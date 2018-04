Naší budoucností je levný mobilní internet, říká ředitel U:fona

S jakými úkoly přicházíte do U:fona? Jaké jsou vaše hlavní cíle pro nadcházející měsíce?

Velkou devizou U:fona je kvalitně postavená síť, která umožňuje zaměřit se na mobilní internet. To je totiž jeden z mála produktů na současném telekomunikačním trhu, který rychle roste. Nemáme ambice nahradit třeba ADSL či jiná domácí připojení. Naší strategií je nabídnout mobilní data za takovou cenu, aby si mohla většina uživatelů dovolit druhé, mobilní, připojení na cesty nebo třeba na chatu. Tím, jak se mění životní styl lidí, bude mobilní internet získávat další podíl na trhu.

Přirozeně, i nás se dotýká finanční krize, a nemá smysl si zatajovat, že jedním z mých úkolů je i optimalizace procesů v U:fonovi, což by mělo přinést důležité úspory. U:fon chce být nízkonákladovým mobilním operátorem, ale přitom musí samozřejmě zajišťovat kvalitní služby. Takže udržení nízkých nákladů je alfou a omegou našeho snažení.

Úspěch U:fona je odvislý od toho, jak se nám podaří oslovit specifické segmenty trhu. Mám pocit, že v některých případech jsme na to šli možná až příliš ze široka. Mluvím například o mobilním hlasu. U:fon má být operátor pro určitou skupinu zákazníků, kteří pracují s malým domácím rozpočtem na telekomunikace, snaží se ušetřit, vytváří nějaké zájmové nebo komunitní celky.

Můžeme to chápat tak, že uvažujete o opuštění mobilního hlasu a dalších služeb z vašeho portfolia?

Ne, ale mobilní data jsou naší jednoznačnou prioritou. Udělali jsme určité změny v našich cenících a snažili jsme se být agresivnější a více propagovat to, že máme síť 3G. Změny se odehrály i v oblasti mobilního hlasu, kdy jsme se snažili naše ceny a strukturu služeb přizpůsobit cílové skupině, kterou chceme oslovit.

Máme vybudovanou infrastrukturu a jsme otevřeným operátorem, proto existuje pro nás i možnost spojit se s partnerem, který bude schopen naši infrastrukturu využít lépe. Bude umět lépe oslovit další cílové skupiny. Příkladem jsou třeba vysílačky, které rovněž může využít partner, který má s firemními zákazníky více zkušeností, a budeme tak spolupracovat na velkoobchodní bázi.

Není tajemstvím, že U:fon zaostává za očekáváními svých vlastníků co do počtu zákazníků i finančních výsledků. Jak to chcete změnit?

Podle výsledků za první čtvrtletí jsme nejrychleji rostoucím operátorem v Česku. Pravda ale je, že není naším cílem budovat objem, nýbrž kvalitu zákaznické báze. Důležité je, aby byl růst v souladu s očekáváními cílové skupiny zákazníků, na kterou míříme. Jednoduše řečeno, růst nesmí být na úkor kvality služeb zákazníkům.

Musíme se znovu podívat na to, jakým způsobem nabízíme služby, jakým způsobem se staráme o klienty, a jak zajišťujeme kvalitu služeb. Jak víte, jsou v tom technologické zákonitosti – například rychlý nárůst datových připojení v konkrétní lokalitě může způsobovat to, že síť nemá dostatečnou kapacitu a uživatelé jsou pak z fungování služby zklamáni. Další investice tak musíme lépe nasměrovat tak, aby přímo přinášely výhody pro naše klienty.

V souvislosti s U:fonem se poměrně často mluví právě o problémech se stabilitou sítě a s dostupností služeb. Jak máte v plánu rozšiřovat kapacitu sítě? Dočkáme se nových technologií?

Naší současnou prioritou je posilování kapacity sítě. Podle statistik, které máme k dispozici, jsou kvalitativní ukazatele v naší síti zhruba srovnatelné s konkurenty na českém trhu. Samozřejmě může dojít krátkodobě k lokálním problémům, souvisejícím například s velkou koncentrací datových služeb. Ale to se snažíme rychle řešit. V minulosti ale občas nastal problém i v tom, že zákazník od našich služeb očekával něco jiného, než mu mohly skutečně nabídnout. V tomto smyslu musíme prověřit fungování našeho prodejního kanálu.

To souvisí i se segmentem trhu, na který se chceme zaměřit. My u hlasových služeb dneska nemáme takové pokrytí jako mají GSM operátoři, a to ani není naším cílem. No pokud si někdo pořídil naše mobilní hlasové služby s očekáváním stejných možností jako u GSM, byl celkem logicky rozčarován. Naším úkolem je tedy vylepšit komunikaci se zákazníky, aby bylo jasné, komu naše služby nabízíme. Typicky jde například o starší lidi, kteří mají pevnou linku, rodiny nebo studenty, kteří se pohybují v konkrétním regionu, kde naše síť funguje. Pak má smysl jim naše služby nabízet.

Poměrně dlouho už se mluví o revision B. Jaká je situace?

Zavedení CDMA EV-DO Rev. B podrobně zvažujeme. Kromě množství výhod má ale tato technologie i své nevýhody. Jsme v úzkém kontaktu s naším dodavatelem síťové infrastruktury a rozhodneme se podle vývoje na trhu.

Zmínil jste pokrytí. Pohledem na mapu pokrytí je patrné zpoždění oproti původním plánům. Kdy bude rozvoj pokračovat?

Naší prioritou je zlepšit kvalitu služeb na stávající infrastruktuře, protože nemá smysl dál rozšiřovat síť, pokud služby nefungují optimálně tam, kde už síť je. V případě datových služeb pak hodně záleží na kapacitě, tak jak jsme o tom už mluvili. Takže naše investice chceme dnes směřovat primárně do posílení infrastruktury, vyřešení problematických míst. Jde nám tedy hlavně o kvalitu sítě, nechceme se hnát za kvantitou, která by nic nepřinesla. Přirozeně, stále máme plán na rozšiřování pokrytí. Ale musíme to udělat rozumně s ohledem na náklady.

Právě u Fofr Internetu si uživatelé stěžují především na malou rychlost či nedostatečnou dostupnost služeb.

Tuto situaci samozřejmě vnímáme, přitom, jak už jsem zmínil, právě datové služby mají být naší vlajkovou lodí. Chceme proto více komunikovat se stávajícími klienty a kvalitu služeb vylepšovat. Naše síť má odlišnou technologii, CDMA2000 EV-DO, která je pro datové přenosy optimalizována, a proto by nám měla nabídnout výhodu oproti konkurentům.

Nepovažujete zaměření na mobilní data za velmi rizikové v okamžiku, kdy O2 chce poměrně agresivně rozvíjet 3G/HSDPA síť, a zároveň T-Mobile ukončil experiment s Internetem 4G, který ukázal, že na trhu není prostor pro jednoúčelová řešení?

U:fon v současnosti prodává téměř polovinu všech nových datových připojení v České republice. To je podle nás důkazem, že jsme se vydali správným směrem. Přitom právě mobilní internet bude na rozdíl od ostatních služeb stále růst. My se budeme snažit nabídnout klientům co nejlepší poměr cena/výkon. Tím ale neříkám, že nebudeme dál pracovat na produktech, které nám přinášejí profit. Takovým je třeba naše bezdrátová pevná linka. To je podle mě něco, co je unikátní na trhu, a myslím si, že jsme schopni oslovovat konkrétní segmenty zákazníků.

Jak to bude s terminály? Prozatím je nabídka U:fona poměrně omezená, a přitom terminálů pro CDMA začíná být po světě relativně dost. Můžeme čekat nějaké nové terminály?

Na dalších terminálech pracujeme. Připravuje se nový čipset od Qualcomu, který bude fungovat na všech frekvencích, a bude obsluhovat i frekvence, které používáme v České republice. Čipset by měl být hotový na přelomu roku, a už nyní nějaká zařízení testujeme. To by měla být z našeho pohledu velká změna.

Odpadne totiž finančně i časově náročná úprava na konkrétní frekvenci. Navíc se dá očekávat, že se objeví i další výrobci, pro které jsou dnes malé série, které nejen U:fon, ale i ostatní CDMA operátoři odebírají, nezajímavé. Konečně by se měly také objevit duální telefony, včetně přístrojů s podporou GSM. Tím se podle mého názoru trh ještě více otevře, a právě U:fonovi zákazníci z toho budou moci těžit nejvíce.

Duální telefony jsou v poslední době asi jedním z velkých trendů, je to vidět na výstavách. Ale je pravda, že U:fon mluvil od samých počátků o tom, že o nějakém duálním telefonu uvažuje. Do dneška zatím žádný nebyl. Jak jste daleko?

Je otázkou, jestli naši zákazníci po něčem takovém vůbec touží. Chceme oslovovat zákazníky, kteří mají hlouběji do kapsy. Ti se pohybují v místech, kde máme pokrytí, nejezdí moc do zahraničí. Tím pádem například nepotřebují roaming. Testujeme například zařízení v podobě PDA, v němž lze kombinovat GSM i služby U:fona. Je ale otázka, jestli naši zákazníci něco takového chtějí, i s ohledem na cenu takového telefonu.

Nicméně, myslím, že příští rok na jaře bychom mohli být dál. Pokud se bavíme o původních plánech na duální telefony, bohužel žádná z nabízených alternativ nebyla ideálním řešením. Nyní však pracujeme s několika velice zajímavými možnostmi.

Že bychom se dočkali od U:fona nějakého modelu některého z výrobců velké pětky, kteří všichni mají CDMA telefony?

My jsme relativně malý trh pro veliké výrobce. Budeme rádi, pokud v souvislosti s novým čipsetem své portfolio rozšíří. Pak to i pro nás bude jednodušší, a budeme postupně nabízet atraktivnější služby.

Mluvil jste o zaměření na datové služby. Ale U:fon v současné době nemá telefon, který by se dal použít jako modem s počítačem, ideálně v kombinaci s Bluetooth. Současné telefony s podporou HSDPA totiž tenhle komfort nabízejí. Jediný telefon s podporou Fofr Internetu je Ubiquam U300, ale ten nepodporuje Rev. A.

Konkrétní plány na podobný produkt nemáme, protože necítíme nějakou velkou poptávku. Chceme se proto spíše soustředili na samostatné USB řešení.

Ale ani u modemů není nijak velký výběr. Dneska je u výrobců trend modemy zmenšovat a vylepšovat. Uživatelé oceňují modemy, které mají v sobě flash paměť, která je zbaví nutnost hledat ovladače, když je potřebují?

Modem s flash pamětí a drivery již máme v nabídce, jedná se o model AnyData ADU 520L, funguje na principu plug and play. Naše nabídka v tuto chvíli pokrývá naprostou většinu potřeb zákazníků mobilního připojení. Do budoucna chystáme i nějaké další modemy, které nabídnou i nějaké další služby či možnosti, třeba zvládnou i jiné frekvence než tu naši.

Když mluvíme o mobilních datech, u světových operátorů jsou nyní velmi populární netbooky s integrovaným modemem. Zjevně jde o produkt zajímavý z obchodního hlediska, není něco takového v plánech U:fona? Mohli bychom se třeba na Vánoce dočkat nějakého zeleného notebooku?

Něco takového nezvažujeme. Dle našeho názoru se jedná o okrajovou záležitost a my se chceme soustředit na core business, třeba na principu bundlingu s jednotlivými výrobci netbooků. Tam vidíme řádově větší potenciál s flexibilitou použití USB modemu na více než jednom počítači.

Dříve jste působil v GTS. Ta se už dlouho snaží o vytvoření virtuálního mobilního operátora. Stávající operátoři se ale snaží vznik virtuálních operátorů u nás poměrně efektivně blokovat. Uvažuje U:fon o tom, že by ve své síti dovolil vznik virtuálního operátora? Obrátil už se na vás někdo s takovou žádostí?

Pokud najdeme smysluplný obchodní model, určitě nás to bude zajímat.

Co znamená smysluplný obchodní model?

Variant jak postavit virtuálního mobilního operátora je několik. To, aby tento model fungoval, musí odpovídat tomu, do jakého segmentu partner míří, jestli chce nabízet služby, které jsme schopni kvalitou služeb, pokrytím nebo vůbec zaměřením nabízet. Když jsme mluvili o GTS, které se zaměřuje na firemní zákazníky, asi jen těžko by mohl nyní U:fon, respektive jeho síť, splnit očekávání zákazníků GTS.

Ale jsou tady určitě partneři, kteří mohou třeba na trhu fungovat s vlastní značkou, prodávat služby, obsluhovat vlastní zákazníky, ale přitom používat infrastrukturu od nás. To si umím představit. Třeba budeme zajišťovat jen nějakou část informační infrastruktury, třeba mobilní data, a nebo nabídneme portfolio s jasně specifikovanými velkoobchodními podmínkami. Trh virtuálních operátorů je skutečně velmi rozmanitý, stačí se podívat do Polska, kde jich funguje téměř třicet.