Naše mobilní sítě přesáhly dva miliony zákazníků!

Když jsem vloni pro Mobil server sestavil prognózu vývoje počtu zákazníků v mobilních sítích slíbil jsem, že bude mojí profesionální hrdostí se z mých odhadů také zodpovídat. Přišel čas splnit můj slib.

Odhad vývoje zákazníků jsem provedl v květnu roku 1999 v souvislosti s chystaným tendrem pro třetího operátora a to ve spolupráci a na základě dat tehdejšího šéfredaktora Mobil serveru Patricka Zandla.

Nejdříve globální pohled. Predikovali jsme, že dva miliony klientů by mobilní sítě měly překročit v únoru roku 2000, na přelom roku 1999/2000 jsem odhadoval přesáhnutí hranice 1,8 milionu.

Podívejme se, jaká byla skutečnost. Paegas hlásil 875 tisíc klientů, EuroTel ohlásil 1,07 milionu klientů do konce roku 1999 - celkem to představuje cca. 1,94 milionu klientů.

Leden pak byl měsícem propadu prodeje vůči předvánočnímu období a oba operátoři odmítají uvádět aktuální čísla - dá se tedy čekat, že potřebných 60 000 aktivací do dvoumilionové hranice dosáhli v druhé půlce ledna, maximálně pak počátkem února. Námi sestavená prognóza se tedy potvrdila velmi přesně, ačkoliv jsem i já podcenil kapacitu předvánočního trhu.

Podívejme se také na trendy, které jsme předpovídali a jak se tyto trendy naplnily.

Předpovídali jsme, že velmi silnou zbraní v boji o zákazníka se stane nabídka roamingu pro předplacené karty. První byl EuroTel s Go Roamingem, ale Paegas velmi mazaným marketingovým trikem v podstatě nesmyslné služby kontroval v reklamní kampani a podařilo se mu odolat tlaku Go.

Tehdy jsme také tvrdili, že pokud RadioMobil přitlačí na své předplacené služby, předežene ještě v polovině roku 2000 EuroTel v počtu zákazníků - tlak na zlepšování Twistu je ze strany RadioMobilu zatím vlažný a tak do předběhnutí EuroTelu má Paegas ještě daleko.

Jak jsme očekávali, neprojevil se příliš vstup třetího operátora - ten si zatím připsal k dobru cca. 5000 klientů.

Zajímá vás, kolik uživatelů mobilní sítí bude mít Česká republika do konce tisíciletí (tedy do roku 2001, ne do roku 2000, pane Zandle!)? Právě pro vás zpracováváme podobnou analýzu a můžeme spolu s vámi jen doufat, že bude podobně přesná.

Jen na okraj, na GSM kongresu v Cannes zaznělo, že mobilní telefon GSM používá přes 254 milionů lidí přičemž 12 zemí má penetraci vyšší, než 50% (ČR zatím cca. 20%).