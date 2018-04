Naši mobilní operátoři chtějí vydělávat na Wi-Fi

Mobilní operátoři se bezdrátových sítí Wi-Fi nebojí a rozhodně je nevidí jako konkurenci sítí UMTS. Právě tyto dvě sítě se velmi často srovnávají a cenová dostupnost Wi-Fi se používá jako argument proti drahým sítím UMTS. Operátoři se ale nehodlají chovat jako charitativní organizace a nabízet přístup k internetu přes Wi-Fi zdarma. Chtějí na bezdrátovém internetu vydělávat.

Existuje dvojí základní využití sítí Wi-Fi. Můžete se jejich prostřednictvím doma či v kanceláři připojovat k internetu, a to přímo prostřednictvím veřejného přístupového bodu (hotspotu) nebo domácí či kancelářské bezdrátové sítě připojené k internetu jinak (ADSL, kabel, pevná linka). Ve všech těchto případech preferujete velkou stabilitu a rychlost připojení a jste ochotní více tolerovat skutečnost, že mobilita je omezená.

Druhou skupinou uživatelů jsou cestovatelé. Může jít i o zaměstnance, kteří si zajdou na oběd nebo do kavárny a připojí se přes Wi-Fi k internetu a pracují nebo se baví, a nebo návštěvníky z jiného města nebo země, kteří se chtějí připojit k internetu. Tito uživatelé jsou ochotní si sítě Wi-Fi najít, protože takové připojení bývá levnější a pohodlnější. Do této skupiny by mohli patřit i ti, kdo urgentně potřebují na internet nebo pracovat s elektronickou poštou. Jenže ti se připojí přes mobilní síť a rozhodně nebudou hledat bezdrátovou síť.

Mobilním operátorům jde především o návštěvníky z ciziny

Zatím jediný český operátor, který nabízí služby sítě Wi-Fi, je Eurotel. Pokrytí nabízí jenom ve vybraných hotelech a v konferenčních prostorách (seznam míst je zde). Z cen je zřejmé, že Eurotel zajímají především cizinci a movitější zákazníci. Pětistovka za den připojení totiž rozhodně běžného českého zákazníka nezaujme. V hotelech pro obchodní klientelu po celém světě ale jde o obvyklou cenu a hotely pokryté Eurotelem jsou určené spíše pro tento typ zákazníků než pro české turisty či studenty, kteří si chtějí zadarmo přes internet poslat textovou zprávu.

Za připojení k síti Eurotel WiFi Jet se platí Go kupóny. Část dobíjecího čísla kupónu slouží jako přihlašovací jméno, zbytek je heslo. Kupóny by mělo být možné koupit v hotelích. Připojení pro návštěvníka hotelu je tak relativně bezproblémové a nemusí nikde nic složitě zjišťovat. Očekává se, že Eurotel zprovozní i účtování Wi-Fi pro již existující zákazníky s paušálním tarifem. Těm se bude připojení k internetu připočítávat k měsíčnímu účtu.

Podobné plány s Wi-Fi má i T-Mobile. Podle mluvčího společnosti Jiřího Hájka v současnosti probíhá testovací provoz. Komerční by měl být zahájen nejpozději ve třetím čtvrtletí tohoto roku. T-Mobile chce od začátku podporovat platbu za využívání sítě Wi-Fi předplacenými kupóny i prostřednictvím měsíčních účtů.

Oproti Eurotelu ale chce T-Mobile nabízet mezinárodní využití. Když si prostřednictvím kupónu předplatíte služby sítě Wi-Fi T-Mobile v České republice, budete si je moci vyčerpat i v zahraničí v jiných bezdrátových sítí T-Mobile. T-Mobile by rád uměl účtovat zahraničním návštěvníkům používání sítě Wi-Fi i prostřednictvím telefonního vyúčtování. Fungovat by mělo tak, že zákazník se prostřednictvím mobilního telefonu autorizuje a používání Wi-Fi se mu poté objeví jako platba za službu v měsíčním účtu. Orientace na zahraniční zákazníky je tak u T-Mobile ještě zřejmější než u Eurotelu. Díky spoluprací se sesterskými společnostmi má T-Mobile také větší šance tyto zákazníky získat.

Pro domácí uživatele bude Oskar?

Vzhledem k tomu, že Eurotel a T-Mobile se hodlají zaměřit především na zahraniční a lukrativní české zájemce o Wi-Fi, dalo by se očekávat, že čeští uživatelé zůstanou Oskarovi. Ten si zatím nechává otevřená vrátka. „Pokud jde o technologii Wi-Fi, zabýváme se sledováním jejího nasazení na trhu, zájmu spotřebitelů a vyhodnocováním možností této technologie. Předpokládáme, že majitelé mobilů budou výhledově moci využívat Wi-Fi i v naší síti. Možnosti spolupráce s poskytovateli Wi-Fi budeme posuzovat s tím, jak se bude vyvíjet trh této služby,“ sdělil nám tiskový mluvčí Igor Přerovský.

Oskar bude muset rozumnou nabídku služeb bezdrátové sítě Wi-Fi pro své domácí zákazníky zprovoznit zřejmě nejdříve. Na rozdíl od konkurentů totiž nebude mít v dohledné době síť UMTS a nebude jim tak moci konkurovat v oblasti mobilních datových přenosů. EDGE není řešení, protože nenabízí takové rychlosti jako Wi-Fi a vyžaduje mobily a datové karty, které neexistují nebo jsou velmi drahé. Zařízení pro Wi-Fi ale existuje velké množství a za rozumné ceny. EDGE je navíc omezeno jenom na vlastní zákazníky, zatímco Wi-Fi Oskara by mohl využívat každý. Výhodou EDGE oproti Wi-Fi je samozřejmě lepší pokrytí.

Oskar si proto bude muset vyřešit otázku, co se mu vyplatí více, a začít na jedné ze sítí pracovat. Pro Wi-Fi by mohlo mluvit i to, že se Oskar může rozhodnout pro spolupráci s některou z již existujících sítí Wi-Fi a nemusel by nic budovat. Do společného podniku by mohl možná vložit jenom značku a zákazníky, zatímco EDGE by si musel zaplatit celé sám.

Je komercializace Wi-Fi spásou nebo zkázou?

Spousta současných uživatelů bezdrátových sítí v pásmu 2,4 GHz jistě ponese aktivity mobilních i pevných operátorů s nelibostí. Je totiž nepochybné, že zejména v Praze je bezlicenční pásmo 2,4 GHz, ve kterém sítě Wi-Fi (IEEE 802.11b) pracují, je na některých místech už poměrně hodně zarušené, což má vliv na přenosovou rychlost i kvalitu. Podle některých názorů by toto pásmo mělo být využívané především pro nekomerční aktivity a bezplatné sítě Wi-Fi.

Jenže nic není zadarmo a to, že někdo něco neplatí, neznamená, že to také nic nestojí. Sítě Wi-Fi mobilních i pevných operátorů sice nic nepřinesou nekomerčním aktivitám (kromě rušení…), ale zato zvýší zájem uživatelů o tyto sítě. A to zcela nepochybně povede ještě k dalšímu poklesu cen zařízení pro sítě Wi-Fi. Jistě se časem dočkáme i dotovaných datových karet pro notebooky nebo kapesní počítače a Wi-Fi bude součástí chytrých mobilů. A to už ve formě úspory za hardware poznají všichni uživatelé, komerčních i nekomerčních sítí.