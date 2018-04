Našli jsme pět nejhorších tarifů aneb Na co vás operátoři chtějí nachytat

Vybrat ten správný tarif je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Čeští mobilní operátoři mají obvykle plnou pusu zjednodušování a zpřehledňování. Obvykle je ale s každým novým tarifem situace o něco temnější a pro zákazníka méně přehledná. Skoro jako kdyby byl poradcem našich operátorů německý filozof Friedrich Nietzsche, o němž se tvrdí, že věc, která se zdála dosud šedá, dokázal svým vysvětlením zcela zatemnit.

Možná to ale bude spíše tím, že operátoři musí především vydělávat peníze, takže tarif nemůže být nikdy pro zákazníka jednoznačně výhodný. Vždy ale platí, že výběr tarifu je jednoznačně individuální záležitost. Tarif, který je pro jednoho tím úplně nejlepším, může být pro druhého opravdu hodně ztrátový. Operátoři celkem pochopitelně u všech tarifů zdůrazňují hlavní výhodu, v tichosti ovšem pomlčí o tom, že se v tomhle tarifu skrývá i nějaká ta zrada.

Redakce Mobil.cz se pokusila najít pět nejhorších tarifů na českém trhu. Nejhorších ne proto, že by neexistoval nikdo, pro koho je tenhle tarif zajímavý a výhodný. Nejhorších proto, že se v něm skrývá nějaká ta klička, kterou podle nás nemusí běžný zákazník objevit. Nakonec tak ve snaze ušetřit zaplatí o pořádný kus víc. Nemusí to tedy nutně znamenat, že následujícím tarifům se musíte vyhýbat jako čert pověstnému kříži. Spíše právě u nich praktikujte pravidlo "dvakrát měř, jednou řež".

1. O2 TXT

O většině tarifů jsme museli vést v redakci poměrně dlouhé spory, na tarifu O2 TXT jsme se ale shodli celkem rychle. Cena 2 koruny za jednu odeslanou zprávu je u tarifu prodávaného s heslem "Posílejte jednu SMS za druhou" minimálně na pováženou. Přitom u konkurenčních operátorů je obvyklá cena za SMS 1,19 Kč, tedy téměř o polovinu nižší.

Férově musíme poznamenat, že k tomuto tarifu si můžete zvolit jedno telefonní číslo v síti O2, na které budete moci posílat neomezené množství zpráv. Jenže poplatek 35 korun týdně znamená nějakých 150 korun měsíčně a to není právě málo. Faktem ale je, že s tarifem O2 Fajn by vás SMS vyšly na 3,20 Kč. Pokud začne platit regulace cen v EU, bude možná lepší zajet si poslat SMS třeba z Rakouska.

Navíc u tohoto tarifu není právě výhodné ani volání – ve vlastní síti voláte za 5,90 Kč, do ostatních českých sítí za 7,40 Kč. Snad jen MMS za 6,90 Kč by mohla stát za úvahu.



Komu se vyplatí: Tenhle tarif můžete zvolit prakticky v jediném případě, jste čerstvě zamilovaní, ale svému protějšku raději píšete, než voláte. Pak se dá totiž předpokládat, že pošlete týdně více než 18 SMS na jedno telefonní číslo, a navíc nebudete ani chtít psát či volat někomu jinému. Přesto ale možná stojí za zvážení, jestli si nepřiplatit za Neon SMS. U něj za 300 Kč měsíčně (tedy zhruba dvojnásobek) získáte 250 SMS, další SMS za 1 Kč, a navíc SMS i MMS na všechna O2 mobilní čísla o víkendech zadarmo.

2. O2 Mini

Dalším horkým kandidátem na přední umístění je tarif pro pevnou linku, aktuálně nazývaný O2 Mini. To, že vůbec existuje, má jediný důvod: Telefónica O2 se stále neodhodlala nabídnout nahé (naked) ADSL, tedy připojení k internetu bez nutnosti platit hlasový paušál. K Mini tak utíká spousta uživatelů, kteří prostě chtějí za hlasový paušál zaplatit co nejméně. Problém je v tom, že pokud si O2 Mini pořídíte k ADSL nebo O2 TV, jeho měsíční cena vyšplhá na 356 Kč.

Za tuhle cenu máte hlasový tarif, ale budete se bát skoro vzít sluchátko do ruky. Ke každému hovoru se totiž účtuje příplatek 5,95 Kč, což vás od volání většinou spolehlivě odradí. Přitom za příplatek 50 Kč (9 hovorů) můžete mít O2 Standard, kde už toto omezení neplatí. Za 499 Kč si pak můžete pořídit tarif O2 Volno, díky kterému budete volat na pevnou úplně zadarmo po sedmé večer a po celý den o víkendech a svátcích.

A ruku na srdce, i když už všichni mají mobily, opravdu nemá nikdo, s kým si chcete občas popovídat, pevnou? Přece jen, půlhodinový hovor za nulu se na mobilu nepoštěstí úplně pokaždé, pokud si odmyslíme různé firemní VPN nebo dnes už legendární desetikorunové Oskarty.



Komu se vyplatí: Pokud máte staré rodiče nebo prarodiče, kteří už tak jako tak nejsou schopni téměř sami vytočit číslo, možná může být O2 Mini docela přijatelná volba. I tady by ale asi stálo za úvahu nějaké jiné řešení. Jinak se nám zdá opravu zbytečné platit za něco, co vlastně nemůžete používat.

3. T-Mobile Mých5

Abychom nezůstávali jen u modrého operátora, ten růžový taky umí nabídnout lahůdky. Nám se v redakci hodně zalíbil třeba marketingově vychvalovaný tarif Mých5, který nabízí při paušálu 416,50 Kč měsíčně zvýhodněné volání na 5 čísel. A to dokonce 5 čísel v kterékoli české síti, což se moc často nevidí. I přes vysoký paušál vás ale minuta hovoru vyjde na 2,98 Kč.

Pravda, tenhle tarif nabídne SMS na stejných pět čísel za šedesát haléřů. Jenže paušál přes 400 Kč není na české poměry úplně malý. Pokud navíc zavoláte komukoli mimo svoji pětku, zaplatíte o znatelně více než v ostatních tarifech. SMS budou dražší o polovinu (1,79 Kč) a hovor téměř o korunu. Přitom stačí sáhnout po tarifu Kredit 250, u kterého šetříte na paušálu 119 korun a za minutu hovoru platíte 5,95 Kč. V podstatě tak máte jen na paušálu ušetřeno 20 minut hovoru, cena navíc platí na všechna čísla.



Komu se vyplatí: Pokud opravdu naprosto drtivá většina vašich hovorů směřuje na maximálně pět čísel, přidejte si je do pětky a budete volat opravdu výhodně. Ačkoli ve srovnání s konkurenty nejsou téměř 3 Kč za minutu u tarifu za tuto cenu taková výhra. A navíc vám nesmí být víc než 27, v tom případě byste totiž místo Mých5 sáhli po tarifu Bav se, který naopak patří k těm nejvýhodnějším na trhu.

4. T-Mobile Rodina

Abychom byli úplně přesní, Moje Rodina není tarif, ale pouze tarifní zvýhodnění. Což je vlastně ještě horší, musíte si totiž k poplatkům připočítat ještě měsíční paušál. Navíc to má T-Mobile vymyšlené tak chytře, abyste nemohli mít jen tak ledajaký paušál. S některými totiž zvýhodnění kombinovat nejde.

A na čem je to založeno? Pokud zaplatí zákazníci paušální poplatek v rozmezí 799 až 999 korun, mohou si v případě nejnižší sazby volat zdarma dva uživatelé (či tři uživatelé) T-Mobile, za necelou tisícovku pak dokonce pět.





Do zvýhodnění se ale nezapočítávají SMS, které se účtují standardně. Lze však přijmout argument, že když je volání zdarma, proč psát SMS. Když si ale uvědomíte, že s nejnižším kreditním tarifem stojí minuta volání 5,95 Kč, musíte si vzájemně provolat mezi 134 a 168 minutami. To zase není tak málo. Navíc určitý počet hovorů už máte v měsíčním paušálu, takže za předpokladu, že si budete volat jen spolu, musíte i s nejlevnějším tarifem přidat asi 50 minut navíc.



Komu se vyplatí: Rodinám, které drží opravdu při sobě a volají si prakticky neustále, se může tohle zvýhodnění vyplatit. Známe samozřejmě uživatele, pro které jsou dvě hodiny volání příjemným startem na začátek nového týdne. Konkurence ale nabízí podobné (byť jednosměrné) zvýhodnění za rozumnější peníze. A kdybyste chtěli opravdu šetřit a příliš necestujete a nelpíte na kvalitě hovoru, jeden operátor nabídne volání i SMS ve vlastní síti zdarma.

5. U:fonův telefon s internetem

I když se U:fon od začátku chlubil tím, že jeho tarify budou přehledné a jasné, své slovo tak úplně nesplnil. Situace se u něj začala trochu komplikovat s tím, jak k původním "stolním" tarifům začal přidávat mobilní. Zatímco ale tarify pro mobilní volání nemá špatné (technologii a pokrytí necháváme stranou), v případě pevných tarifů zase tak úplně šťastnou ruku neměl.

Za U:fonův telefon s internetem totiž zaplatí zákazník měsíční paušál 403 Kč a získá za to připojení rychlostí srovnatelnou s vytáčeným připojením. Pravda je, že i k tomuto tarifu patří volání v síti zdarma, a také výhodné volání na pevné linky (0,71 Kč). Přitom pokud sáhnete po mobilu, můžete mít pomalejší verzi U:fonova internetu i s mobilním tarifem Za nula.

Sice budete muset zaplatit 3 000 Kč za pořízení přístroje, ale měsíčně ušetříte 203 Kč (za internet zaplatíte 200 Kč měsíčně). Za nějakých 18 měsíců máte tedy mobil zaplacený a ještě nejste omezeni na jeden kraj.

Volání z mobillu je ale přece jen dražší, 4,90 Kč za minutu je sice méně než u konkurence, ale více než volání v "pevné" síti. Pokud se ale chcete opravdu připojovat k internetu, zvažte, jestli se nevyplatí příplatek 197 Kč měsíčně a mobilní tarif Za 600 Datafon s neomezeným Fofr Internetem.



Komu se vyplatí: Všem, kteří volají především do pevné sítě a k internetu se připojují jen zřídka, se může U:fonův telefon s internetem vyplatit. Zejména nízká cena za volání na pevnou může být lákavá. S U:fonovými pevnými tarify lze navíc poměrně výhodně volat i na pevné linky v zahraničí. Je ale pak otázka, jestli by pro vás nebylo výhodnější vzít si jen U:fonův telefon a ušetřit více jak 100 Kč měsíčně, třeba v kombinaci s Fofr Internetem za nula a placením za dobu připojení.

A kde je Vodafone?

Určitá část čtenářů, která dočetla až sem, si teď možná říká, že tenhle článek si objednal Vodafone. Jak si jinak vysvětlit, že o něm není v předchozí pětce ani zmínka? Věřte, že i nás napadlo, že bychom minimálně kvůli férovosti měli na Vodafone také něco najít. Problém je v tom, že jsme nenašli nic, na čem by se většina redakce shodla.

Vodafone těží z toho, že jeho ceník je opravdu hodně jednoduchý. Možná je to tím, že nenabízí žádné komplikovanější služby.

Ale schválně, co u Vodafone vybrat? Část redakce navrhovala tarif Odepiš s minutovou sazbou 11,90 Kč za volání do jiné sítě. Ta je skutečně vysoká, když se ale přihlédne k nízkému měsíčnímu paušálu 11,90 Kč, za který zákazníci získají 40 volných minut do vlastní sítě a SMS zprávy za 0,42 Kč do vlastní sítě, napadne vás jediná otázka: je tohle skutečně špatný tarif? (...když navíc SMS do ostatních sítí stojí stejně nebo méně než u SMS tarifů na předplacených kartách konkurence?)

Shodli jsme se, že nikoli...

I základní tarif Nabito 119 byl nominován, 6 Kč za minutu není nejvýhodnější sazbou. Při této ceně může být ostatně někdy výhodnější volat na mobily z pevné linky. Jenže opět ve srovnání s konkurencí Vodafone nijak zásadně nevybočuje a tarify s podobným paušálem přinášejí i podobné ceny za minutu.

Co bychom mohli Vodafone opravdu vyčítat, je absence rychlejšího připojení k internetu. Přece jen chtít po zákaznících 650 korun měsíčně za připojení pomocí opravdu pomalé technologie EDGE se může zdát jako troufalost. Jenže internetovým tarifům jsme se tentokráte věnovat nechtěli. Ono i u konkurence bychom v tomto směru asi našli nějakou tu perličku nebo možná perlu.

Kupujte s rozmyslem

Jak jsme se snažili naznačit na začátku, a vlastně i v textu, najít nejvhodnější tarif není úplně jednoduché. Ani námi vybrané tarify rozhodně nejsou nevýhodné úplně pro každého. Abyste měli srovnání, snažili jsme se u každého z tarifů naznačit, komu se může vyplatit. V každém případě ale nedejte jen na skvělou cenu, kterou vám nabídne vemlouvavý zástupce operátora.

Než se k něčemu upíšete, podívejte se i na to, co tarif skutečně obsahuje. Skvělá cena za volání ve vlastní síti totiž může být vyvážena vysokým paušálem nebo nadsazenou cenou za volání mimo vlastní síť. A jen málokterý uživatel mobilu dnes volá pouze v rámci sítě jediného operátora. I když se vám může zdát, že voláte jen přátelům a všichni mají operátora XY, zamyslete se, kolik dalších hovorů uděláte; třeba do práce, kolegům nebo lékaři.