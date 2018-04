Nastane ticho, v tu chvíli pomůže jen mobil

Od půlnoci do třetí hodiny ráno Telecom doporučuje nerodit, nemarodit a nerozdělávat velké ohně.

Domácí pevná linka se totiž může na několik desítek minut odmlčet. Vše je nutné v tu chvíli zařizovat pomocí mobilního telefonu. Ty po dobu tří hodin budou nahrazovat pevné linky.

„Ve chvíli, kdy bude přečíslovávána ústředna, na niž je člověk připojen, neuslyší žádný tón nebo se nebude moci nikam dovolat,“ vysvětluje šéf sítě Českého Telecomu Petr Slováček.

To by ovšem nemělo trvat déle než asi dvacet minut. Potom by už mělo opět fungovat volání v rámci jedné ústředny (tedy místní volání na hasiče, policii i záchrannou službu). Problémy mohou nastat v případě, že někdo bude chtít volat do jiného kraje, kde zrovna bude ústředna kvůli přečíslování mimo provoz.

Přečíslování by mělo proběhnout rychle, tříhodinovou lhůtu má Telecom na to, aby odstranil případné problémy a šumy v síti. Tak, aby po třetí hodině ráno nikdo nepoznal, že má Česko zcela nový telefonní seznam.