, Povolit hovory: Automaticky

6, IP adresa: Nechat prázdné

7, Další nastavení

1, Ověření: Bez ověření

2, Komprese dat: Vypnuto

3, Komprese hlav.: Vypnuto

4, Kvalita služby: Nic nenastavovat

Potom je potřeba vrátit se na Nastavení – Datová komunikace – Datové účty – otevřít vytvořený účet pro internet a podívat se na jeho CID. Tohle číslo použijeme později.

Nastavení iPAQu

Start – Nastavení – Připojení – Modem – Nové připojení

Název připojení: Paegas GPRS (například)

Modem: Generic IrDA modem

Baud Rate: 57600

Tlačítko Advanced…

Data Bits: 8

Parity: None

Stop Bits: 1

Flow Control: Hardware

Všechna okýnka u Terminal nechat prázdná

Záložka TCP/IP

Zvolit Use server-assigned IP address

Zatrhnout pouze Use software compression

Záložka Name Servers

Zvolit Use specific server address

DNS: 062.141.000.001

Alt DNS: 062.141.000.002

(OK; Next)

Jako Phone Number použít *99***x# - kde místo x se dosadí číslo CID, které se dozvíme v telefonu. Je to to číslo, které je u onoho vytvořeného připojení.

(Next)

Na téhle záložce nechat prázdná obě zatrhávací políčka a do dial stringu pro modem doplnit: +cgdcont=1,“IP“,“internet.click.cz“

(Finish)

A to je všechno. Pak už jenom stačí na mobilu aktivovat infraport a vytočit toto připojení.