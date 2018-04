Naše novinka - Cena týdne

Prodáváte mobilní telefony a vsázíte na nízkou cenu či přibalené příslušenství, nebo naopak hledáte tu nejlepší cenu na mobilní telefon? Pak pro vás máme novinku – rubriku zvanou Cena týdne.

Cena týdne je rubrika, v níž redakce Mobil.cz každý týden vyhlásí jednu značku mobilního telefonu. Prodejci mobilních telefonů mohou do systému zadat, kolik peněz musíte u nich zaplatit, když tento telefon chcete v jednotlivých sadách nebo bez SIM karty. Takže pokud hledáte tu nejlepší cenu v místě vašeho bydliště, nebo po celé republice, je to jednoduché: projděte si Cenu týdne a můžete nakupovat co nejlevněji.

Po podobné rubrice naši čtenáři volali již delší dobu – chtěli jste po nás, abychom my sami aktivně sledovali a porovnávali ceny jednotlivých prodejců, což je úkol nad naše síly. Tak jsme zkusili problém obrátit: prodejci mohou své ceny zadávat do našeho systému a vy si vyberete.

Prodejci mohou do systému uvést nejenom adresy svých prodejen a kontakty včetně internetových adres, ale mohou do přehledu doplnit například i to, zda k nabízenému telefonu dávají nějaký bonus zdarma. V poslední době se totiž často šíří právě prodej nikoliv se slevou (tu operátoři neradi vidí), ale s nějakým přidaným příslušenstvím navíc. Neporovnávejte tedy jenom podle cen, ale i podle toho, co vám prodejce dává navíc (pokud něco).

Celá koncepce rubriky Cena týdne je zatím spíše v plenkách a záleží na tom, jaký zájem bude ze strany našich čtenářů i ze strany samotných prodejců. V nejbližší době se chystáme přidat možnost výpisu podle měst, kde má prodejce prodejny, také se chystáme zavést jakýsi systém certifikace, tedy označení spolehlivosti jednotlivých prodejců.

Pozor si ovšem musíte dávat i sami. My sice hodláme inzeráty namátkově prověřovat, ale je jasné, že nápadně nízká cena telefonu zasílaného dobírkou, kde jediný kontakt na prodejce je na předplacenou kartu, se může změnit v podfuk na vaši kapsu. U neznámých firem tedy buďte opatrní. Nicméně, pokud se rubrika Cena týdne setká s příznivým ohlasem, zasáhne zde certifikace spolehlivosti jednotlivých obchodníků. Nabízející, tedy prodejci, se musí do systému registrovat a my musíme každou změnu jejich nabídky schválit (činíme tak do 24 hodin). To proto, aby se v systému neobjevovaly nejapné vtípky…

Zbývá dodat, že Cena týdne je zdarma jak pro nabízející, tak pro kupující. Ostatně, proč byste si neměli koupit mobilní telefon za tu nejlepší cenu?

Rubriku Cena týdne najdete na www.mobil.cz/cenatydne - nebo odklikem v menu.

PS: Pokud vás ani Cena týdne neuspokojí, samozřejmě si můžete projít ceny na našem Jarmarku a podívat se, zda v telefonech z druhé ruky nebude něco pro vás.