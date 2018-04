Našli jsme Samsung velký jako panelák!

Tento telefon zahájil vítězné tažení Evropou, když získal v pondělí ocenění “Best Consumer Phone” v britské anketě Mobile Retailer Awards. Dalším plusem je i výsledek průzkumu německého časopisu Connect. Ten oslovil 12 tisíc čtenářů, aby zjistil, že nejspolehlivějším telefonem je právě Samsung D500.

V našem redakčním testu prošel rukama Jana Matury, který o něm napsal: "Samsung v případě nového modelu D500 vstoupil do extraligy. Jde o špičkový mobil, který umí téměř vše, co si zákazník může přát. Pochválit musíme novou strukturu menu - rozdělení položek do jednotlivých složek hlavního menu. Líbil se nám výrazně vylepšený kalendář, plně funkční Bluetooth, možnost blokování příchozích SMS a e-mailů i další drobnosti."