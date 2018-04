Naše nová služba pro zasílání log: prima.mobil.cz

snížili jsme cenu za posílání log na 2 Kč. Takže neváhejte vyzkoušet.

Když jsme vám představovali naše poslední zlepšení pro vás, jímž byl archiv souborů a manuálů pro mobilní telefony Software.mobil, ujišťovali jsme vás, že to není naše poslední novinka přichystaná pro vás.

S další (a opět ne poslední) bychom vás rádi seznámili nyní. Služba se jmenuje Prima.mobil a jak již název napovídá, slouží k vylepšení vašeho telefonu. V současné době je zde archiv zhruba dvou tisícovek log, která si můžete posílat na telefony Nokia jako loga operátorů.

Netajíme se tím, že nejde o první službu podobného charakteru na internetu. Málokdo si dnes vzpomene, že například u služeb vyžádaných SMS informačních zpráv (počasí, zprávy atd) stála naše služba M-line, dostupná zákazníkům již od roku 1996. Služba Prima.mobil na technologii M-line plynule navazuje.

Proč vytváříme takovou službu? Především proto, že ostatní podobné služby na internetu mívají pohnuté osudy – vznikají a zanikají a zájemci o loga musí stále a stále hledat dokola. Některé navíc v minulosti bez upozornění počaly nashromážděná čísla využívat pro SMS reklamu, na což dopředu neupozornily. Jistěže existují seriosní služby, ale pátrání po nich musí být únavné pro zájemce o poslání jednoho občasného loga za rozumnou cenu. Podobné služby nabízejí i operátoři – sice spolehlivé a nespamující, ovšem za příliš vysoké ceny.

Rozhodli jsme se pro kompromis: zaslání loga přes Prima.mobil stojí 3 Kč (což je o něco více než nejlevnější podobné služby a podstatně méně než například služby operátorů) – a máte naši garanci, že vaše číslo nebude zneužito. Dokonce číslo ani neukládáme nikam do databáze, pouze ukládáme číslo loga, které jste posílali pro účely rubriky nejoblíbenějších log.

Placení log probíhá přes systém I LIKE Q – na tento systém můžete pohodlně převést peníze jak poštou, tak online z Ebanky a navíc jej lze využívat i na mnoha dalších serverech, nebo i u nás kupříkladu k dobrovolným platbám za články. Pokud jste zalogováni do I LIKE Q, nemusíte se již o nic starat, potvrzovat nic hesly, prostě si z vašeho účtu strhneme 300 Q, ekvivalent 3 Kč a pošleme vám logo, které jste si vybrali.

Nechceme se spokojit pouze s posíláním log – služby brzy rozšíříme o posílání obrázkových sms a melodií, později i ve formátu EMS pro telefony tento formát podporující (Siemens řada 45, Ericsson R520, T39 a další). Spuštěním melodií dojde k resuscitaci našeho staršího projektu Zvonění, bohužel prořídlého o zvonění, na která nemáme autorská práva.

Doufáme, že se vám naše nová služba bude líbit. Pokud budete mít myšlenku či nápad, jak službu dále rozvinout, neváhejte nám napsat na logo@mobil.cz nebo do diskusního fóra.

Informace na závěr. Ano, tato služba by teoreticky mohla být zdarma – kdyby technologie pro její provozování i zasílání SMS zpráv bylo zdarma. Bohužel není.