Naši čtenáři jsou bezdrátoví? - Crystal Suite - a další

79% našich čtenářů má "bezdrátové" PDA?

Ankety, kterou jsme měli několik týdnů na titulce Palmare.cz se zúčastnilo celkem 467 hlasujících, což už je velmi reprezentativní vzorek čtenářů. Z nich jen 21% nemá PSA s bezdrátem (vestavěným, či jako periferie). Celých 58% hlasujících má PDA s Bluetooth, 3% s Wi-Fi a 18% má dokonce Wi-Fi i Bluetooth.

Z těch 21%, které PDA s bezdrátovým připojením zatím nemá si 8% chystá takovýto handheld pořídit, 7% jej nepotřebuje a 6% hlasujících uvedlo, že takovéto PDA nemá z jiných důvodů. Všem účastníkům ankety děkujeme a nezapomeňte hlasovat v naší nové anketě!

ASUS bude mít handheld s VGA

Další firmou po Toshibě, která pravděpodobně nabídne PDA s VGA displejem 640x480 pixelů, bude Asus. Podle marketingové ředitelky Emilie Lu bude mít nový MyPal A730 nejen VGA displej, ale i foťák. Našlapaný stroj s Bluetooth, Wi-Fi, CF a SDIO slotem a 1500 mAh baterií by měl být navíc velikostně takřka stejný, jako jsou současné typy od Asusu. Ke koupi bude někdy v polovině roku.

Rodí se Crystal Popup Suite

NewBornGames/Gear ze Švédska chystají novou suitu aplikací, která bude sadou užitečných utilit pro handheldy s PalmOS 5. Nabídne lepší kalkulačku, program na psaní poznámek, kreslící program, stopky a launcher na rychle spuštění aplikací.

Zde se můžete připojit k betatestování a stáhnout si zkušební verzi. Aplikace trošku připomíná utility TealTools od TealPointu, jen to nejsou hacky.

Týdně "nový produkt" Jimma Chotoveliho

Možnost vložit svůj produkt na titulku velkého downloadového portálu sebou přináší mnoho šancí zaujmout, být viděn a tím být i zakoupen. Přiznejme si, že nejeden drobný update, či "balíček" produktů vznikl jen kvůli tomu, aby se zviditelnil na titulce PalmGearu, Handanga, či jiného softwarového portálu.

Co ale v poslední době na Handangu předvádí vývojář Jimmy Chotoveli, to už přesahuje mez jakékoliv tolerance. Jeho sharewarové "zrcadlo" se zde pod různými jmény (HANDY MIRROR, Palm Mirros, My Mirror, Mirror To Go, Check Me out Mirror) objevuje v zhruba týdenním intervalu. Pomineme-li, že podobných zrcadel fanoušek PalmOS handheldu stáhne v desítkách jinde a zdarma, je toto marketingové počínání velmi neetické! A kdyby se takto začali chovat všichni vývojáři, záhy by se stal z downloadových portálů jeden velký chaos.

Takže, milý čtenáři, pokud sháníte zrcadlo pro PalmOS, zkuste se mrknout třeba sem, sem, nebo prostě napište ve vyhledávači vašeho downloadového serveru slovo Mirror - určitě se vyberete!

Mobilní kancelář budoucnosti, nebo parodie na Jamese Bonda?

Asi kousek obojího. Na stránkách NEC Corporation je k vidění koncept zařízení tvořeného pěti "tužkami" s rozličnými funkcemi. Tak třeba ta první ukrývá mobilní telefon a ruční scanner. Druhá je vlastně virtuální klávesnicí, stačí ji jen řádně natočit! Třetí tužka je projektor, který vytvoří displej z každé rovné plochy, který je zrovna po ruce. Čtvrtá tužka je kamera a pátá osobním identifikačním klíčem. Tužky komunikují mezi sebou a přes tu první se umí napojit i do internetu.

Co říkáte, naplní se někdy takováto myšlenka?