Násilí je běžnou součástí redakční práce

Slíbil jsem před dvěma týdny, že budu pátky věnovat lehčímu tématu žargonově svázanému se seznámením s chodem naší ctěné redakce. Na dnešní téma jsem si vzpomněl při sledování zpráv na ČT1, kde si ministr Špidla vyléval srdce, že až polovina zaměstnanců v této republice má zlé zkušenosti s otrokářskými metodami zaměstanatele. Pravdu nalil do kalichu, ministr Špidla: nejinak tomu je i v Mobil serveru! K tomuto názoru museli dospět alespoň někteří naši partneři i konkurenti.

Jak se k takovémuto image přijde?

Na své poslední narozeniny jsem totiž od kolegů v práci dostal baseballovou pálku s nápisem Mobil server - stojí mi na monitoru a každá návštěva u nás se ptá po účelu té pálky. Zpravidla se držím názoru, že na podivnou otázku jest nejlepší podivná odpověď a pohotově opáčím, že pálka jest na umravnění neposlušných redaktorů. Delegace z velkých denníků většinou chápavě kývají hlavou a závistivě se dívají na pálku, obchodní partneři se ustrašeně dívají na rozčísnuté a sestehované čelo Michaela Nováka. Po pravdě řečeno v jeho případě je na vině squash, ale to přeci nebudeme nikomu vykládat, abychom nepřišli o zajímavé image.

Image tyranské firmy se dá pěstovat i jinak. Tuhle jsem ležel s chřipkou doma, kolem mne se motala má drahá roční dcera Vanda a kdosi z jakési agentury mi zavolal na mobil. Má dcera nesnáší, když telefonuji z mobilu a nedám ji sluchátko, ihned spustila řev. Přijal jsem hovor. Mírně nejistý volající se mne rozpačitě otázal, kdože to tam tak křičí. "Tisíckrát jsem tomu trotlovi říkal, že EuroTel se píše velký E a velký T - a zase to napsal blbě. No nezabil byste ho?" děl jsem pochmurně do sluchátka. Na druhé straně linky zavládlo ticho. Po chvíli jsem se zeptal, čím že mohu posloužit, nicméně volající ze sebe pouze vykoktal, že chtěl něco ke článku a že to není tak důležité. Kladný efekt to mělo - práce s onou agenturou se výrazně zpreciznila.

Abych naše image tyranské firmy ještě více zvýraznil, odhodlal jsem se publikovat obrazový záznam jedné z našich pravidelných porad. Jak si jistě všimnete, nepříliš spokojně kontroluji práci programátora - což mi připomíná, že aktuálně máme volnou pozici programátora na Linux/PHP, kdybyste měli zájem, pište : )

Přehraj animaci...

Právě přemýšlím, o jaké části redakční praxe bychom si mohli povědět příští týden. Kupříkladu - víte, proč máme v domě kde sídlíme, polstrovaný výtah? Je to opravdu proto, abychom v něm mohli nerušeně konverzovat s vágně platícími klienty? A co na to Jan Tleskač? Místo pro vaše názory je zde.