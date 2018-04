Lstí získal zpět ukradený iPhone. Zloděje přesvědčil kladivem

Nadav Nirenberg, sedmadvacetiletý jazzový trombonista z Brooklynu v New Yorku, přišel při loňských oslavách příchodu nového roku o svůj iPhone 4. Malá naděje mu svitla ve chvíli, kdy do jeho e-mailové schránky začaly chodit zprávy ze seznamky OKCupid. Informoval o tom britský portál Cnet.

Mladý Američan tak touhy zloděje po novém protějšku hbitě využil. Záhy s ním zahájil komunikaci, v níž se vydával za vnadnou krásku Jennifer z Brooklynu. A zloděj se do léčky chytil.

"Po jeho odpovědi to bylo opravdu šílené. Bylo to velmi bizarní," řekl Nirenberg novinářům New York Post. Aby byl v roli dívky co nejpřesvědčivější, používal podle svých slov během komunikace, jejímž cílem bylo dohodnutí osobní schůzky, spousty smajlíků. Zloděj toužící po seznámení s příjemnou "slečnou" se schůzkou zanedlouho skutečně souhlasil.

Upraven a vybaven lahví vína tak dorazil v sedm hodin večer na smluvenou adresu. Místo krásné dívky mu však na rameno poklepal Nirenberg s kladivem v ruce. Zloděj s vydáním telefonu příliš neotálel. Skutečného majitele totiž znal díky jeho fotografii, kterou při komunikaci s dívkami na seznamce používal.

Ještě před svým útěkem obdržel od Nirenberga 20 dolarů za námahu a dočkal se také komplimentu. "Krásně voníš," zavolal na mizejícího zloděje mladý Newyorčan, nadšený z opětovného shledání se svým telefonem.

Kriminalita v New Yorku roste i kvůli produktům Applu

Krádeže produktů společnosti Apple nejsou v New Yorku ničím neobvyklým. Nejlidnatější město Spojených států se podle slov starosty Michaela Bloomberga v souvislosti s nimi dlouhodobě potýká s rostoucí kriminalitou. Během loňského roku bylo oproti roku 2011 tamní policii nahlášeno o více než 3 890 krádeží přístrojů od Applu. Jen v září 2012, kdy byl v pátek 21.9. v USA zahájen prodej iPhonu 5, vzrostly podle policejních statistik krádeže iPhonů a iPadů meziročně o 40 procent.

Do boje proti krádežím se hodlá aktivně zapojit i samotný Apple. Ten začátkem loňského listopadu podal patentovou přihlášku na systém, který by díky vestavěnému akcelerometru mohl zabránit krádežím přenosných elektronických zařízení. Software totiž při vyhodnocení krádeže na základě pohybů telefonu spustí hlasitý alarm.

Starosta Bloomberg prozatím Newyorčanům poradil, aby své iPhony nenosili ve větších kapsách, v nichž je na svém těle necítí, stejně jako ruku kapsáře.

Ke snížení kriminality by měla přispět také centrální národní databáze ztracených a odcizených mobilních telefonů, kterou se snaží ve spolupráci se čtveřicí hlavních amerických operátorů vytvořit nezávislá vládní agentura FCC (Federal Communications Commission).